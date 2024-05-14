Die Teilnahme des Gewinnspiels unterliegt den nachfolgenden Bedingungen:

§ 1

Geltungsbereich

Diese Gewinnspielbedingungen gelten für die von der Österreich Werbung Deutschland GmbH (nachfolgend „ÖW“ genannt) veranstalteten Aktion „Adventskalender“. Die Aktion wird im Zeitraum vom 01.12.2025 bis zum 24.12.2025 auf https://www.austria.info durchgeführt. Die Teilnahme an dieser Aktion und deren Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 2

Veranstalter und Gegenstand des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel wird durch die Österreich Werbung (ÖW), Klosterstraße 64, D-10179 Berlin, E-Mail: deutschland@austria.info, Telefon: +49 30 21 91 48 0, in Kooperation mit folgenden Partnern durchgeführt, die die Gewinne zur Verfügung stellen:

Aldiana – Reisegutschein über 3 Nächte für 2 Personen im Aldiana Club Ampflwang · Altenmarkt-Zauchensee – mehrere Gutscheine für 2 Personen (u. a. Haus 1800, Walchhofer-Betriebe, Hotel Scheffer, Familienhotel Kesselgrub, Tanner’s Chalet Apartments, Gabrielhaus, Hotel Salzburger Hof) · Dilly – das Nationalpark Resort – 2 Nächte für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Verwöhnpension „all-in-AF“ in der Garten Suite · Hall-Wattens Tourismus – 2 Glungezer-Skipässe · KTM Motohall – „Ride Orange Experience“ · markenzeichen GmbH – AUA Koffer inkl. Print-Ausgaben des Reiseblogs Coordinates und Cappie · Radstadt Tourismus – 2 Tagesskipässe für die Skischaukel Radstadt-Altenmarkt · Raus.Life – 100 €-Gutschein für einen Aufenthalt in einer Cabin in Österreich · Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau – 2 × 3-Tages-Skipässe inkl. Goodie-Bag · Tiroler Zugspitz Arena – 2 Tages-Skipässe (ohne Zugspitze) · Tourismusverein Wanderhotels in Europa e. V. – 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension in einem alpinen Wanderhotel · Tourismusverband Werfenweng – Werfenweng Card für die ganze Familie (Mobilität und Aktivitäten) · Urlaub am Bauernhof – 2 Nächte für 2 Erwachsene mit Frühstück auf einem Bauernhof in Österreich · Zillertal Tourismus – 3-Tage-Superskipass.

§ 3

Teilnahme und Teilnehmer

1. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Personen unter 18 Jahren sind nur mit ausdrücklicher Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter teilnahmeberechtigt.

2. Teilnehmer und Teilnehmerinnen nehmen am Gewinnspiel teil, indem sie das Anmeldeformular ausfüllen und den Button "Jetzt teilnehmen" drücken. Eine wirksame Teilnahme am Gewinnspiel liegt nur dann vor, wenn sämtliche personenbezogenen Angaben der Teilnehmer und Teilnehmerinnen vollständig und wahrheitsgemäß eingegeben werden.

3. Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen an einem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.

4. Die Teilnahme am Gewinnspiel steht nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Weder der Erwerb einer Ware und/oder Dienstleistung noch die Freigabe der Daten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Marketingzwecken erhöhen die Gewinnchancen.

§ 4

Ausschluss vom Gewinnspiel

1. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ÖW und der Kooperationspartner sowie die jeweiligen Angehörigen der vorgenannten Mitarbeiter, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen ihres Haushalts sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die ÖW das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

3. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt oder zurückgefordert werden.

§ 5

Durchführung und Abwicklung

1. Die Gewinnerinnen bzw. Gewinner des Preises werden von der ÖW unter allen Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip im Losverfahren ermittelt.

2. Die Bedingungen zur Auslieferung der Preise werden von der ÖW sowie von dem Kooperationspartner festgelegt. Ist eine Übergabe des Gewinns nicht oder unter nicht zumutbaren Umständen möglich, erhalten die Gewinner und Gewinnerinnen einen gleichwertigen Ersatz. Ein Anspruch auf Barauszahlung besteht in keinem Fall.

3. Der Gewinner/die Gewinnerin wird von der ÖW benachrichtigt. Falls der ÖW nur die E-Mail-Anschrift des Gewinners und der Gewinnerin bekannt ist, wird dieser/diese per E-Mail benachrichtigt, ansonsten auf dem normalen Postweg. Meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Preis. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail- bzw. Post-Adresse ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin verantwortlich. Nach Rückmeldung, erhält der Gewinner, die Gewinnerin den Gewinnspielpreis vom Österreich Werbung Deutschland GmbH, bzw. von von den jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt.

§ 6

Datenschutz, Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer, die Teilnehmerin ausdrücklich damit einverstanden, dass die ÖW und ihr Kooperationspartner die dazu erforderlichen Daten speichern und verarbeiten, um das Gewinnspiel durchzuführen, eine Auslieferung des Preises zu ermöglichen sie eventuell auf www.austria.info und den Seiten des Kooperationspartners namentlich zu veröffentlichten und – sofern ausdrücklich vom Teilnehmer, der Teilnehmerin durch Ankreuzen genehmigt – für den Newsletter der ÖW und regelmässige Information zu Urlaub in Österreich verwenden zu können. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Der Teilnehmer, die Teilnehmerin hat das Recht, ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. Zudem ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin berechtigt, von ÖW -Auskunft der bei uns über seine/ihre Person gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern sowie die Einschränkung deren Verarbeitung sowie deren Übertragung. Hierzu können die unter § 2 genannten Kontaktdaten der ÖW oder die u.g. Kontaktdaten unserer Datenschutzbeauftragten genutzt werden. Dem Teilnehmer, der Teilnehmerin steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a, b und f DSGVO.

Sie können unseren Datenschutzbeauftragten erreichen unter: AGOR AG, Frau Rechtsanwältin Justyna Rulewicz, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt, info@agor-ag.com.

§ 7

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

1. Die ÖW behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die ÖW insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Sicherung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin verursacht wurde, kann die ÖW von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

2. Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, der Teilnehmerin bei vorzeitiger Beendigung des Gewinnspiels sind ausgeschlossen.

§ 8

Haftung

1. Die ÖW wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Die ÖW haftet nicht für Rechts- und/oder Sachmängel. Die ÖW sichert keine Beschaffenheit der Gewinne zu. Ausstattungen können von den jeweiligen Abbildungen abweichen.

2. Ansprüche, welche sich auf die erhaltenen Gewinne beziehen, sind unmittelbar an den Kooperationspartner zu richten, der die Gewinne zur Verfügung gestellt hat.

3. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

4. Die ÖW haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme am Gewinnspiel entstehen können, es sei denn, dass solche Schäden von der ÖW (deren Organen, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.



§ 9

Sonstiges

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen der Gewinnspielbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Gewinnspielbedingungen unberührt.

3. Im Übrigen und für die Nutzung unserer Internetseite gelten unsere Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen, soweit hierin nicht etwas Abweichendes geregelt ist. Die Gewinnspielbedingungen gehen vor.





Österreich Werbung Deutschland GmbH

Klosterstraße 64

D-10179 Berlin

deutschland@austria.info

Tel.: +49 30 21 91 48 0