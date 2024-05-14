Das Hotel

Ankommen, durchatmen und den goldenen Herbst genießen.

Wenn sich die Bergwälder in warme Gold-, Rot- und Orangetöne verwandeln, beginnt im Hotel Fernblick Montafon die wohl gemütlichste Zeit des Jahres. Hoch über Schruns auf 1.100 Metern Seehöhe erwartet euch ein Rückzugsort mit traumhaftem Panoramablick, wohltuender Ruhe und ganz viel Zeit für euch selbst.

In der 3.000 m² großen Me(e)hr_Blick Wohlfühloase spürt ihr die Kraft der Berge mit allen Sinnen. Fünf Pools – darunter der spektakuläre Sky Pool und der Infinity Relax Pool – laden zum Eintauchen und Abschalten ein. Sechs Saunen, stilvolle Ruheräume und Lounges sowie ein vielfältiges Angebot an Massagen und wohltuenden Spa-Anwendungen schenken neue Energie und machen den Herbst zur perfekten Jahreszeit für eine bewusste Auszeit.

Die klare Herbstluft lädt zu gemütlichen Spaziergängen und kleinen Wanderungen durch die farbenprächtige Montafoner Bergwelt ein. Direkt vom Hotel aus führen idyllische Wege zu aussichtsreichen Plätzen, urigen Alpen und stillen Kraftorten – ideal, um die Natur in ihrem schönsten Kleid zu erleben, bevor ihr wieder in die wohlige Wärme des Spas eintaucht.

Auch kulinarisch steht der Herbst ganz im Zeichen des Genusses. Freut euch auf saisonale Spezialitäten, regionale Zutaten und die beliebte 3/4-Wellnesspension. Den stimmungsvollen Ausklang des Tages genießt ihr in der Bar Glanzstück oder mit einem Glas Wein auf der Panoramaterrasse, während die Sonne hinter den Gipfeln der Silvretta untergeht.

Herbst im Fernblick bedeutet: tief durchatmen, loslassen und jeden Moment mit allen Sinnen genießen.