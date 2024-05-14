Blick auf Kitzbühel mit weißer Pfarrkirche, grünen Wiesen und Bergkette im Hintergrund.
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Kitzbühel in Tirol
Wandern und Skifahren im „Monte Carlo der Alpen"

Historische Altstadt trifft alpines Lebensgefühl – im Sommer wie im Winter. Das legendäre Kitzbühel muss man einfach erlebt haben.   

Was macht einen Ort wirklich unvergesslich? Es ist diese seltene Magie, wenn Tradition auf Innovation trifft. Genau das verkörpert Kitzbühel. Diese alpine Perle vereint das Beste aus zwei Welten: authentisches Bergdorf und kosmopolitischer Hotspot. Im Winter fordert die legendäre Streif selbst Weltklasse-Athlet:innen heraus, während 233 Kilometer makellose Pisten auf Skifahrer:innen aller Levels warten. Der Sommer entfaltet ein anderes Panorama – ein Netzwerk aus Wanderwegen und vier erstklassige Golfplätze inmitten majestätischer Berge.

Die mittelalterliche Altstadt mit ihren charakteristischen bunten Fassaden erzählt Geschichten vergangener Zeiten, während luxuriöse Hotels und exquisite Boutiquen modernen Komfort bieten. Nicht umsonst trägt Kitzbühel den Ehrentitel „Monte Carlo der Alpen". Kulturell pulsierend mit Konzerten und Ausstellungen, kulinarisch begeisternd von Sternerestaurants bis zu authentischen Berghütten – Kitzbühel ist mehr als ein Reiseziel. Es ist eine Erfahrung, die zeigt, wie harmonisch Gegensätze koexistieren können und dabei etwas wahrhaft Außergewöhnliches schaffen. 

Quick-Info zu Kitzbühel
Lage:in den Kitzbüheler Alpen
Höhe: 800 bis 2.000 m
Einwohner:innen: ca. 8.439 (Stand 2024)
Abfahrtskilometer: 233
Gründung:im Jahr 1271
Höchster Berg:Kitzbüheler Horn (1.996 m)
Anreise
Veranstaltungen

Mit der Red Card, der Kitzbüheler Gästekarte sichert ihr euch exklusive Ermäßigungen und Vergünstigungen. Ihr erhaltet sie in euren Unterkünften. 

Kitzbühel aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Innenstadt: Urig mit mittelalterlichen Stadtkern

Sintersbacher Wasserfall: Ausflugsziel in Jochberg

Wildpark Aurach: Mit 350 tierischen Bewohner:innen

Schwarzsee: Einer der wärmsten Badeseen der Alpen

Museum Kitzbühel: Die Sammlung Alfons Walde

Hahnenkamm-Rennen: Das legendäre Rennen auf der Streif

Aktivitäten in Kitzbühel

Besondere Events

Regionale Rezepte

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Besondere Unterkünfte

Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee: Lifestyle und Design

Relais & Chateau Hotel Tennerhof: Haubenküche und 5 Sterne

GRAND TIROLIA Kitzbühel: Wellness & Spitzenkulinarik

HENRI Hotel Kitzbühel: Boutique Hotel mit 4 Sternen

A-ROSA Kitzbühel: Schlosshotel mit angrenzendem Golfplatz

Schlosshotel Lebenberg: 4 Sterne Superior

Klimaschutz-Info

Nachhaltige Aktivitäten in und um Kitzbühel

Zwischen blühenden Kräutergärten und summenden Bienenwiesen zeigt Kitzbühel, wie entspannt Nachhaltigkeit gelebt wird. Auf dem Golfplatz Schwarzsee-Reith wird ohne Chemie gearbeitet und Honig aus eigener Ernte verkostet. Traditionelles Handwerk sorgt für naturnahe Wege und Brücken, während der „Kitz Kulinarik“-Markt regionale Köstlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Und da das Leitungswasser Trinkqualität hat, lässt sich die eigene Flasche jederzeit auffüllen – ganz ohne Plastikmüll.

Noch mehr Nachhaltigkeit in Kitzbühel

FAQs

  • Für das legendäre Hahnenkammrennen mit der berühmten Streif-Abfahrt – eines der spektakulärsten und anspruchsvollsten Skirennen der Welt

  • Für exklusiven Wintertourismus und erstklassige Skigebiete mit hervorragenden Pisten und moderner Infrastruktur

  • Für seinen Ruf als mondäner Treffpunkt der internationalen Prominenz und der High Society

  • Für die malerische Altstadt mit bunten Fassaden, engen Gassen und historischen Gebäuden

  • Für luxuriöse Hotels, elegante Boutiquen und gehobene Gastronomie – der Grund, warum Kitzbühel oft als „Monte Carlo der Alpen“ bezeichnet wird

  • Für exzellente Golfplätze und vielfältige Möglichkeiten im Sommer – vom Wandern und Mountainbiken bis hin zu Tennis und Polo

  • Für die besondere Verbindung aus Tiroler Tradition, internationalem Lifestyle und alpinem Luxus

  • Für seinen prall gefüllten Veranstaltungskalender das ganze Jahr über – mit Sportevents, Kulturfestivals und gesellschaftlichen Highlights

Kitzbühel verzaubert mit einer perfekten Mischung aus alpenländischer Tradition und mondänem Flair. Im Winter locken die legendäre Streif und 233 Pistenkilometer Skivergnügen, während Feinschmecker:innen in preisgekrönten Restaurants kulinarisch verwöhnt werden. Im Sommer verwandelt sich die Region in ein Paradies für Wanderer:innen und Golfer:innen mit vier exklusiven Plätzen. Das mittelalterliche Stadtzentrum mit bunten Häuserfassaden macht Lust zum Flanieren und Shoppen. In urigen Berghütten genießt man Tiroler Gastfreundschaft bei hausgemachten Spezialitäten. Ob actionreiche Sportabenteuer oder entspannte Wellness-Auszeiten – Kitzbühel bietet unvergessliche Erlebnisse in atemberaubender Alpenkulisse für jeden Geschmack.

Kitzbühel: Der weltberühmte Wintersportort mit der legendären Streif-Abfahrt beim Hahnenkammrennen beeindruckt mit elegantem Alpenambiente. Der malerische mittelalterliche Stadtkern verzaubert Besucher:innen mit exklusiven Boutiquen und erstklassigen Restaurants.

Aurach: Das Dorf präsentiert sich als idyllischer Ort mit authentischem Tiroler Charme und ist besonders für den Wildpark Aurach mit heimischen Tierarten bekannt. Die wunderschönen Wanderwege führen durch unberührte Berglandschaften und bieten eindrucksvolle Naturerlebnisse.

Jochberg: Der traditionelle Bergort am Fuße des Kitzbüheler Horns punktet mit hervorragenden Skigebieten abseits des großen Trubels. Das historische Bergbau-Erbe aus der Zeit des Kupfer- und Silberabbaus verleiht dem Ort eine besondere kulturelle Bedeutung.

Reith: Der beschaulicher Nachbarort von Kitzbühel beherbergt den bekannten Schwarzsee, einen natürlichen Moorsee mit ausgezeichneter Wasserqualität. Der See lädt im Sommer zum Baden und im Winter zum romantischen Eislaufen ein.

Kitzbühel erhielt diesen prestigeträchtigen Beinamen aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus alpiner Authentizität und kosmopolitischem Luxus. Die Region vereint traditionelles Bergdorf-Flair mit weltklassigen Hotels, exquisiten Boutiquen und einem internationalen Publikum, was eine Atmosphäre von Eleganz und Exklusivität schafft. 

Kitzbühel ist bequem mit der Bahn erreichbar – mit Direktverbindungen u. a. aus Wien, Salzburg, München und Innsbruck. Drei Bahnhöfe und ein umfassendes Busservice sorgen dafür, dass alle Dörfer der Region einfach und bequem erreichbar sind. Die nächstgelegenen Flughäfen sind Salzburg, Innsbruck und München, von wo aus Zug- und Shuttleverbindungen bestehen. 

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