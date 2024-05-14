Mächtige Gipfel, üppige Wälder und kristallklare Gewässer: Die Region Wilder Kaiser in Tirol ist ein Paradies für Naturliebhaber:innen.

Majestätisch ragt der Wilde Kaiser mit seinen ehrfurchterweckenden Zacken aus der Landschaft hervor. Im Süden durch die sanften Hügel der Kitzbüheler Alpen begrenzt, erstreckt sich in seinem Schoß ein über 100 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet. Ein Hort der Artenvielfalt, das typischen Alpenbewohnern wie Steinadler, Siebenschläfer oder Gams unberührten Lebensraum bietet.