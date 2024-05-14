Gasteins Kurorte sind eingebettet in die Bergwelt der Hohen Tauern. Wellness und alpine Kultur verbinden Geschichte und Natur für Familien und Genießer:innen.

In den drei Hauptorten des Gasteinertals zeigt sich das alpine Lebensgefühl das ganze Jahr in vielen Facetten: Bad Gastein beeindruckt mit der Architektur der Belle Époque und tosenden Wasserfällen. Bad Hofgastein bietet familienfreundliche Trails, Bikeparks und kleine Bergseen. Rund um Dorfgastein findet ihr ruhige Almwege, historische Mühlen und regionale Kulinarik.

Aktivurlauber:innen entdecken in der Region über 600 Kilometer Wanderwege – von Themenpfaden über den Gastein Trail bis zu Genussbike-Touren und erfrischenden Bergseen. Familien erleben abwechslungsreiche Programme mit Goldwaschen, Klettern und Spielangeboten. Kulinarik reicht von Haubenküche bis zu Hüttenschmankerln, oft mit spektakulärem Bergblick. Das Gasteiner Thermalwasser, bekannt für seine wohltuende Wirkung, bietet vielfältige Anwendungen. Und im Winter verwandelt sich Gastein in ein Sport- und Naturparadies: Skifahren, Langlaufen, Winterwandern und Rodeln sorgen für abwechslungsreiche Erlebnisse.