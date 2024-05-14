Lust, Kultur mit allen Sinnen zu genießen, Berge zu erobern und in einen türkisfarbenen See zu springen? Dann ab nach Klagenfurt am Wörthersee.

Klagenfurt am Wörthersee in Kärnten gilt als Renaissance-Juwel unter den Städten Österreichs. Italienische Baumeister prägten die über 800 Jahre alte Stadt mit restaurierten Palais, Innenhöfen und historischen Plätzen – ein Stadtbild zwischen südlicher Leichtigkeit und alpiner Klarheit.

Am Neuen Platz, dem Herzen der Altstadt, thront der Lindwurmbrunnen. Von hier führen Wege durch charmante Gassen bis zum Alten Platz sowie zu kulturellen Highlights wie dem Museum Moderner Kunst Kärnten, dem Landesmuseum Kärnten und dem Botanischen Garten.

Rund um die Stadt verbindet sich urbanes Leben mit Natur: Radfahren entlang des Wörthersees, Wandern in den Hügeln Kärntens und Baden im türkisgrünen Wasser prägen den Sommer. Sehenswürdigkeiten wie Minimundus sowie Ausflugsziele wie der Pyramidenkogel oder die Wörthersee Schifffahrt erweitern das Erlebnis zwischen Stadt und See.