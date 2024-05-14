Zwischen Pöstlingberg, digitaler Kunst und barocker Altstadt verschmelzen spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst auf beeindruckende Weise miteinander

Energiegeladen und offen für neue Strömungen – so zeigt sich Linz als Stadt, die Wandel nicht nur zulässt, sondern aktiv gestaltet. Vielleicht liegt es am industriellen Erbe, an den Werften und Kränen entlang der Donau, am Stahl, der hier Geschichte schrieb. Wo früher Hochöfen glühten, entstehen heute Ideen. Kunst, Kultur und Technologie greifen ineinander, als hätten sie nie getrennt voneinander existiert.

Linz trägt den Titel UNESCO City of Media Arts – und füllt ihn mit Leben. Digitale Künste sind hier kein Trend, sondern Haltung. Im Ars Electronica Center taucht ihr ein in eine Welt zwischen Künstlicher Intelligenz, Robotik und immersiven Bildräumen. Was kann Technologie? Wem dient sie? Und wie verändert sie unseren Blick auf die Welt? Das Museum versteht sich nicht nur als Ausstellungsort, sondern als Labor der Zukunft – interaktiv, kritisch, überraschend.

Doch Linz spielt nicht nur digital. Ein paar Schritte weiter spannt sich der Bogen zur klassischen Hochkultur. Das Musiktheater am Volksgarten zählt zu den modernsten Opernhäusern Europas. Große Stoffe treffen hier auf zeitgenössische Regie, Tradition auf Experiment. Im Lentos Kunstmuseum spiegeln sich Licht und Wasser der Donau in einer klaren Glasfassade – drinnen entfaltet sich österreichische und internationale Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Gleich gegenüber erhebt sich das Ars Electronica Center wie ein leuchtender Gegenpol. Altstadt und Avantgarde? In Linz keine Gegensätze, sondern Dialog.