Das Gletscher Skigebiet und Wanderparadies im Stubaital in der Schlick 2000, mit Wasserfällen und Dreitausendern, ist ganzjährig mit den Elferbahnen mühelos erreichbar.

Wer das Stubaital in Tirol besucht, taucht in eine Welt aus Wasser, Fels und Gletschern ein. Umgeben von über 100 Dreitausendern und reißenden Gebirgsbächen ist das Tal für seine Naturschönheit bekannt. Outdoor-Highlights warten im Sommer wie im Winter – von Wanderungen am Stubaier Höhenweg über Touren im Bikepark Schlick 2000 bis hin zu rasanten Abfahrten mit der Rodel. Die alpinen Naturwunder sind besonders einfach zugänglich, denn die Elferbahnen bringen euch direkt ins Hochgebirge.

Am Talende erhebt sich der Stubaier Gletscher – das größte Gletscherskigebiet Österreichs, auf einer Höhe von über 3.200 Metern gelegen. Seine Hänge sind von Oktober bis Juni mit Schnee bedeckt und bieten vielfältige Möglichkeiten für Skiurlaub, Langlaufen und Familienabenteuer. Mit der Stubai Super Card lassen sich Bergbahnen, Busse und zahlreiche Freizeiterlebnisse im ganzen Tal flexibel nutzen – perfekt, um das Stubaital in all seinen Facetten zu entdecken.