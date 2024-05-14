Der Wörthersee in Kärnten
Sommerurlaub zwischen Baden, Schifffahrt und Wassersport
Einleitung
Es gibt diese typischen Wörthersee-Momente: Morgens eine Schwimmrunde nahe der Kapuziner Insel, mittags Reinanke direkt am Wasser und am Nachmittag eine Radtour vorbei an historischen Villen und Strandbädern in Pörtschach oder Velden. Der Wörthersee verbindet Sommerurlaub in Kärnten mit Baden, Wassersport und Orten voller Sommerfrische. Rund um den See führen Promenaden zu Cafés, Seeterrassen und Badeplätzen, während sich Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel, das Minimundus oder die Wörthersee Schifffahrt ideal mit einem Tag am Wasser verbinden lassen.
Zwischen Klagenfurt, Maria Wörth und Velden zeigt sich das besondere Lebensgefühl am Seeufer: tagsüber Stand-up-Paddeln, Wakeboarden oder Segeln, danach ein Spaziergang entlang der Promenade oder ein Sundowner in einer der Bars, direkt am Wasser. Auch Events wie die Starnacht am Wörthersee, Namaste am See oder die See.Ess.Spiele prägen den Sommer am See – zwischen Kulinarik, Aktivitäten und entspannten Stunden am Wasser.
Der Wörthersee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Promenadenbad Pörtschach
Das Bad umfasst eine Insel mit Zugang über eine 100 Meter lange Bogenbrücke, rund 15.000 m² Liegefläche und eine 75 Meter lange Wasserrutsche.
Parkbad Krumpendorf
Das Parkbad erstreckt sich auf rund 20.000 m² Liegewiesen mit altem Baumbestand, Seezugang sowie vielfältige Sport- und Badeangebote.
Strandbad Saag in Techelsberg
Das Strandbad, mit Beachclub und Seerestaurant, liegt direkt am Wörthersee: Wassersport, Bootsverleih und kulinarischen Highlights in exklusiver Seeatmosphäre.
Strandbad Velden
Der Business Beach bietet Arbeitsplätze am See mit WLAN, Strom, Schatten und Spinden sowie Blick auf die Veldener Bucht.
Die Top-Highlights am Wörthersee
Die schönsten Orte am Wörthersee
Maria Wörth: Halbinsel und Hochzeitskirche am See
Die Kircheninsel von Maria Wörth zählt zu den bekanntesten Orten am Wörthersee – mit Seeblick, Hochzeitskirche und stillen Wegen entlang der Halbinsel.
Pörtschach: Flanieren in der Sommerfrische
Zwei Kilometer Seepromenade, prachtvolle Villen und historisches Flair prägen Pörtschach am Wörthersee zwischen Seeufer und Kurarchitektur.
Essen und Trinken am Wörthersee
Seeterrassen, Beachclubs, Bars und Restaurants prägen die Kulinarik rund um den Wörthersee. Zwischen mediterranen Aromen, Kärntner Küche und Sundowner am Wasser entstehen Genussmomente mit Blick auf den Wörthersee.
Fischspezialitäten, Lage direkt am See
Restaurant Seespitz in Velden:
2 Hauben, Fine Dining direkt am Wasser
Gourmetrestaurant Hubert Wallner in Maria Wörth:
1 Michelin-Stern
Restaurant Maria Loretto in Klagenfurt:
Lage auf der Halbinsel, Seeterrasse direkt am Wasser
Genussformate mit Gastköch:innen an besonderen Orten am See
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Wörthersee wissen solltet
Die typische Farbe des Wörthersees
Die charakteristische Farbe entsteht durch den hohen Kalkgehalt, die Tiefe des Sees und die Lichtstreuung im Wasser – je nach Zusammensetzung reicht sie von hellem Grün bis zum typischen Türkisblau.
Sommerfrische mit südlichem Lebensgefühl
Vom Stadtpalais in die ländliche Sommerresidenz siedelten Aristokratie und Bürgertum der Jahrhundertwende. Diese angenehme Gewohnheit hat in Österreich einen Namen: Sommerfrische. Und zog schon Johannes Brahms, Gustav Mahler und Alban Berg an den Wörthersee.
Wörthersee-Architektur voller Eleganz und Geschichte
Entlang der Blumenpromenade zeigen sich die eleganten Villen der Belle Époque, deren charakteristische Architektur bis heute das Bild des Wörthersees prägt.
Die Kapuziner Insel und ihre prähistorischen Spuren
Im Bereich der Kapuziner Insel wurden prähistorische Pfähle und Funde aus dem 4. Jahrtausend vor Christus entdeckt. Seit 1966 steht die Insel unter Naturschutz.
Der Wörthersee Rundwanderweg in vier Etappen
Der 58,5 Kilometer lange Rundwanderweg führt in vier Etappen rund um den Wörthersee – vorbei an Schlössern, durch Wälder und mit Ausblicken auf die Karawanken.
Besondere Unterkünfte
Das Natura-2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg
Das Natura-2000-Gebiet Lendspitz-Maiernigg an der Ostbucht des Wörthersees ist ein geschützter Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und eines der besonderen Naturgebiete Klagenfurts. Das Natura-2000-Gebiet verbindet Schilflandschaften, Feuchtflächen und Uferwege mit der Nähe zur Stadt. Spazier- und Radwege führen entlang des Wassers bis in die Ostbucht des Wörthersees – vorbei an stillen Buchten, Stegen und Beobachtungsplätzen für Wasservögel.
Das Europaschutzgebiet bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und zählt zu den wichtigen Rückzugsorten im Alpen-Adria-Raum. Gleichzeitig liegt die Naturkulisse nur wenige Minuten von Europapark, Strandbad Klagenfurt und Innenstadt entfernt. Der Lendspitz ist besonders beliebt, um zu joggen, mit dem Rad zu fahren und spazieren zu gehen.