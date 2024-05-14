Schon der Name klingt wie Musik: Wiener Philharmoniker. Seit über 180 Jahren verzaubert das Orchester die Welt mit Melodien, die berühren und inspirieren.

Die Geburtsstunde des Orchesters war 1842 mit dem „Großen Concert“, das unter dem Namen „Philharmonische Academie“ gespielt wurde. Vor diesem Auftritt gab es in Wien kein Konzertorchester, das ausschließlich aus Berufsmusikern bestand – obwohl der Wunsch nach symphonischen Aufführungen und klassischer Musik groß war. Für jede Aufführung mussten sich immer neue Ensembles formieren. Seit damals stammen die Musiker:innen des Orchesters aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper, was bis heute unverändert geblieben ist.

Die Wiener Philharmoniker wirken sowohl als Opern- als auch als Konzertorchester und begeistern das Publikum weltweit, sei es in der Wiener Staatsoper, im Wiener Musikverein oder auf internationalen Bühnen. In den Sommermonaten treten sie außerdem bei Open-Air-Veranstaltungen auf, etwa bei den Salzburger Festspielen und bringen, mit ihren Konzerten, Musik in außergewöhnliche Umgebungen.

Kaum ein anderes Orchester wird so eng mit der Geschichte und Tradition der europäischen klassischen Musik verbunden, wie die Wiener Philharmoniker. Seit ihrem Bestehen prägen sie das musikalische Weltgeschehen – und sind untrennbar mit dem Neujahrskonzert verknüpft. Bis heute ist es der „Wiener Klang“, den Interpretinnen und Interpreten als herausragendes Qualitätsmerkmal des Orchesters hervorheben. Doch die Wiener Philharmoniker sind mehr als nur ein Orchester – sie verkörpern das Lebensgefühl Wiens.