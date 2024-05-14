Belebter Stadtplatz in Klagenfurt bei Abenddämmerung, Brunnen, Palmen, Schanigarten und beleuchtete Barockfassaden.
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Klagenfurt am Wörthersee
Sommer zwischen See, Altstadt und Alpe-Adria-Flair

Zum Winterurlaub
Lust, Kultur mit allen Sinnen zu genießen, Berge zu erobern und in einen türkisfarbenen See zu springen? Dann ab nach Klagenfurt am Wörthersee.

Klagenfurt am Wörthersee in Kärnten gilt als Renaissance-Juwel unter den Städten Österreichs. Italienische Baumeister prägten die über 800 Jahre alte Stadt mit restaurierten Palais, Innenhöfen und historischen Plätzen – ein Stadtbild zwischen südlicher Leichtigkeit und alpiner Klarheit.

Am Neuen Platz, dem Herzen der Altstadt, thront der Lindwurmbrunnen. Von hier führen Wege durch charmante Gassen bis zum Alten Platz sowie zu kulturellen Highlights wie dem Museum Moderner Kunst Kärnten, dem Landesmuseum Kärnten und dem Botanischen Garten.

Rund um die Stadt verbindet sich urbanes Leben mit Natur: Radfahren entlang des Wörthersees, Wandern in den Hügeln Kärntens und Baden im türkisgrünen Wasser prägen den Sommer. Sehenswürdigkeiten wie Minimundus sowie Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel oder die Wörthersee Schifffahrt erweitern das Erlebnis zwischen Stadt und See.

Fakten zu Klagenfurt am Wörthersee
Einwohner:innen:ca. 106.000 (Stand 2026)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Kärnten
Fläche:120,1 km²
Seehöhe:446 m
Aussichtspunkt:Pyramidenkogel (100 m)
Hausberg der Klagenfurter:innen:Kreuzbergl (517 m)

In Klagenfurt befindet sich die älteste Fußgängerzone Österreichs, die im Jahr 1961 eröffnet wurde. Sie führt von der Kramergasse in die Wienergasse.

Klagenfurt am Wörthersee aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Lindwurm: Das Wahrzeichen der Stadt

Erlebnispark Minimundus: Die große Welt ganz klein

Klagenfurter Dom: Die schönste Aussicht über Klagenfurt

Alter Platz: Historisch und architektonisch bedeutsam

Wörthersee: Das Juwel in Klagenfurt

Museum Moderne Kunst Kärnten: Sammlungen und Ausstellungen

Landesmuseum Kärnten: In Kärntens Geschichte eintauchen

Botanischer Garten: Ausflugsziel mit Wasserfall

Aktivitäten in und um Klagenfurt

Die schönsten Touren

Altstadtführung: Klagenfurt am Wörthersee kennenlernen

Nachtwächterführung: Durch die Gassen der nächtlichen Stadt

Verborgene Innenhöfe: Geheime Einblicke

Ausflugsziele rund um Klagenfurt am Wörthersee

Besondere Events

Essen und Trinken in Klagenfurt am Wörthersee

Kochwerkstatt: Kärntnerisch-mediterrane Gerichte

Gasthaus im Landhaushof: Ein echtes Traditionsgasthaus

Restaurant Leiten / Weingut Karnburg: Fine Dining & Heuriger

Regionale Rezepte

Kärntner Kasnudel

Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.

Kärntner Kasnudel

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Topfen-Palatschinken

Topfen-Palatschinken – auch bekannt unter Pfannkuchen oder Crêpes – sind Palatschinken, die mit einer Topfenmasse gefüllt und anschließend im Backofen überbacken werden.

Topfen-Palatschinken

Besondere Unterkünfte

Hotel Sandwirth Klagenfurt: In Zentrumsnähe mit 4 Sternen

Das Seepark Wörthersee Resort: Direkt am See mit 4 Sternen

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino: 4 Sterne

ibis Styles Klagenfurt am Wörthersee: 3 Sterne

Fahrt mit Bahn und Bus

Urlaub ohne Auto – und mobil vor Ort

Klagenfurt bietet zahlreiche Mobilitätslösungen: Für kurze Strecken innerhalb der Stadt stehen an zehn Nextbike-Stationen Leihräder zur Verfügung, die einfach per App gemietet werden können. Wer das Umland erkunden möchte, kann auf E-Bikes oder Fahrräder zurückgreifen. Die Räder sind an verschiedenen Stationen rund um den Wörthersee verfügbar und können flexibel zurückgegeben werden.

Mit der Wörthersee Plus Card nutzen Gäste kostenfrei S-Bahn und Busse in der Region – ideal, um das malerische Umland, den Wörthersee oder die nahen Berge zu erkunden. Wer ohne eigenes Fahrzeug anreist, profitiert zudem von Shuttle-Services, die Gäste direkt zu ihrer Unterkunft bringen.

Klagenfurt vergünstigt entdecken

100 Ausflugsziele mit der Kärnten Card

Mit der Kärnten Card können mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oft besucht werden. Dazu zählen Bergbahnen, Panoramastraßen und Schifffahrten. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Museen, Tierparks und weitere Freizeitmöglichkeiten.

Mit der kostenlosen Wörthersee Plus Card erhalten Urlauber:innen in Klagenfurt, am Wörthersee und in Mittelkärnten ganzjährig Vergünstigungen und freien Eintritt zu einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten in der Region.

Die Gästekarte wird beim Check-in im jeweiligen Unterkunftsbetrieb ausgehändigt.

Kärnten CardWörthersee Plus Card

FAQs

  • … die Postkarte in Klagenfurt erfunden wurde? Dr. Emanuel Alexander Herrmann veröffentlichte 1869 in der Zeitung „Neue Freie Presse” einen Beitrag, in dem er eine neue Art der Korrespondenz mittels Post vorschlug. Dem damaligen General-Postdirektor gefiel die Idee und kurz darauf wurde die erste Post- bzw. Correspondenzkarte ins Leben gerufen.

  • … Klagenfurt im April 2018 das 500-jährige Jubiläum der Schenkung der Stadt von Kaiser Maximilian I. an die Landesstände feierte?

  • … die Kasnudel in der Vergangenheit einen sehr hohen Stellenwert hatte? Laut Volksmund war die Zubereitung für ein jedes Kärntner Mädchen elementar, denn „ein Mädchen, das nicht ‚krendln‘ kann, bekommt keinen Mann“. Krendeln bezeichnet dabei die Kunst der Randbearbeitung, um die mit Topfen, Kartoffeln und Kräutern gefüllten Nudeln zu schließen.

  • Lindwurmbrunnen: Der Lindwurm, das Wappentier der Stadt, steht im Zentrum des Neuen Platzes und ist ein Symbol für die Gründungssage der Stadt.

  • Minimundus: Die Miniaturwelt zeigt Modelle berühmter Bauwerke aus der ganzen Welt im Maßstab 1:25 .

  • Pyramidenkogel: Nur wenige Kilometer von Klagenfurt entfernt bietet der Aussichtsturm am Pyramidenkogel einen spektakulären Blick über den Wörthersee und die Alpen.

  • Landhaus und Wappensaal: Das Landhaus ist ein prächtiges Gebäude aus der Renaissance, das heute das Kärntner Landesmuseum und den beeindruckenden Wappensaal beherbergt.

  • Maria-Theresia-Denkmal: Auf dem Neuen Platz steht das Denkmal zu Ehren der Habsburger Monarchin Maria Theresia.

  • Museum Moderner Kunst Kärnten: Für Kunstliebhaber:innen bietet dieses Museum wechselnde Ausstellungen moderner Kunst.

Klagenfurt liegt als Landeshauptstadt von Kärnten im Süden Österreichs und grenzt an Italien. Der Zusatz am Wörthersee” verrät es schon: Die Kleinstadt liegt direkt an Kärntens größtem See, verbindet aber auch das urbane Lebensgefühl mit Bergurlaub.

Hier findet ihr eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Klagenfurt am Wörthersee.

Die über 800 Jahre alte Stadt wurde von italienischen Baumeistern geprägt und besticht durch prächtig restaurierte Palais, Innenhöfe und Plätze, die unter einer Schneeschicht besonders märchenhaft wirken.  

Im Sommer bietet Klagenfurt am Wörthersee vielfältige Aktivitäten zwischen Stadt und Natur. Der Wörthersee lädt zum Baden in Strandbädern und zu Wassersport wie Stand-up-Paddling oder Segeln ein. Rund um die Stadt führen Wanderwege in die umliegenden Berge. Gut ausgebaute Radwege verbinden Klagenfurt mit dem Seeufer und der Region. 

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