Was für ein herrliches Alpenpanorama, was für ein Naturwunder! Erlebnisse auf Österreichs Gletschern – wie Skifahren oder Wandern – sind eine Besonderheit.

Österreichs Gletscher sind weit mehr als perfekter Pistenspaß im Winter. Wer hoch hinaus will, findet hier zu jeder Jahreszeit besondere Erlebnisse – sei es beim Skifahren auf schneesicheren Gletscherhängen, beim Langlaufen oder auf Skitour umgeben von majestätischen Gebirgszügen.

Sommer wie Winter wird der Gletscher zur Bühne für neue Perspektiven: Panoramaplattformen, hochalpine Wanderwege und Kletterrouten oder Winterwandern, Langlaufen und Skitouren eröffnen eindrucksvolle Einblicke in eine faszinierende Naturwelt aus Fels und Eis. Ein Highlight ist die Pasterze am Fuße des Großglockners – mit rund acht Kilometern Länge ist sie der längste Gletscher der Ostalpen, der sich als silbrig schimmerndes Band durch die alpine Landschaft zieht.

Ob sportlich aktiv oder entspannt neugierig – Österreichs Gletscher machen das ganze Jahr über Lust auf Bewegung, Natur und echte Höhepunkte.