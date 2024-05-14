Wilder Kaiser in Tirol
Natururlaub und Bergabenteuer in den Kitzbüheler Alpen
Einleitung
Majestätisch ragt der Wilde Kaiser mit seinen ehrfurchterweckenden Zacken aus der Landschaft hervor. Im Süden durch die sanften Hügel der Kitzbüheler Alpen begrenzt, erstreckt sich in seinem Schoß ein über 100 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet. Ein Hort der Artenvielfalt, das typischen Alpenbewohnern wie Steinadler, Siebenschläfer oder Gams unberührten Lebensraum bietet.
Nicht nur Naturfreunde kommen in der Region Wilder Kaiser auf ihre Kosten: Im Sommer garantieren Mountainbiketouren entlang reißender Gewässer und Kletterabenteuer an steilen Felswänden sportlichen Hochgenuss. Im Winter lockt mit über 275 Kilometer Pisten ein Fünf-Sterne-Skigebiet der Extraklasse. Köstlichkeiten wie ein herzhafter Kaiserschmarren sorgen ganzjährig für Gaumenfreuden – im Antlitz des Kaisergebirges fühlt sich jeder wie ein:e König:in.
Die Wilder Kaiser GästeCard wird bei Anreise direkt bei der gebuchten Unterkunft kostenlos ausgehändigt.
Die Region Wilder Kaiser aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in der Region Wilder Kaiser
Die schönsten Touren
Besondere Events
Regionale Rezepte
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltigkeit in der Region Wilder Kaiser
Atemberaubende Berggipfel und gelebte Nachhaltigkeit – am Wilden Kaiser wird beides zur Herzensangelegenheit. Wer hier urlaubt, erlebt Tiroler Gastfreundschaft von ihrer modernsten Seite: Bahnreisende werden persönlich zur Unterkunft gebracht, E-Bikes stehen für entspannte Erkundungstouren bereit. Während kristallklares Wasser aus den Bergen sauberen Strom erzeugt, verwöhnen die Gastgeber:innen ihre Gäste mit köstlichen Bio-Produkten aus der Region.
Das Schönste aber ist: Die imposante Bergwelt steht wirklich allen offen. Dank durchdachter barrierefreier Wege und Einrichtungen können sich hier Jung und Alt, Familien und Menschen mit Einschränkungen gleichermaßen in die majestätische Natur verlieben.