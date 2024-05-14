Absolute Beginners, aufgepasst – jetzt ist die beste Zeit, Neues zu probieren! Alles rund um Skikurs, Ausrüstung und Skifahren lernen in eurem Winterurlaub in Österreich.

Skifahren macht sexy. Nicht wegen der Skibrille, nicht wegen der Softshelljacke. Es geht um das coole Gefühl, etwas Neues zu wagen. Wer Skifahren als Youngster lernt, spürt, wie Mut und Neugier wieder Platz bekommen – auf sanften Hängen, in klarer Bergluft und mit einem Smile im Gesicht. In Österreich gelingt der Einstieg leicht: erfahrene Skilehrer:innen, entspannte Atmosphäre, no pressure.

Der erste Schwung ist ein kleiner Triumph, der zweite pures Freiheitsgefühl. Danach? Sonne, Kaiserschmarren, traumhaftes Bergpanorama, Party – das ist Lebensfreude auf Österreichisch. Neues ausprobieren, über sich selbst staunen und dazu ein großartiges Feeling – so viel Spaß macht Skifahren lernen für junge Leute.