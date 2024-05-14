Zwei Mountainbiker auf Schotterweg an einem Bergsee mit Felsgipfeln und Herbstbäumen im Hintergrund.
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Salzkammergut BergeSeen eTrail
Bergpanorama, Seenblicke und E-MTB-Flow

Auf 630 Kilometern und 14.500 Höhenmetern geht’s durch Oberösterreich, das SalzburgerLand und die Steiermark – vorbei an den schönsten Seen, die die Region zu bieten hat.

Zwischen alpiner Berglandschaft und glitzernden Seen entfaltet der BergeSeen eTrail das Salzkammergut in seiner ganzen Vielfalt. Die Route führt in flexibel kombinierbaren Etappen durch Oberösterreich, das SalzburgerLand und die Steiermark – vorbei an Attersee, Traunsee, Wolfgangsee und Fuschlsee sowie weiteren markanten Natur- und Kulturräumen.

Die Strecke verläuft auf Forst-, Alm- und Nebenstraßen, bleibt technisch abwechslungsreich und zugleich mit dem E-Mountainbike gut fahrbar. Klare Beschilderung, digitale Aufbereitung und bike-affine Partnerbetriebe mit Bike-Räumen, Lademöglichkeiten, Tourentipps und Gepäcktransfer machen das mehrtägige Erlebnis rundum stimmig – genussvoll, spektakulär und mit Rücksicht auf Natur, Einheimische und bestehende Nutzungen. 

Details zur Strecke
Länge: 630 Kilometer
Höhe: 14.500 Höhenmeter
Etappen: beliebig viele
Routenplanung
ab € 649,– bzw. ab € 483,– 

Wir empfehlen folgende Angebote

4 Touren, 6 Seen: Auf vier E-Mountainbike-Etappen am BergeSeen eTrail geht es ca. 220 Kilometer und 5.250 Höhenmeter durchs Salzkammergut – zwischen glasklaren Seen und imposanten Bergkulissen. Inklusive vier Nächten mit Frühstück, Gepäcktransfer, Kartenmaterial und Schifffahrt am Wolfgangsee. 

BergeSeen eTrail Tour 1 (Drei Nächte): Kompakte Vier-Tage-E-Mountainbike-Reise auf drei Etappen mit Ausblicken auf Fuschlsee, Wolfgangsee und die Postalm. Inklusive Gepäcktransfer, Kartenmaterial und Zugfahrt von Bad Aussee nach Bad Ischl – ideal für Genussbiker:innen und E-MTB-Einsteiger:innen. 

4 Touren, 6 Seen BergeSeen eTrail Tour 1

Die schönsten Perspektiven der Region 

Die Top Unterkünfte

JUFA Hotel in Grünau im Almtal

Ein familienfreundliches Aktiv- und Erlebnishotel in Grünau im Almtal mit vielseitigen Freizeit- und Sportmöglichkeiten inmitten naturnaher Berglandschaft.

JUFA Hotel

Landhotel Agathawirt in Bad Goisern am Hallstättersee

Am Hallstättersee überzeugt die traditionsreiche, gravelbike-affine Unterkunft mit Bike-Garage, Tourenberatung, GPS-Daten sowie Sauna und regionaler Küche.

Landhotel Agathawirt

Waldhof Fuschlsee Resort in Fuschl am See

Ein exklusives 4-Sterne-Superior Resort am Fuschlsee mit großem Wellness- und Spa-Bereich, hochwertigen Kulinarik-Angeboten und aktiv-erlebnisreicher Lage.

Waldhof Fuschlsee Resort

Highlights entlang der Strecke

Events rund um den Radsport

Autofreier Rad-Erlebnistag 2026 am Attersee

26.4.2026
div. Orte am Attersee

Die gesamte Bundesstraße rund um den Attersee gehört den Radfahrer:innen: Das Event verbindet Bewegung mit Genuss und macht den Attersee zu einem der größten offenen Rad-Erlebnisräume Österreichs – ideal für Familien, Genussradler:innen und E-Biker:innen.

Autofreier Rad-Erlebnistag 2026

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