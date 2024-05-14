Mit den Vorteilskarten der Bundesländer und Städte gibt es Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und öffentliche Verkehrsmittel gratis oder stark ermäßigt.

Ob Bundesländer- oder Städte-Cards – die verschiedenen Vorteilskarten in Österreich bündeln Erlebnisse und machen den Aufenthalt spürbar unkomplizierter. Viele dieser Sightseeing Pässe sind bereits bei der Buchung in teilnehmenden Unterkünften inkludiert. Übernachtungsgäste erhalten sie direkt vor Ort oder im Tourismusbüro und starten ohne Umwege ins Urlaubserlebnis. Manche Karten sind kostenpflichtig, eröffnen dafür aber zusätzliche Leistungen und flexible Nutzungsmöglichkeiten.

Die Bandbreite reicht von freien Eintritten zu Sehenswürdigkeiten und Museen über ermäßigte Freizeit- und Naturerlebnisse bis hin zur inkludierten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und Bergbahnen. So entstehen Tage, die sich mühelos zwischen Kultur, Bewegung und Genuss entfalten.

Gerade für Familien entsteht daraus ein entspannter Zugang zu vielfältigen Aktivitäten – ohne aufwendige Planung. Gleichzeitig geben die Karten Orientierung und erleichtern die Auswahl aus der Vielzahl an Möglichkeiten.

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und individuellen Konditionen stehen direkt auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter bereit.