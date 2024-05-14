Eine Städtereise nach Österreich verbindet Kultur, Architektur und Genuss mit sommerlicher Leichtigkeit. Zwischen historischen Altstädten, modernen Museen, Gärten, Galerien und Szenelokalen entsteht ein urbanes Lebensgefühl, das inspiriert und zugleich entspannt. Open-Air-Konzerte, Musikfestivals, Streetfood-Märkte und laue Abende in Rooftopbars machen Österreichs Städte zu pulsierenden Sommerbühnen.

Dank kurzer Wege und guter Anbindung mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln wird jeder Citytrip zu einem nachhaltigen Sommerabenteuer voller urbaner Inspiration.