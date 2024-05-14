Salzkammergut BergeSeen eTrail
Bergpanorama, Seenblicke und E-MTB-Flow
Einleitung
Zwischen alpiner Berglandschaft und glitzernden Seen entfaltet der BergeSeen eTrail das Salzkammergut in seiner ganzen Vielfalt. Die Route führt in flexibel kombinierbaren Etappen durch Oberösterreich, das SalzburgerLand und die Steiermark – vorbei an Attersee, Traunsee, Wolfgangsee und Fuschlsee sowie weiteren markanten Natur- und Kulturräumen.
Die Strecke verläuft auf Forst-, Alm- und Nebenstraßen, bleibt technisch abwechslungsreich und zugleich mit dem E-Mountainbike gut fahrbar. Klare Beschilderung, digitale Aufbereitung und bike-affine Partnerbetriebe mit Bike-Räumen, Lademöglichkeiten, Tourentipps und Gepäcktransfer machen das mehrtägige Erlebnis rundum stimmig – genussvoll, spektakulär und mit Rücksicht auf Natur, Einheimische und bestehende Nutzungen.
Wir empfehlen folgende Angebote
4 Touren, 6 Seen: Auf vier E-Mountainbike-Etappen am BergeSeen eTrail geht es ca. 220 Kilometer und 5.250 Höhenmeter durchs Salzkammergut – zwischen glasklaren Seen und imposanten Bergkulissen. Inklusive vier Nächten mit Frühstück, Gepäcktransfer, Kartenmaterial und Schifffahrt am Wolfgangsee.
BergeSeen eTrail Tour 1 (Drei Nächte): Kompakte Vier-Tage-E-Mountainbike-Reise auf drei Etappen mit Ausblicken auf Fuschlsee, Wolfgangsee und die Postalm. Inklusive Gepäcktransfer, Kartenmaterial und Zugfahrt von Bad Aussee nach Bad Ischl – ideal für Genussbiker:innen und E-MTB-Einsteiger:innen.
Die schönsten Perspektiven der Region
Die Top Unterkünfte
JUFA Hotel in Grünau im Almtal
Ein familienfreundliches Aktiv- und Erlebnishotel in Grünau im Almtal mit vielseitigen Freizeit- und Sportmöglichkeiten inmitten naturnaher Berglandschaft.
Landhotel Agathawirt in Bad Goisern am Hallstättersee
Am Hallstättersee überzeugt die traditionsreiche, gravelbike-affine Unterkunft mit Bike-Garage, Tourenberatung, GPS-Daten sowie Sauna und regionaler Küche.
Events rund um den Radsport
Autofreier Rad-Erlebnistag 2026 am Attersee
Die gesamte Bundesstraße rund um den Attersee gehört den Radfahrer:innen: Das Event verbindet Bewegung mit Genuss und macht den Attersee zu einem der größten offenen Rad-Erlebnisräume Österreichs – ideal für Familien, Genussradler:innen und E-Biker:innen.