Weiße Fußgängerbrücke über einen Fluss bei Sonnenuntergang, Kirchturm und Berge im Hintergrund, Villach.
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Region Villach – Faaker See – Ossiacher See in Kärnten
Urlaub, der Alpenblick, Stadtflair und südliche Leichtigkeit vereint

Seen, Berge und Stadt – rund um Villach liegen Naturgenuss und urbanes Lebensgefühl nah beieinander. Eine Region, die nicht laut sein muss, um im Gedächtnis zu bleiben.

Ob Sommertage am türkisblauen Faaker See oder Wintertsport auf der aussichtsreichen Gerlitzen Alpe: die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See begeistert mit natürlicher Vielfalt und südländischer Leichtigkeit. Glasklare Seen, bestens ausgebaute Rad- und Wanderwege, charmante Orte und ein entspannter Zugang zur Natur prägen das Lebensgefühl hier. Im Winter sorgen Thermen, Winterwanderwege und familienfreundliche Skigebiete für Bewegung und Erholung zugleich – und das alles in einem außergewöhnlich milden, sonnigen Klima. 

Quick-Info zur Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Lage: im Bundesland Kärnten
Höhe: 501 m
Einwohner:innen: ca. 65.600 (Stand 2024)
Fläche:1.009,29 km²
Höchster Berg:Dobratsch (2.166 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die Erlebnis CARD erhaltet ihr von euren Gastgeber:innen der Region. Je nach Saison könnt ihr damit Ausflugsziele und Aktivitäten gratis oder ermäßigt erleben.  

Die Region Villach aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Stadt Villach: Ein Ort zum Flanieren

Faaker See: Rein ins türkisblaue, glasklare Wasser

Ossiacher See: Für Wassersport und zur Erholung

Naturpark Dobratsch: Wow-Ausblicke auf 2.200 Metern

Kärnten Therme: Erlebniswelt für Wasserfans auf 11.000 m²

Stift Ossiach: Ein Ort der Begegnung, gegründet im Jahr 1024

Burg Landskron: Ein Tag im mittelalterlichen Ambiente

Drauradweg: 510 Kilometer am Fluss entlangradeln

Picknicken: Die 6 schönsten Plätze mit Aussicht

Villacher Alpenstraße: 16,5 Kilometer rauf auf den Dobratsch

Aktivitäten in und rund um die Region Villach

Besondere Events

Regionale Rezepte

Kärntner Kasnudel

Das Geheimnis der Kärntner Kasnudel ist die Fülle: die milde Kärntner Nudelminze. Mit diesem Rezept schmeckt die Kasnudel wie das Original aus Kärnten.

Kärntner Kasnudel

Forellenfilet mit Waldpilzen

Ein nach Kräuter und Pilzen duftendes Fischgericht für Feinschmecker:innen.

Forellenfilet mit Waldpilzen

Marillen-Topfen Tarte

Durch ihren hohen Wassergehalt ist die Marille die ideale Sommererfrischung. Kombiniert mit luftiger Topfencreme ist dieses Dessert ein echter Genuss.

Marillen-Topfen Tarte

Zanderbackerl

Zarte Zanderbackerl auf aromatischen Zwiebelschalen, verfeinert mit floralen Tagetes – ein eleganter Apéro-Happen, kreiert von Roman Pichler.

Zanderbackerl

Besondere Unterkünfte

Voco Villach: Direkt am Drau-Ufer gelegen, 4 Sterne Superior

harry’s home Villach: Hotel und Apartments

Hotel Seerose: Direkt am Ossiacher See gelegen, 4 Sterne

Mountain Resort Feuerberg: Wow-Ausblick, 4 Sterne Superior

Karnerhof: Direkt am Faaker See gelegen, 4 Sterne Superior

Klimaschutz-Info

Urlaub ohne Auto 

Das Auto darf gern stehen bleiben: In der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See lässt sich der Urlaub entspannt und umweltfreundlich gestalten. Ob mit der S-Bahn, dem Bus oder einem der vielen Shuttleangebote – wer auf Öffis setzt, ist das ganze Jahr über gut unterwegs. Die Wege sind kurz, die Taktungen durchdacht, die Perspektiven überraschend schön.

Wer es noch nachhaltiger will: Zahlreiche Unterkünfte in der Region Villach sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

Urlaub ohne Auto Anreise

FAQs

Ob Sommertage am türkisblauen Faaker See oder Wintertage auf der Gerlitzen Alpe – die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See zeigt sich zu jeder Jahreszeit von ihrer lebendigen Seite. Wanderwege, Radrouten und Badeseen treffen auf Skigebiete mit Weitblick, Winterwanderungen und Thermengenuss. Villachs Altstadt bringt urbanen Charme und südländisches Flair ins Spiel. Und der Villacher Fasching und der Villacher Kirchtag zählen zu den Veranstaltungshighlights der Region.

Hier findet ihr einen Überblick über die Orte in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. 

Alle Orte in der Region

Der Villacher Stadtpfarrturm ist mit 94 Metern der höchste Kirchturm Kärntens. Der untere Teil des Turmes stammt aus dem Mittelalter. Er ist für Besucher:innen als Aussichtsplattform zugänglich.

Absolut! Die flachen Uferbereiche am Ossiacher See und Faaker See sind besonders kinderfreundlich. Zahlreiche Freizeitangebote, Erlebniswanderungen und Ausflugsziele wie der Affenberg oder die Adlerarena Burg Landskron machen die Region ideal für Familienurlaube. 

Mit der Erlebnis CARD genießt ihr zahlreiche kostenlose Freizeitangebote in der gesamten Region. Dazu gehören geführte Wanderungen, Radtouren, Stadtführungen oder Familienprogramme. Die CARD erhaltet ihr kostenfrei bei vielen Partnerbetrieben. 

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