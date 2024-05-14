Einleitung
Klagenfurt am Wörthersee in Kärnten gilt als Renaissance-Juwel unter den Städten Österreichs. Italienische Baumeister prägten die über 800 Jahre alte Stadt mit restaurierten Palais, Innenhöfen und historischen Plätzen – ein Stadtbild zwischen südlicher Leichtigkeit und alpiner Klarheit.
Am Neuen Platz, dem Herzen der Altstadt, thront der Lindwurmbrunnen. Von hier führen Wege durch charmante Gassen bis zum Alten Platz sowie zu kulturellen Highlights wie dem Museum Moderner Kunst Kärnten, dem Landesmuseum Kärnten und dem Botanischen Garten.
Rund um die Stadt verbindet sich urbanes Leben mit Natur: Radfahren entlang des Wörthersees, Wandern in den Hügeln Kärntens und Baden im türkisgrünen Wasser prägen den Sommer. Sehenswürdigkeiten wie Minimundus sowie Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel oder die Wörthersee Schifffahrt erweitern das Erlebnis zwischen Stadt und See.
In Klagenfurt befindet sich die älteste Fußgängerzone Österreichs, die im Jahr 1961 eröffnet wurde. Sie führt von der Kramergasse in die Wienergasse.
Klagenfurt am Wörthersee aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Ausflugsziele rund um Klagenfurt am Wörthersee
Besondere Events
Essen und Trinken in Klagenfurt am Wörthersee
Regionale Rezepte
Kärntner Kasnudel
Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.
Forellenfilet mit Waldpilzen
Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.
Besondere Unterkünfte
Urlaub ohne Auto – und mobil vor Ort
Klagenfurt bietet zahlreiche Mobilitätslösungen: Für kurze Strecken innerhalb der Stadt stehen an zehn Nextbike-Stationen Leihräder zur Verfügung, die einfach per App gemietet werden können. Wer das Umland erkunden möchte, kann auf E-Bikes oder Fahrräder zurückgreifen. Die Räder sind an verschiedenen Stationen rund um den Wörthersee verfügbar und können flexibel zurückgegeben werden.
Mit der Wörthersee Plus Card nutzen Gäste kostenfrei S-Bahn und Busse in der Region – ideal, um das malerische Umland, den Wörthersee oder die nahen Berge zu erkunden. Wer ohne eigenes Fahrzeug anreist, profitiert zudem von Shuttle-Services, die Gäste direkt zu ihrer Unterkunft bringen.
100 Ausflugsziele mit der Kärnten Card
Mit der Kärnten Card können mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oft besucht werden. Dazu zählen Bergbahnen, Panoramastraßen und Schifffahrten. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Museen, Tierparks und weitere Freizeitmöglichkeiten.
Mit der kostenlosen Wörthersee Plus Card erhalten Urlauber:innen in Klagenfurt, am Wörthersee und in Mittelkärnten ganzjährig Vergünstigungen und freien Eintritt zu einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten in der Region.
Die Gästekarte wird beim Check-in im jeweiligen Unterkunftsbetrieb ausgehändigt.