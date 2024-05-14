Osttirol
Naturparadies im Wechselspiel zwischen Bergen, Wintersport und Nationalpark
Einleitung
Osttirol ist ein Stück Alpen, das noch atmet. Zwischen den Hohen Tauern und den Lienzer Dolomiten erhebt sich ein Land der Gegensätze – rau und sanft zugleich. Über 260 Dreitausender, darunter Großglockner und Großvenediger, formen eine Kulisse, die Wandernde, Kletternde und Skitourengeherinnen gleichermaßen in ihren Bann zieht.
Wer hier unterwegs ist, spürt Weite statt Trubel, Ursprünglichkeit statt Inszenierung. Im Sommer führen Bergtouren zu klaren Seen und stillen Hütten, im Winter glitzern Loipen und Hänge im Sonnenlicht. In Lienz verschmilzt Bergwelt mit südlichem Lebensgefühl, Matrei und Kals öffnen den Blick auf die höchsten Gipfel. Osttirol ist da, wo die Natur noch den Takt vorgibt und jeder Moment echt ist.
Osttirol aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in Osttirol
Der Iseltrail
Weitwanderweg voller Wasserwunder – 75 Kilometer Naturerlebnis entlang des letzten frei fließenden Gletscherflusses der Alpen. In fünf Etappen führt er von der sonnigen Dolomitenstadt Lienz bis zum arktischen Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern. Der Weg verläuft durch Auen, Schluchten und vorbei an Wasserfällen – immer begleitet vom Rauschen der Isel, die sich mal sanft, mal wild zeigt.
Die ersten beiden Etappen laden zum gemütlichen Einwandern ein, danach warten kräftigere Anstiege und ein Hauch alpiner Abenteuerlust. Ideal für Naturbegeisterte, Genusswandernde und Familien mit lauffreudigen Kindern. Der Iseltrail – ein Weg, der erfrischt, bewegt und begeistert.
Nationalpark Hohe Tauern
Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Kraftort der Superlative – wild, weit und voller Leben. Auf 1.856 Quadratkilometern breitet sich hier die ursprüngliche Seele der Alpen aus, 611 davon in Osttirol. Zwischen über 300 Dreitausendern, 342 Gletschern, smaragdgrünen Bergseen und donnernden Wasserfällen zeigt sich die Natur von ihrer eindrucksvollsten Seite. Drei Viertel der Fläche stehen unter strengem Schutz – ein Refugium, in dem Tiere und Pflanzen ungestört gedeihen.
Im Defereggental, in Matrei, Kals am Großglockner, Virgen und Prägraten am Großvenediger lässt sich diese Wildnis hautnah erleben. Steinböcke und Bartgeier kreuzen den Weg, Edelweiß blüht zwischen Felsen. Wer die Geheimnisse des Hochgebirges entdecken will, begleitet die Ranger:innen auf geführten Touren – und sieht, wie kostbar Ursprünglichkeit sein kann. Der Nationalpark Hohe Tauern – eine Welt, die bleibt, wenn alles andere vergeht.
Besondere Events
Regionale Rezepte
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Zillertaler Krapfen
Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.
Besondere Unterkünfte
Mobilität und Angebote für Barrierefreiheit in Osttirol
Osttirol zeigt sich im Rhythmus des Alltags: Produkte aus Landwirtschaft und Handwerk prägen Küche und Orte, Wege führen durch weite Täler und hinauf in die alpine Landschaft. Zwischen Dorf und Berg lassen sich viele Strecken gut zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen – das Auto rückt dabei oft in den Hintergrund.
Auch barrierefreie Angebote sind Teil des Reiseerlebnisses: Ausgewählte Wege, Unterkünfte und Ausflugsziele sind entsprechend gestaltet und erleichtern das Unterwegssein für Rollstuhlfahrer:innen sowie Reisende mit unterschiedlichen Bedürfnissen.