Strandbäder, Seepromenaden und türkisblaues Wasser: Der Wörthersee verbindet Badeurlaub, Wassersport und Kärntner Lebensgefühl.

Es gibt diese typischen Wörthersee-Momente: Morgens eine Schwimmrunde nahe der Kapuziner Insel, mittags Reinanke direkt am Wasser und am Nachmittag eine Radtour vorbei an historischen Villen und Strandbädern in Pörtschach oder Velden. Der Wörthersee verbindet Sommerurlaub in Kärnten mit Baden, Wassersport und Orten voller Sommerfrische. Rund um den See führen Promenaden zu Cafés, Seeterrassen und Badeplätzen, während sich Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel, das Minimundus oder die Wörthersee Schifffahrt ideal mit einem Tag am Wasser verbinden lassen.

Zwischen Klagenfurt, Maria Wörth und Velden zeigt sich das besondere Lebensgefühl am Seeufer: tagsüber Stand-up-Paddeln, Wakeboarden oder Segeln, danach ein Spaziergang entlang der Promenade oder ein Sundowner in einer der Bars, direkt am Wasser. Auch Events wie die Starnacht am Wörthersee, Namaste am See oder die See.Ess.Spiele prägen den Sommer am See – zwischen Kulinarik, Aktivitäten und entspannten Stunden am Wasser.