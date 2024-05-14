Servicemitarbeiterin schenkt Wein ein, Mann mit Brille sitzt am Holztisch, Weingläser, rustikales Restaurant.
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Kulinarik in Niederösterreich
Wirtshauskultur erleben: Zwischen Donau, Wäldern, Weinbergen und Alpen

Von fangfrischem Fisch bis zu Wild, von Marillen über Wein bis zum Mohn – Niederösterreich zeigt, wie vielfältig Regionalität schmecken kann.

Wer die Donau flussaufwärts schippert oder mit dem Rad entlangfährt, dem bleibt spätestens in der Wachau vor Staunen der Mund offen: weiße Strände, Obsthaine, Weinberge, idyllische Orte und Wälder mit Burgen und Stiften, soweit das Auge reicht.

In der Wachau wird der Geschmack der Marillen geschätzt und in Manufakturen, in Restaurants und Wirtshäusern weiter verarbeitet Das Waldviertel duftet nach Kräutern, Gewürzen und Ölen, rote Mohnblumenfelder leuchten zwischen dem dunklen Grün des Waldes und der Karpfenteiche hervor. Das Weinviertel und das Mostviertel tragen die Produkte, für die sie stehen, bereits im Namen. Der Most wird aber aus Birnen hergestellt und besonders stolz sind die Landwirt:innen auf die Kornelkirschen, die sie liebevoll „Dirndln“ nennen. Inmitten dieser fruchtbaren Landschaft lässt es sich leben und genießen. Sich einfach treiben lassen und in Wirtshäusern und Weingütern niederlassen und am geselligen Leben beim Tafeln im Weinberg oder bei Kellergassenfesten teilhaben.

Genusstipps in Niederösterreich

Wachau: Genuss auf höchstem Niveau

Waldviertel: Regionale Spezialitäten

Weinviertel: Kulinarische Highlights

Mostviertel: Fein und bodenständig schmausen

Wienerwald: Genuss in vielen Facetten

Wiener Alpen: Bergluft in der Nase, Lebensfreude am Gaumen

Genuss-Erlebnisse in Niederösterreich

Weinland Niederösterreich

Entdeckt in den Weinbaugebieten, romantische Kellergassen und eine jahrtausendealte Weinkultur.

Weinland Niederösterreich

Wohnen beim Wein

Urlaub beim Winzer – stilvoll zwischen Reben, im barocken Lesehof oder mit Blick in die romantische Kellergasse.

Urlaub am Winzerhof

Kulinarische Reisen

Entdeckt auf kuratierten Routen den Geschmack der Landküche – von bodenständig bis kosmopolitisch, immer überraschend und echt.

Kulinarische Reisen

Mostraße im Mostviertel

Entlang der Moststraße laden euch Wirtshäuser und Mostheurige ein, neben dem Birnenmost (vergorenem Birnensaft) bodenständige Gerichte zu verkosten.

Moststraße

Hüttenbrunch im Mostviertel

Nach den ersten Schwüngen am Morgen den Hüttenbrunch genießen – drinnen am Feuer oder draußen mit Blick auf die verschneiten Berge.

Morgenskifahren mit Hüttenbrunch

Weinviertler Kellergassen

In den Weinviertler Kellergassen reift der Wein tief unter der Erde und wartet darauf, beim Heurigen, beim Tafeln im Weinviertel und im Wirtshaus verkostet zu werden.

Weinviertler Kellergassen

Kochworkshop im Waldviertel

Die Zubereitung eines Waldviertler Bio-Karpfens gelingt am besten, wenn man zuvor Profiköch:innen über die Schulter geblickt hat.

Kochkurs im Waldviertel

Wienerwald Oldtimer Genusstouren

Im stilvollen Oldtimer-Bus besucht ihr ausgewählte Weingüter und Lokale und entdeckt die vielfältige Wein- und Genusswelt des Wienerwaldes.

Wienerwald Oldtimer Genusstouren

Kulinarische Touren in den Wiener Alpen

Nach einer Tour zu Fuß oder mit dem Rad schmeckt alles besser. Hier erfahrt ihr, wo Bewegung und Genuss zusammenspielen – inklusive kulinarischer Highlights.

Kulinarische Touren
Genießt Geselligkeit!

Wirtshauskultur in Niederösterreich

Alle Wege führen ins Wirtshaus – dorthin, wo das Leben duftet, lacht und schmeckt. Entlang der Donau, zwischen Reben und Dörfern, locken ovale, grüne Schilder mit dem Versprechen echter Wirtshauskultur. Wo Wirt:innen am Stammtisch Geschichten erzählen und der Duft von Erdäpfeln, Braten und frischen Kräutern in der Luft liegt.

Mit dem Rad oder Schiff erreicht ihr stilvolle Landgasthäuser – zu edlen Weinen, flaumigen Marillenknödeln und herzlichem Lächeln. Wenn im Juli der Waldviertler Graumohn in Rosa, Weiß und Lila blüht, wird die Landschaft selbst zum Fest. Im Weinviertel führen Wege durch Reben, im Mostviertel blühen Birnbäume rund um alte Vierkanthöfe. Und wenn ihr im Wienerwald oder in den Wiener Alpen einkehrt, spürt ihr, was Genuss bedeutet: ankommen, verweilen, kosten – und das Leben schmecken.

Wirtshäuser in NiederösterreichIm Wirtshaus urlauben

Wirtshäuser für regionale Genussmomente

Kirchenwirt, Wachau

Die Wirtsleute Manuela und Christian Wildeis tischen im Kirchenwirt in Weißenkirchen Wachauer Küche auf.

Hotel-Restaurant Kirchenwirt

Landgasthaus Essl, Wachau

Am rechten Donauufer in Rührsdorf kocht Philipp Essl kreative Jahreszeitenküche mit modern interpretierten Wirtshausklassikern.

Landgasthaus Essl

Mohnwirt, Waldviertel

Lust auf Vor-, Haupt- und Nachspeise mit Mohn? Beim Mohnwirt in Sallingsberg dreht sich alles um den Graumohn.

Mohnwirt Neuwiesinger

Gasthof Zum Goldenen Löwen, Waldviertel

Der Goldene Löwe in Maria Taferl verbindet seit vier Generationen Tradition und Moderne: Boutique Hotel, Wirtshaus, Schutzhaus und Freyraum.

Gasthof Zum Goldenen Löwen

Gasthaus Zum Grünen Baum, Weinviertel

Im Gasthaus zum Grünen Baum in Zistersdorf servieren Angelika und Georg Kruder Wild aus eigener Jagd.

Gasthaus Zum Grünen Baum

Gasthaus Weiler, Weinviertel

Wirtshausgenuss in Laa an der Thaya: Im Gasthaus Weiler serviert Martin Weiler bodenständige Klassiker mit regionalen Zutaten – vom Strohschwein bis zu Nougatkrapfen.

Gasthaus Weiler

Gasthof Zur Donaubrücke, Mostviertel

Wo die Donau fließt, verbindet Hermann Froschauer im Gasthof zur Donaubrücke in Ardagger Markt Tradition und Trend zu feinen Momenten voller Geschmack.

Gasthof Zur Donaubrücke

Gasthof Zur Post, Mostviertel

Regional, liebevoll, unverfälscht: Im Gasthof zur Post im Texingtal tischt Petra Haselsteiner aus Garten und Region feine Gerichte auf.

Gasthof Zur Post

Klostergasthof Heiligenkreuz, Wienerwald

Im Klostergasthof Heiligenkreuz trifft gelebte Tradition auf kulinarische Vielfalt: Hausmannskost, kreative Küche und Gastfreundschaft mit Blick aufs Stift.

Klostergasthof Heiligenkreuz

Wirtshaus Grüner Baum, Wiener Alpen

Im Grünen Baum in Kirchberg am Wechsel trifft Jagdleidenschaft auf Kochkunst – Wildspezialitäten, Geschichte seit 1650 und echte Wirtshauskultur.

Wirtshaus Grüner Baum

Kostbar wie Gold: Produkte aus Niederösterreich

Wachauer Marille

Exquisiter Geschmack alter Sorten – so besonders, dass sie eine eigene geschützte Ursprungsbezeichnung erhielten.

Wachauer Marille

Waldviertler Mohn

Gemahlener oder zu Öl gepresster Mohn verleiht Speisen sein mild-nussiges Aroma. Ob in Strudeln, Knödeln oder auf Nudeln – seine Vielfalt begeistert.

Waldviertler Mohn

Waldviertler Karpfen

Im klaren Wasser der Teiche langsam gewachsen, nach strengen Kriterien geboren, aufgezogen und verarbeitet – Qualität seit dem Mittelalter.

Waldviertler Karpfen

Weinviertel DAC Grüner Veltiner

Beachtlich, dass ein Drittel des österreichischen Weins in dieser Region von 14.000 Winzer:innen produziert wird.

Weinviertel DAC Grüner Veltiner

Mostviertler Mostbirn

Mit Kreativität, Technik und Leidenschaft verwandeln die Mostviertler:innen ihre Früchte in Most, Säfte, Brände und Liköre.

Mostviertler Mostbirn

Pielachtaler Dirndl

Die roten Kornelkirschen – die Mostviertler:innen nennen sie „Dirndln“ – werden zu Edelbränden, Säften, Marmeladen und Chutneys veredelt

Pielachtaler Dirndl
#eatAUT

Erlebt Originale aus Niederösterreich!

Wenn ich du wäre: Eine Winzerin und ein Spitzenkoch tauschen für einen Tag ihre Rollen. Weingut Ebner-Ebenauer: Marion Ebner-Ebenauer und ihr Mann Manfred erzeugen in Poysdorf aus uralten Reben exzellente Weine und Sekte – gefragt im In- und Ausland. Ihre 38 Weingärten werden parzellenweise ausgebaut. Als Chef im Restaurant Floh in Langenlebarn, 30 Kilometer von Wien, setzt der Spitzenkoch Josef Floh auf sein „Radius 66“-Konzept – alle Zutaten stammen aus maximal 66 Kilometern Entfernung.

„Zungenspitzengefühl” bringt die kulinarische Vielfalt Niederösterreichs zum Ausdruck. Fünf ausgewählte Spezialitäten stehen für die fünf Geschmacksrichtungen, jede ein Kapitel in einer Geschichte voller Aromen und Sinnlichkeit.

Microgreens mit Macrogeschmack aus regionalem Anbau bieten die Möglichkeit, sich 365 Tage im Jahr mit frischem Grün zu versorgen. Drei Bio-Microgreens des Bio-Hofs Preitfellner werden von der Spitzenköchin Theresia Palmetzhofer in Szene gesetzt.

ZungenspitzengefühlTheresia Palmetshofer – Microgreens

Rezepte aus Niederösterreich

Kulinarik-Events

FAQs

Alle Wege in Niederösterreich führen ins Wirtshaus. Ob entlang der Donau, in den Weinbergen oder in den Dörfern: Irgendwann tauchen grüne, ovale Schilder an den Häusern auf mit der Aufschrift „Wirtshauskultur“. Drei Merkmale zeichnen ein echtes Wirtshaus aus: eine Wirtin oder ein Wirt, ein Stammtisch und der Duft von gutem Essen.

Die Kulinarik in Niederösterreich kann sich sehen und vor allem schmecken lassen – vom Wald- bis zum Weinviertel, von der Wachau bis in den Wienerwald. Beste Produkte aus den Regionen sind oft die eigentlichen Stars in den Gerichte.

Erlebt echte Gastfreundschaft in traditionellen Landgasthäusern, gemütlichen Wirtshäusern und in ausgezeichneten Top-Restaurants – Niederösterreich schlägt mit einem kräftigen kulinarischen Herz.

Wachau: Marillenknödel und Wachauer Weine

Waldviertel: Gebackener Karpfen, Erdäpfelknödel, Mohnnudeln und Bier

Weinviertel: Wildhendlbrust mit Ofenkürbis, Marchfelder Spargel und Grünen Veltliner 

Mostviertel: Surbraten mit Knödel und Birnenmost

Wienerwald: Fasanbrust mit Maronifülle und Rotwein

Wiener Alpen: Spezialitäten vom Wild, Schneebergland Schwein, Apfelmost

  • Im Frühling laden Marillenblüte, das Wachau Gourmet Festival und der Weinfrühling zum Genießen ein.

  • Im Sommer sorgen Tafeln im Weinviertel, Marillen- und Kellergassenfeste für gesellige Momente unter freiem Himmel.

  • Im Herbst stehen Weinlese-, Erntedank- und Sturmfeste im Mittelpunkt.

  • Im Winter laden Advent- und Weihnachtsmärkte auf Punsch und Glühwein ein.

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