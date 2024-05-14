Skifahrer mit Helm auf präparierter Piste, Schneefontäne, Tannen und schneebedeckte Berge im Sonnenschein.
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Skiurlaub in Österreichs Skigebieten
Alpiner Winter voller Action und Freude an der Natur

Wer weitläufige Skigebiete mit modernen Seilbahnen sucht, ist in Österreich richtig. Abwechslung auf top präparierten Pisten, inmitten atemberaubender Berge.

Die Menschen in Österreich kennen und lieben den Schnee und ihre Berge seit jeher. Skifahren hat deshalb in Österreich eine besondere Tradition. Besonders in den großen Skigebieten wie Arlberg, Ischgl oder Saalbach bieten abwechslungsreiche Pisten mit Funparks, legendäre Skitage und sportliche Herausforderungen.

Das Hochgefühl auf der Piste an einem eiskalten Sonnentag, der Blick auf das Panorama der verschneiten Berggipfel, der Besuch auf der Hütte bei traditionellem Kaiserschmarren – das alles gehört in Österreich zu einem Skiurlaub dazu. Bestens ausgebaute Pisten und nachhaltige Seilbahnen wie in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixtental, wie bei den Gasteiner Bergbahnen oder in der Zillertal Arena sowie eine moderne Infrastruktur runden das Pistenvergnügen ab. Das ist winterliches Highlife auf Österreichisch.

Österreichs Skigebiete: Wintersport nach Lust und Laune

Die einen mögen's groß und weitläufig, die anderen bevorzugen kleine feine Skiregionen. Die einen suchen das sanfte Winterglück für die ganze Familie, die anderen lieben rasante, steile Carvingpisten. Die gute Nachricht: Österreichs Skigebiete bieten für alle was!

Die größten Skigebiete – jede Menge Pistenkilometer

Schneesichere Skigebiete – Winterwonderland garantiert

Familienskigebiete – großes Winterglück für die Kleinen

Kleine feine Skigebiete – charmant und nachhaltig

Skigebiete für Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen

Skigebiete mit Wellness: Von der Piste in die Therme

Gletscherskigebiete: Hochalpines Skivergnügen

Non Disclosure Austria

Wir Österreicher:innen lieben unseren Winter – und kennen die versteckten Spots, schönsten Plätze und coolsten Aktivitäten. Diese Geheimtipps verraten wir jetzt. Aber nicht einfach so.

Denn sie behalten ihren Charme nur, wenn sie nicht sofort viral gehen. Deshalb: Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschreiben und über 120 Tipps von echten Österreicher:innen für euren Winterurlaub in Österreich freischalten.

Und pssst: nicht weitererzählen!

Winter-Geheimtipps

Nachtskifahren in Österreich: Carven unter den Sternen

Die Sonne geht unter – das Pistenvergnügen geht weiter und ein besonderes Erlebnis beginnt: Nachtskilaufen unter freiem Himmel, einige Regionen machen’s möglich. Flutlichtanlagen beleuchten die Piste nach Anbruch der Dunkelheit. Hinreißend romantisch!
Spaß am Lernen, wie es richtig geht

Skischulen in Österreich

Gekonnter Carvingschwung, versierter Stockeinsatz, richtiges Ein- und Aussteigen beim Skilift – all das erlernen Anfänger:innen bei den Profis der österreichischen Skischulen:

Entdeckt Packages und Skikurse
Skifahren in Österreich

Quick-Facts

  • Größtes Skigebiet

    Mit 300 Pistenkilometern ist die Region Arlberg in Vorarlberg das größte Skigebiet Österreichs.

    Das einzige Ganzjahresskigebiet ist der Hintertuxer Gletscher in Tirol (365 Tage!).

  • Älteste Skiregion

    Arlberg in Vorarlberg gilt als die Wiege des Skilaufs.

  • Berühmteste Abfahrt

    Auf dem Tiroler Hahnenkamm in Kitzbühel bezwingen Skiprofis die weltberühmte Streif.

  • Höchstgelegener Wintersportort

    Kühtai in Tirol ist der höchstgelegene Wintersportort Österreich.

  • Längste Abfahrt

    Die Schwarze Schneid auf dem Rettenbachgletscher im Tiroler Ötztal ist mit 15 Kilometern die längste Abfahrt Österreichs.

Events und Veranstaltungen in Österreichs Skigebieten

Winter-Magazin: Skifahren, aktiv abseits der Piste und Wellness in den schönsten Regionen

Winter-E-Book
Klimaschutz-Tipps

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?

  • nachhaltige Skigebiete wählen 

  • umweltzertifizierte Hotels buchen 

  • Anreise mit dem Zug planen 

  • nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen 

  • Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen 

  • Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe) 

  • regional, saisonal und biologisch genießen 

  • Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren 

Nachhaltiger Winterurlaub

FAQs

Die Hauptsaison ist von Dezember bis März. Gletscherskigebiete starten in der Regel bereits im Oktober. Die beste Schneesicherheit gibt es im Jänner und im Februar.

Es gibt zahlreiche Regionen in Österreichs Alpen, die besonders viele Angebote und Aktivitäten für Familien und Kinder anbieten. Hier eine Auswahl:

Weitere Familienskigebiete entdecken

Ja, Gletscherskigebiete bieten Schneesicherheit von Oktober bis Mai. Höher gelegene Gebiete ab 1.800 Meter Seehöhe sind meist schneesicher.

Gletscherskigebiete entdecken
Schneesichere Skigebiete entdecken

Die größten Skigebiete Österreichs sind eine edle Kollektion an Wintersport-Regionen, die alle Stück’ln spielen mit traumhaftem Alpenpanorama, Pistenqualität, moderner Seilbahn-Infrastruktur und gepflegtem Hüttenzauber. Unter den größten Skigebieten Österreichs sind Arlberg, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixtental, Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Ischgl und Schladming-Dachstein.

Die größten Skigebiete entdecken

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