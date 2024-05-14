Die Teilnahme des Gewinnspiels unterliegt den nachfolgenden Bedingungen:

Die Österreich Werbung Deutschland GmbH (nachfolgend „ÖW") führt gemeinsam mit dem Bootsverleih Mühl, [Minigolf und Bootsverleih Mühl,Gerasch & Juretic GbR], Greenwichpromenade, 13507 Berlin (nachfolgend „Bootsverleih Mühl"), eine gemeinsame Promo-Aktion durch. Mit dem Zugriff auf die Inhalte dieser Aktion erklären sich Teilnehmende mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden. Bitte lest die Punkte sorgfältig durch, um Missverständnisse zu vermeiden.

§ 1 Geltungsbereich und Werbecharakter

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die von der ÖW und dem Bootsverleih Mühl gemeinsam veranstaltete Promo-Aktion „Roland-Radler-Enten" (nachfolgend „Aktion"). Die Aktion wird im Zeitraum bis zum 31.9.2026 bzw. Saisonende durchgeführt und unter anderem auf https://www.austria.info beworben.

Veranstalter der Aktion sind:

– Österreich Werbung Deutschland GmbH, Klosterstraße 64, 10179 Berlin, deutschland@austria.info, Tel.: +49 30 21 91 48 0

– [Bootsverleih Mühl – Minigolf und Bootsverleih Mühl,Gerasch & Juretic GbR, Greenwichpromenade, 13507 Berlin, minigolfundbootsverleih@gmail.com, 03061633211

§ 2 Gegenstand der Aktion

Im Rahmen der Aktion werden Gummienten mit einem daran befestigten Kärtchen an ausgewählten BVG-Haltestellen rund um den Bootsverleih Mühl ausgelegt. Auf dem Kärtchen ist vermerkt, dass die ersten 50 Personen, die dieses Kärtchen im Bootsverleih Mühl im Aktionszeitraum vorlegen, eine kostenlose Fahrt mit dem gebrandeten Wasserrad-Tandem des Bootsverleih Mühl erhalten.

Maßgeblich für den Erhalt des Gewinns ist ausschließlich die Vorlage des Kärtchens beim Bootsverleih Mühl; die Ente selbst darf von der findenden Person behalten werden, berechtigt für sich genommen aber nicht zur Teilnahme. Auf dem Kärtchen ist der Gewinn („1 kostenlose Fahrt mit dem Wasserrad-Tandem") ausdrücklich benannt.

Der Gewinn besteht in einer kostenlosen Fahrt mit dem gebrandeten Wasserrad-Tandem des Bootsverleih Mühl mit einer Dauer von 60 Minuten pro Kärtchen. Es gibt kein Losverfahren: Der Gewinn wird nach dem Windhundprinzip an die ersten 50 Personen vergeben, die im Aktionszeitraum ein gültiges Kärtchen vorlegen.

§ 3 Teilnahme und Teilnehmer

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen. Personen unter 14 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen, ab 14-16 Jahren nur mit Zustimmung der Eltern.

Wir können das gerne so machen, wie sie das vorgeschlagen haben.

2. Die Teilnahme erfolgt durch das Auffinden einer Ente mit Kärtchen und die Vorlage dieses Kärtchens beim Bootsverleih Mühl im Aktionszeitraum.

3. Die Teilnahme an der Aktion steht nicht im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Weder ein Kauf noch die Angabe personenbezogener Daten erhöhen die Gewinnchancen.

§ 4 Ausschluss von der Aktion

1. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ÖW und des Bootsverleih Mühl sowie deren Angehörige und Mitbewohner bzw. Mitbewohnerinnen ihres Haushalts sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behalten sich ÖW und Bootsverleih Mühl das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen.

3. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen (z. B. Mitnahme oder Vervielfältigung mehrerer Kärtchen). Gegebenenfalls kann der Gewinn in diesen Fällen auch nachträglich aberkannt werden.

§ 5 Durchführung und Abwicklung

1. Der Gewinn wird nicht verlost, sondern nach dem Windhundprinzip an die ersten 50 Personen vergeben, die im Aktionszeitraum ein gültiges Kärtchen beim Bootsverleih Mühl vorlegen.

2. Die Bedingungen zur Einlösung des Gewinns (u. a. Öffnungszeiten, Verfügbarkeit des Wasserrad-Tandems, Wetterabhängigkeit) werden von ÖW und Bootsverleih Mühl festgelegt. Ist eine Einlösung nicht oder nur unter nicht zumutbaren Umständen möglich, erhält die gewinnende Person einen gleichwertigen Ersatztermin. Ein Anspruch auf Barauszahlung besteht in keinem Fall. Der Bootverleih bitte um Voranmeldung.

3. Nach den 50 vergebenen Gewinnen endet die Aktion vorzeitig, spätestens jedoch zum in § 1 genannten Enddatum.

§ 6 Datenschutz, Datenverarbeitung

Für die Teilnahme an der Aktion ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Werden im Rahmen der Einlösung des Gewinns beim Bootsverleih Mühl dennoch personenbezogene Daten (z. B. Name für die Terminvergabe) erhoben, verarbeiten ÖW und Bootsverleih Mühl diese ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung der Aktion. Sofern im Rahmen der Aktion Foto- oder Videoaufnahmen (z. B. mit Influencern) entstehen, werden Teilnehmende hierüber gesondert und vorab informiert; eine Veröffentlichung erkennbarer Personen erfolgt nur mit deren ausdrücklicher Einwilligung. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Betroffene Personen haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, sowie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. Hierzu können die unter § 1 genannten Kontaktdaten der ÖW oder die u. g. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten genutzt werden. Es besteht zudem ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a, b und f DSGVO.

Die Datenschutzbeauftragte der ÖW ist erreichbar unter: AGOR AG, Frau Rechtsanwältin Justyna Rulewicz, Hanauer Landstraße 151-153, 60314 Frankfurt, info@agor-ag.com.

§ 7 Vorzeitige Beendigung der Aktion

1. ÖW und Bootsverleih Mühl behalten sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden, insbesondere wenn aus technischen, witterungsbedingten oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Wurde eine solche Beendigung durch das Verhalten einer teilnehmenden Person verursacht, kann von dieser Person Schadensersatz verlangt werden.

2. Erfüllungs- und Schadensersatzansprüche von Teilnehmenden bei vorzeitiger Beendigung der Aktion sind ausgeschlossen.

§ 8 Haftung

1. Mit Einlösung des Gewinns werden ÖW und Bootsverleih Mühl von allen diesbezüglichen Verpflichtungen frei. Für die Durchführung der Wasserrad-Fahrt (inkl. etwaiger Sicherheitshinweise) ist ausschließlich der Bootsverleih Mühl verantwortlich.

2. Ansprüche im Zusammenhang mit der Wasserrad-Fahrt sind unmittelbar an den Bootsverleih Mühl zu richten.

3. Die ÖW und der Bootsverleih Mühl haften nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Durchführung der Aktion entstehen, es sei denn, solche Schäden werden von ÖW bzw. Bootsverleih Mühl (deren Organen, Mitarbeitenden oder Erfüllungsgehilfen) vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.

§ 9 Sonstiges

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

3. Im Übrigen gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von www.austria.info, soweit hierin nicht etwas Abweichendes geregelt ist. Diese Teilnahmebedingungen gehen vor.

Österreich Werbung Deutschland GmbH

Klosterstraße 64

D-10179 Berlin

deutschland@austria.info

Tel.: +49 30 21 91 48 0