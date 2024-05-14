Wolfgang Amadeus Mozart
Von Salzburg nach Wien: Mozart als Wunderkind, Komponist und Ikone der Wiener Klassik
Einleitung
Wolfgang Amadeus Mozart gilt als Wunderkind, das schon mit fünf Jahren komponierte und mit sechs durch Europa reiste – meist gemeinsam mit seiner Schwester Nannerl. Seine Musik öffnete ihm Türen in Adelspaläste, brachte ihn nach Paris und London und machte ihn zu einem der bekanntesten Europäer seiner Zeit. In nur 35 Lebensjahren schuf Wolfgang Amadeus Mozart 626 Werke: Sinfonien, Konzerte, Kammermusik, Kirchenmusik und Opern, darunter „Eine kleine Nachtmusik“ und die bis heute gefeierte „Zauberflöte“.
Seine Briefe zeigen einen lebenslustigen und impulsiven Menschen, der zwischen Disziplin und Chaos pendelte. Seine Familie nannte ihn „Wolferl“ – ein Kind, das mit kleinem Reiseklavier komponierte und im Gepäck Grammatikbücher, schöne Auftrittskleidung, Tee, Zucker und eine Reiseapotheke mit sich führte. Reisen bedeutete stundenlange Fahrten in der Pferdekutsche auf holprigen Wegen. Insgesamt unternahm Mozart 17 Reisen und war fast zehn Jahre seines Lebens unterwegs.
In diese bewegten Jahre fallen Opern, die die Musikgeschichte prägen: „Idomeneo“ wurde 1781 im Münchner Cuvilliés-Theater uraufgeführt und gilt als seine erste große Oper. In Wien brachte er seine berühmten Da-Ponte-Opern auf die Bühne des Wiener Hofburgtheaters: „Le nozze di Figaro“ feierte dort 1786 Premiere, „Così fan tutte“ folgte 1790. „Don Giovanni“ hatte 1787 im Gräflich Nostitzschen Nationaltheater in Prag Premiere. Kurz vor seinem Tod wurde 1791 in Wien „Die Zauberflöte“ im Theater auf der Wieden uraufgeführt.
In Salzburg, seinem Geburtshaus und ersten Wirkungsort, wurde Mozart musikalisch geprägt. In Wien erreichte Mozart eine schöpferische Reife, die ihn zu einem der prägendsten Komponisten der Wiener Klassik machte. In der Domgasse 5, dem heutigen Mozarthaus Vienna, hatte Mozart seine produktivste Zeit. Hier entstanden Sinfonien, Kirchenmusik, Streichquartette und sein unvollendetes Requiem. Als freischaffender Künstler erzielte Wolfgang Amadeus Mozart ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 5.000 Gulden – heute rund 150.000 Euro.
Gleichzeitig bleibt er Mensch: impulsiv, witzig, chaotisch, voller Lebensfreude. Seine Briefwechsel offenbaren Seiten, hinter dem Monument Mozart: den Spaßmacher, den Freund, den Bruder. Er trank Mandelmilch im Salzburger Café Tomaselli, kegelte mit seiner Schwester Nannerl, probierte dunkles Bier im Stieglbräu und genoss gesellige Abende.
Die Freundschaft zu Joseph Haydn brachte ihm höchste Anerkennung. Haydn nannte ihn den größten Komponisten, den er je gekannt habe. Beide verband die Mitgliedschaft in der Freimaurerloge – ein Kreis von Kunst, Aufklärung und Austausch.
Seine letzten zehn Jahre verbrachte Wolfgang Amadeus Mozart in Wien. Hier heiratete er im Wiener Stephansdom, hier wurden seine Kinder geboren und hier starb er 1791. Zahlreiche Spekulationen ranken sich um sein bewegtes Leben und vor allem den plötzlichen Tod. Kurz bevor er starb, meinte er, vergiftet worden zu sein, doch wissenschaftlich gilt eine Vergiftung als ausgeschlossen. Seine Musik begeistert und berührt die Menschen bis heute in aller Welt – bei Konzerten in Opernhäusern und an seinen Wirkungsstätten in Österreich.
Die Salzburger Mozartkugel gibt es in vielen Varianten – aber nur die Konditorei Fürst produziert das Original: Marzipankern, umhüllt von Nougat und Zartbitterschokolade.
270 Jahre Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburg widmet dem berühmten Sohn der Stadt ein Jubiläumsjahr voller Musik. Neben großen Konzertreihen, wie der 70. Mozartwoche, laden besondere Spielstätten dazu ein, Mozarts Musik in vielfältigen Facetten zu entdecken.
Wolfgang Amadeus Mozart in allen Perspektiven
„… weil ich keine einzige Simphonie beÿ mir habe, so schreibe ich über hals und kopf an einer Neuen …“Wolfgang Amadeus Mozart, aus Linz am 31. Oktober 1783 an Leopold Mozart
Auf Mozarts Spuren in Österreich
Mozarts Ehrengrab
Mozart wurde zunächst in einem einfachen Schachtgrab am St. Marxer Friedhof beigesetzt. 1891 verlegte man die Überreste in ein Ehrengrab am Zentralfriedhof (Gruppe 32 A).
Stift Lambach
Ein geschätzter Zwischenstopp: Mozart widmete dem Abt des Benediktinerstifts als Dank die „Lambacher Sinfonie“.
Mozart-Spaziergang in Salzburg
Auf dem Spaziergang entdeckt ihr Salzburg Schritt für Schritt: von frühen Lebensorten über stille Friedhöfe bis zu Plätzen, an denen Mozarts Musik Geschichte schrieb.
Mozarts Geburtshaus
Das Geburtshaus, wo das Wunderkind 1756 zur Welt kam, zählt zu den meistbesuchten Museen der Welt und ist barrierefrei zugänglich.
Wiener Staatsoper
Eine der prachtvollsten Locations, um Mozart zu hören: In der Wiener Staatsoper gehören Opern wie Don Giovanni, die Zauberflöte und Le nozze di Figaro zum Repertoire.
Time Travel Vienna
Multimediale Effekte treffen im 5D-Kino auf Musiklegenden. Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauss Sohn sorgen dabei für eine charmant-humorvolle Begegnung.
Gasthof Weißes Kreuz
Innsbruck war ein Halt auf Mozarts Italienreisen. Mit 13 Jahren schlief Wolfgang Amadeus Mozart im Gasthof „Weißes Kreuz“ – heute liegt er mitten in der Fußgängerzone.
Mythos Mozart
In einer Stunde durch fünf Räume in Mozarts Welt eintauchen: Ein multimediales und interaktives Erlebnis über das Leben und Schaffen des Komponisten.
Salzburger Marionettentheater
Wo Marionetten und Mozarts Musik verschmelzen: „Die Zauberflöte“ wird mit feiner Puppenkunst, musikalischer Präzision und Marionettenspiel lebendig erzählt.
Volksgarten
Die Duftrose „Constanze Mozart“ – benannt nach Mozarts Ehefrau – macht’s möglich. Zu erleben in einem Blütenmeer an Rosen im Volksgarten. Natürlich nur im Frühling.
Mozarthaus Vienna
Zu erleben ist Mozarts Leben und Werk in seiner historischen Wohnung, nahe dem Stephansdom in der Wiener Innenstadt. Die Wiener Jahre von 1781-1791 stehen im Mittelpunkt.
Mozart-Spaziergang in Wien
Auf den Spuren Mozarts durch Wien: Hier verbrachte er seine letzten zehn Jahre, heiratete, komponierte, starb und wurde auf dem St. Marxer Friedhof begraben.
Haus der Musik
Mit „Facing Mozart“ können Besucher:innen Mozarts Portrait interaktiv lebendig machen: Seine Kopfbewegungen und Mimik durch Facetracking zu steuern, macht Riesenspaß!
Mozart Wohnhaus am Makartplatz
Das ehemalige Tanzmeisterhaus erzählt von Jahren voller Musik: ein einstündiger Rundgang durch rekonstruierte Räume, Ausstellungen und dem berühmten Porträt in Verona.
Baden bei Wien
Während eines Besuchs in Baden bei Wien, wo Constanze zur Kur war, komponierte Mozart für den Chorleiter das berühmte „Ave verum corpus“.
Mozarts berühmteste Werke im Überblick
Opern
Idomeneo, KV 366 (1780): Ein verhängnisvolles Gelübde, das den König zwingt, den eigenen Sohn zu opfern. Ein Konflikt zwischen göttlichem Willen, Liebe und Menschlichkeit. Uraufgeführt am 29. Jänner 1781 im Münchner Cuvilliés-Theater.
Le nozze di Figaro (1786): Eine Da-Ponte-Oper voller Intrigen und Verwicklungen im Schloss des Grafen Almaviva. Uraufgeführt am 1. Mai 1786 im Wiener Hofburgtheater.
Don Giovanni (1787): Ein Drama über Verführung, Macht und moralische Abgründe. In einer übernatürlichen Nacht steuert er dem unausweichlichen Ende entgegen. Uraufgeführt am 29. Oktober 1787 in Prag.
Opern
Così fan tutte, KV 588 (1790): Die Da-Ponte-Oper ist ein pointiertes Spiel über Liebe, Treue und Versuchung, in dem zwei Paare durch Täuschung auf die Probe gestellt werden. Uraufgeführt am 26. Jänner 1790 im Wiener Hofburgtheater.
Die Zauberflöte (1791): Eine Oper mit Märchenmotiven und Symbolik, die die Reise von Tamino und Pamina erzählt, um Weisheit und Wahrheit zu finden. Uraufführung, kurz vor Mozarts Tod, am 30. September 1791 im Theater auf der Wieden in Wien.
Weitere Werke
Klavierkonzert Nr. 21 (1785): Bekannt für das sanfte Andante, verbindet brillante Solopassagen mit elegantem Orchesterklang.
Eine kleine Nachtmusik (1787): Heitere Serenade mit eingängigen Motiven, lebendigen Sätzen und einem ruhigen Andante.
Symphonie Nr. 41 „Jupiter“ (1788): Mozarts letzte Symphonie, berühmt für ihre harmonische Finesse und das brilliante kontrapunktische Finale.
Requiem in d-Moll (1791): Dramatisch und tief emotional; unvollendet geblieben und geprägt von dunklen Chorsätzen und kraftvollen Soli.
Von Hollywood bis Streaming: Mozart auf der Leinwand
Wen die Götter lieben (1942)
Amadeus (1984)
Jenseits von Afrika (1985)
Das Ende einer großen Liebe (1967)
Der Spion, der mich liebte (1977)
Lizenz zum Töten (1989)
Last Action Hero (1993)
Die Abenteuer von Huck Finn (1993)
Hocus Pocus (1993)
Die Verurteilten (1994)
Mr. Magoo (1997)
Findet Nemo (2003)
Breaking Bad (2008)
Alice im Wunderland (2010)
The Crown (2016)
Incredibles 2 (2018)
Bridgerton (2020)
Mozart-Highlights: Events und KonzerteRund ums Jahr feiern Konzerte, Festivals und besondere Programme das musikalische Erbe Wolfgang Amadeus Mozarts. Hier erlebt ihr Events, die seine Werke und die Welt der Wiener Klassik lebendig halten.
Sonderausstellung Kosmos Zauberflöte
Die Zauberflöte und ihr Weg von der Premiere bis zur internationalen Erfolgsgeschichte – beleuchtet mit seltenen Objekten, Bühnenbildern und Einblicken in mehr als zwei Jahrhunderte Aufführungsgeschichte.
Mozart Dinner Konzerte
Zwischen Klängen aus „Don Giovanni“, „Figaro“ oder der „Zauberflöte“ genießt ihr kulinarische Kreationen, die den Moment veredeln – im historischen Flair der Mozartzeit.
Wiener Mozart Konzerte
Wie einst im 18. Jahrhundert: Arien, Ouvertüren und Mozart-Klänge treffen auf barocke Kostüme und legendäre Wiener Konzertsäle – ein Abend mit historischem Flair.
Nannerl und Constanze: Mozarts Rückenwind
Maria Anna „Nannerl“ Mozart war Wolfgangs erste große musikalische Sparringpartnerin. Geboren in der Getreidegasse in Salzburg, galt sie selbst als Wunderkind. Ihre Kindheit in der Getreidegasse war geprägt von Musik, Rätseln und Reisen – getragen von einer Mutter, die ihren Kindern Bildung und Neugier schenkte. Nannerl glänzte auf Bühnen in Paris, London und an Fürstenhöfen Europas – wurde von Maria Theresia bewundert –, doch gesellschaftliche Grenzen ließen ihr Talent bald im Verborgenen wirken. Später unterrichtete sie in Salzburg und St. Gilgen, komponierte eigene Werke und führte einen intensiven Briefwechsel mit ihrem Bruder. Die Ehe mit Johann Baptiste von Berchtold brachte ihr Sicherheit, jedoch in einem Umfeld, das Frauen kaum künstlerische Freiheit bot. Sie lebte viele Jahre in St. Gilgen, sorgte für eine große Patchworkfamilie und kehrte nach dem Tod ihres Mannes wieder nach Salzburg zurück.
Constanze Mozart wurde in Wien zu Wolfgangs engster Verbündeten und klugen Managerin an Wolfgangs Seite. Sie inspirierte ihn künstlerisch, unterstützte ihn organisatorisch und sang anspruchsvolle Partien, wie das Sopransolo in der Großen Messe in c-Moll. Nach seinem Tod 1791 übernahm sie Verantwortung: Sie organisierte Konzerte, reiste mit seinen Kompositionen, verhandelte mit Verlegern und half an der ersten Mozart-Biografie mit. Constanze sorgte außerdem dafür, dass das Requiem vollendet wurde, und prägte damit entscheidend die Überlieferung und Wahrnehmung von Mozarts Musik.
Mozart Fun Facts: Einblicke ins Leben des WunderkindsWolfgang Amadeus Mozart war mehr als ein Genie der Wiener Klassik: Sein Alltag, seine Reisen und seine Eigenheiten erzählen faszinierende Geschichten – weit über seine Musik hinaus. Wusstet ihr, dass...
Reisen und Bildung
… Reisen zu Mozarts Zeiten beschwerlich und langsam war?
Eine Reise mit der Pferdekutsche von Salzburg nach Wien konnte bis zu einer Woche dauern.
… ein „Reiseclavier“ Mozart auf seinen Tourneen begleitete?
Dieses kleine Stagepiano war 90 cm breit und 31 cm tief – ideal, um auch unterwegs zu komponieren.
… Vater Leopold Mozart immer Empfehlungsschreiben dabei hatte?
Diese halfen, bei Adligen empfangen zu werden und die Reise angenehmer zu gestalten.
… Mozart als geselliger Freigeist kleine Hausbälle den höfischen Festen vorzog?
In Briefen machte er sich mit spitzem Humor über die Noblesse lustig.
Liebe, Freundschaft und Erfolg
… Mozart seine produktivste Zeit in Wien verbrachte?
Im heutigen Mozarthaus Vienna, schuf er viele seiner berühmtesten Werke.
… Mozart sich für eine Heirat aus Liebe entschied, anstatt sich eine „Freifrau“ zu suchen?
Trotz Ritterschlags blieb der Titel im Hintergrund, und er heiratete Constanze Weber.
… Mozart seine letzten 10 Lebensjahre in Wien verbrachte?
Hier heiratete er, seine Kinder wurden geboren, und starb schließlich in Wien.
… Mozart und Joseph Haydn ab 1781 eine enge Freundschaft aufbauten?
Trotz des Altersunterschieds von 24 Jahren verband die beiden ein starkes musikalisches Band.
Leben und Tod
… Mozart ein spielfreudiger Kartenprofi war, der Zahlenrätsel liebte und über 14 Kartenspiele beherrschte?
Tarock gehörte zu seinen Favoriten – oft wurde dabei um Geld gespielt.
… Mozart modebewusst war und eine besondere Schwäche für Stoffe, Knöpfe und Stickereien hatte?
Für ihn war Kleidung ein Teil des Auftritts.
… Mozart ein Fan herzhafter Gerichte war – von gegrillter Karbonade bis zu Leberknödeln mit Sauerkraut?
Dazu trank er am liebsten ein dunkles Bier.
… Mozart in Wien begraben wurde?
Sein Grab befindet sich auf dem St. Marxer Friedhof, doch die genaue Stelle ist unbekannt.
Verfilmungen
... es Filme gibt, die Leben und Mythos von Wolfgang Amadeus Mozart erzählen?
Amadeus (1984, Regie: Miloš Forman) – Der weltweit erfolgreichste Mozart-Film mit Tom Hulce als Mozart und F. Murray Abraham als Salieri
Wen die Götter lieben (1942, Regie: Karl Hartl) – Österreichischer Klassiker mit Hans Holt als Mozart
Mozart – Reich mir die Hand, mein Leben (1955, Regie: Karl Hartl) – Fortsetzung mit Oskar Werner in der Hauptrolle.
Vergesst Mozart (1985, Regie: Slavo Luther) – Deutscher Film mit Armin Mueller-Stahl
Der Wadenmesser (2005, Regie: Kurt Palm) – Moderner österreichischer Mozart-Film
Die Wiener Klassik
Die Wiener Klassik (1770–1830) ist eine Stilrichtung der europäischen Kunstmusik. Ihr gehören vor allem die Komponisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven an.
Entscheidend für die Entwicklung der Wiener Klassik waren die Jahre nach Mozarts Übersiedelung nach Wien. Hier tauschten sich Joseph Haydn und Mozart künstlerisch aus und inspirierten einander zu neuartigen Kompositionen von Streichquartetten und Sinfonien als publikumswirksame Gattung der Zeit.
Übrigens: In Wien genießen jeden Abend 10.000 Musikfans live klassische Musik – das ist einzigartig in der Welt.
Die kulinarische Seite des Wunderkinds
Wolfgang Amadeus Mozart liebte nicht nur Musik, sondern auch kleine Genussmomente im Alltag. Im traditionsreichen Café Tomaselli in Salzburg, nur wenige Schritte von seinem Geburtshaus entfernt, trank er gerne Mandelmilch – ein Ritual, das ihm Ruhe im lebhaften Alltag schenkte. Auch kräftige Speisen gehörten zu seinen Favoriten: Zu Sauerkraut mit Leberknödel griff er am liebsten zu einem dunklen Bier. Im Tagebuch seiner Schwester Nannerl ist festgehalten, wie die beiden im Stieglbräu gesellige Stunden beim Kegeln verbrachten.
In einem Brief, aus Frankfurt am Main im Oktober 1791, an seine Frau Constanze schreibt Mozart: „um halb 6 uhr gieng ich beim Stubenthor hinaus – und machte meinen favorit Spaziergang über die Glacis ins theater – was sehe ich? – was rieche ich? – – Don Primus ist es mit den Carbonadeln note! – che gusto!” Diese Momente erzählen von einem Menschen, der Genuss, Geselligkeit und Alltag miteinander verband.