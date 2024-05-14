Mann mit Brille und blauem Hemd hält Käsestück hoch, vor einer Käsetheke mit verschiedenen Käsesorten.
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Österreichs kulinarische Spezialitäten

Dunkles Kürbiskernöl aus der Steiermark, würziger Bergkäse aus Vorarlberg, saftiger Speck aus Tirol: Jede Region hat ihre ganz eigenen kulinarischen Schätze.

Der Boden als Schatzkammer

Österreichs Landschaften sind so vielseitig wie die Produkte, die hier heranwachsen. Auf Obstbäumen, Gemüsebeeten, Almen und entlang von Flüssen. Auf nährstoffreichen, fruchtbaren und gut durchlüfteten Böden, in denen sich ehrliche, hochwertige Lebensmittel wohlfühlen. Und von Menschen, die sie anbauen, pflegen, ernten und veredeln, wie kleine Schätze behandeln. Was sie auch sind.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Bio-Produkten, die landesweit angebaut, hergestellt und verarbeitet werden – von Käse über Brot bis Wein. Österreich liegt in Sachen Bio europaweit im Spitzenfeld. Bio schmeckt nicht nur besser, sondern kommt auch der Natur zugute: weil altes Saatgut und vergessene Tierrassen erhalten bleiben. Es lebe die Vielfalt!

Die Vielfalt zeigt sich auch in den kulinarischen Spezialitäten, für die unser Land weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Um diese soll es hier gehen.

Aus den Alpen und von Almen: Käsespezialitäten

Saftige Almwiesen, Stille und frische Luft: In den bergigen Regionen Österreichs fühlen sich Kühe rundumwohl. Aus ihrer Milch stellen Senner:innen feine Käsesorten her, in denen man die Herkunft schmeckt.
Mehr als Genuss

Käse-Erlebnisse in Österreich

Sauerkäse, im Dialekt „Sura Kees, ist eine Montafoner Spezialität mit langer Tradition. Wer selbst mal diesen besonderen Käse herstellen will, kann das im Käsehaus Montafon in Schruns tun. Vielfältige Käse- und Antipasti-Spezialitäten stellen „Die Käsemacher“ im Waldviertel her. In der Käsemacherwelt erkunden Besucher:innen bei einer Führung die Schaukäserei. 
Von einer Almsennerei zur nächsten: Auf die Spur des alten Brauchtums rund um den Gailtaler Almkäse begeben sich die Gäste auf dem Gailtaler Käsewanderweg in Kärnten.
Wer die facettenreiche Käselandkarte des SalzburgerLands erleben will, ist auf dem „Genussweg für Käsefreaks richtig. Das Grossarl Tal wiederum ist bekannt für den „Sauakas“, eine traditionelle Köstlichkeit. Ihr könnt sie direkt auf den bewirtschafteten Almhütten des Tales verkosten. Auch das barocke Stift Schlierbach in Oberösterreich ist einen Besuch wert – nicht zuletzt wegen der Biokäserei, in der ihr bei Führungen in Käsespezialitäten beißen könnt.

Von der Weide bis zur Steppe: Schinken, Speck und Würstel

Salz, Feuer, Luft und Gewürze braucht es, um Fleisch durch Pökeln, Trocknen oder Räuchern haltbar zu machen. Ein Handwerk, das bei uns mit viel Feingefühl ausgeübt wird.

Vulkanlandschinken

Der saftige Vulcano-Schinken zählt zu den besten der Welt. In der familiengeführten Landwirtschaft hat das Tierwohl Priorität.

Vulkano Schinkenmanufaktur

Gailtaler Speck

Hotel Schloss Lerchenhof ist einer von 17 zertifizierten Herstellern des ursprungsgeschützten Gailtaler Specks, der als Slow-Food-Spezialität gilt.

Slow Food Travel Schloss Lerchenhof

Osttiroler „Henkele“

Das luftgetrocknete Henkele ist ein edles Stück Fleisch vom Rind, Wild oder Lamm aus der Räucherkammer, das Rezept stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Fleischhauerei Mühlstätter

Innviertler Surspeck

Die blütenweiße Delikatesse hat Geschichte. Der Speck überzeugt entweder fein geschnitten auf Brot oder als wichtigste Zutat in den Innviertler Speckknödeln.

Genussregion Innviertler Surspeck

Lungauer Greilhof

Speck, Würste, Jungrind, jagdfrisches Wild und mehr Selbstgemachtes gibt es in Bio-Qualität am Greilhof im SalzburgerLand auf 1.024 m Seehöhe.

Bioprodukte vom Greilhof
Vom Schwein und Rind

Delikatessen aus dem Burgenland

Eine rare Spezialität aus dem burgenländischen Seewinkel, ist das Mangalitzaschwein, eine der ältesten Schweinerassen Europas. Wollig behaart ist es, ziemlich dick wird es – da sind Speck und Schmalz naheliegende Formen der Verarbeitung; dennoch ist es relativ cholesterinarm. Der Geschmack des zarten, saftigen Fleischs erinnert an Wildschwein. Weil das Wollschwein, dem ein besonders freundliches Wesen nachgesagt wird, gerne in der Erde wühlt, wird es auch zur Kultivierung von Äckern und Gärten bzw. bei der biologischen Waldbodensanierung eingesetzt.

Im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel wiederum weidet das Graue Steppenrind. Die Herde grast alles ab, was möglich ist – und verhindert somit das Schilfwachstum. Dadurch ist die Region einer der artenreichsten Lebensräume Europas. Das Fleisch des fleißigen Steppenrinds wird zu Delikatessen veredelt. Besonders empfehlenswert: die Nationalparkwürstel, z.B. von der Fleischerei Karlo.

Fisch aus dem SalzburgerLand

Bluntausaibling aus dem Bluntautal in Golling

In reinstem Quellwasser und mit ganz viel Gespür hat Sigi Schatteiner seine Süßwasserfische im Bluntautal in Golling Jahrzehnte lang gezüchtet: Saiblinge, Forellen, Störe. Der Bluntautaler Saibling, der unter anderem von Haubenkoch Andreas Döllerer, dem Pionier der kreativen alpinen Küche, veredelt wird, ist nach wie vor die Spezialität aus dem Teich.

Für die Fischzucht ist nun die nächste Generation verantwortlich – das Duo Franz Rettenbacher und Alexander Gruber. Was das Fleisch der Fische so unvergleichlich macht, ist die Kombination aus kaltem Wasser (maximal 10 Grad!) und hoher Strömungsgeschwindigkeit. Um hier ihre Runden drehen zu können, brauchen Fische eine gute Muskulatur. Und die wirkt sich auf die Qualität des Fleisches aus.

Gutes aus Seen, Bächen und Teichen

Von Saibling über Seeforelle bis zu Alpengarnelen: In den österreichischen Gewässern tummelt sich so einiges. Genießen lassen sich die Delikatessen aus dem Wasser am besten in ausgewählten Gasthäusern und Restaurants, die sich ihrer Veredlung verschrieben haben.

Michi's frische Fische

Die Gebirgssaiblinge wachsen langsam auf und schwimmen im Quellwasser im Naturpark Mürzer Oberland. Es gibt sie gebeizt, geräuchert und natur in Bio-Qualität.

Michi's frische Fische

Ausseer Saibling

Seit 2018 kultiviert die Fischerei Ausseerland Saiblinge und Forellen aus dem Grundlsee im frischen Quellwasser mit modernen Methoden. Vom Ei bis zum Speisefisch.

Fischerei Ausseerland

Teriyaki Saibling

Frischen Fisch im steirischen Naturschutzgebiet Ödensee speisen: Teriyaki Saibling am Salzstein oder Saibling Müllerin in Butterschmalz gebraten.

Genuss Gasthaus Kohlröserhütte

Fuschl See Fisch

Die Fischerei am Fuschlsee bietet seit Jahrzehnten nachhaltige Fischspezialitäten. Genießt den frisch geräucherten Fisch im Fischerstüberl oder am Seeufer.

Schloss Fuschl Fischerei

Erlebnis Fisch

„Slow Fish“ aus dem Lavanttal: Rundgang mit Fischverkostung in der Fischeria. Begrüßungstrunk, Besichtigung von Schloss Lichtengraben und Einblick in Fischzucht.

Schloss Lichtengraben

Biofisch Marc Mößmer

Pioniere der nachhaltigen Fischzucht. "Vom Waldviertler Fischteich bis zum Wiener Wochenmarkt bieten wir höchste Qualität und Frische durch ehrliche Handarbeit"..

Biofisch

Fischküche vom Haubenkoch

Haubenkoch Lukas Nagl im Restaurant Bootshaus kann Fischküche. Regionale Produkte aus dem Salzkammergut werden wertgeschätzt und inspirieren ihn und sein Team.

Restaurant Bootshaus

Edelkrebse

Robert Jungwirth züchtet Karpfen und bedrohte Tierarten wie Edelkrebse und Zackelschafe im Nationalpark Seewinkel. Ganzjähriger Fischverkauf.

Fisch- & Edelkrebszucht

Waldviertler Karpfen

Die Karpfenzucht hat eine lange Tradition. Von den Klöstern ins Leben gerufen, achtet man bis heute in der Teichwirtschaft auf artgerechte Haltung der Fische.

Fischzucht Waldviertler Karpfen
Von Kürbisfeldern und Ölmühlen

Schwarzes Gold: Steirisches Kürbiskernöl

Dunkelgrün bis schwarz in der Farbe, behäbig in der Konsistenz, herb-frisch im Duft und intensiv im Geschmack: Das steirische Kürbiskernöl ist eine weltweit einzigartige Delikatesse, der Name europaweit geschützt. Das nussige Aroma veredelt nicht nur Suppen, Salate und Fleischgerichte, sondern auch Käse und Desserts wie Parfaits, Soufflés oder Vanilleeis.

Bis heute hat sich in vielen steirischen Ölmühlen am traditionellen Röst- und Pressvorgang der Kürbiskerne nichts geändert. Aufgrund seiner schonenden Verarbeitung hat das Kernöl gesundheitsfördernde und heilende Wirkung – die enthaltenen Vitamine und Mineralien beugen nachweislich Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, wirken entschlackend und stärken das Immunsystem. Besonders behutsam wird das schwarze Gold in den traditionsreichen Ölmühlen Fandler, Auer, Birnstingl sowie bei Pelzmann und Steirerkraft hergestellt. Namen, die Seit Jahrzehnten für hohe Qualität stehen.

Süß, rund und fleischig

Die wunderbare Wachauer Marille

In der Weltkulturerbe-Region Wachau wächst es sich als Marille besonders fein. Das Klima ist mild, die Erde ist gut – und die rund 180 Marillenbäuer:innen kümmern sich um die kleinen runden Früchte wie um ihre eigenen Kinder. Der Geschmack der alten Sorten ist so exquisit, dass die Wachauer Marille sogar zu einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung wurde.

Wenn sie im Juli reif sind, muss es schnell gehen mit der Marillenernte. Sofern es keine Wetterkapriolen wie Hagel oder späten Frost gab, denn das bekommt den kleinen Früchten gar nicht. Nach der Ernte werden sie unter anderem als fruchtig-cremige Marmelade in Gläser gefüllt. Oder kommen als heißer Kern in die süßen Marillenknödel, die es auch als kalte Variante mit Vanilleeis gibt.

Tipp: Ein Spektakel ist die Marillenblüte in der Wachau. Von Mitte März bis Mitte April erblühen tausende Bäume entlang der Donau in der weiß-rosa Blütenpracht.

Von Obsthainen und süßen Früchten

Kirschen, Marillen, Feigen, Zwetschken und Äpfel: Obstbäume wachsen hierzulande von Ost bis West. Einige Sorten werden schon seit Jahrtausenden kultiviert.

Schartner Obst

Am Firlingerhof im oberösterreichischen Scharten bekommt ihr Kirschen, Marillen und Zwetschken – sowie Säfte, Edelbrände und Most, die Familie Hubmer aus ihnen herstellt.

Firlingerhof

Steirischer Apfel

Im größten Apfelanbaugebiet Österreichs reifen die knackigen steirischen Äpfel heran. Das Geschmacksspektrum der Sorten reicht von zart-säuerlich bis süß-fruchtig.

Steirischer Apfel

Stanzer Zwetschke

Im Tiroler Oberland auf über 1.000 m Seehöhe befindet sich das höchstgelegene Obstanbaugebiet Europas. Hier wachsen Zwetschken heran, die u.a. zu Bränden veredelt werden.

Stanzer Zwetschke

Leithaberger Edelkirsche

Die Klimabedingungen des Nordburgenlands sind ideal für den Anbau von Edelkirschen: Der Neusiedler See ist nah und die Böden sind nährstoffreich.

Leithaberger Edelkirsche

Bio Feigenhof

Auch die Hauptstadt hat obstmäßig einiges zu bieten. Zum Beispiel Feigen vom Bio Feigenhof. Ihr bekommt sie ab Hof – entweder frisch oder fein verarbeitet im Glas.

Bio Feigenhof

Aus den Bergen und von Wald und Wiese: Kräuter und Gewürze

Hoch oben und auch weiter unten wachsen österreichweit wunderbar duftende Tee- und Gewürzkräuter heran, die in Manufakturen zu Delikatessen weiterverarbeitet werden.

Kräuterdorf Irschen

Kärntner Bergdorf mit bunten Kräuterwiesen, kühlen Gebirgsseen und herrlichen Aussichtsgipfeln – sowie dem „Heilgarten der Alpen“, einem Schaugarten zum Verweilen.

Natur- und Kräuterdorf Irschen

Sonnentor im Waldviertel

Liebevoll verpackte Tees, Kräuter und Gewürze in bester Bio-Qualität gibt es bei Sonnentor – feine Kekse, Sirups und Fruchtaufstriche ebenso.

Sonnentor Waldviertel

Kräutermanufaktur Sallmannsberg

Von Lavendel bis Ysop: Rund 45 Tee- und Gewürzkräuter in Bio-Qualität werden im Familienbetrieb angebaut. Und zu Delikatessen veredelt – Sirups, Konfitüren, Essig.

Kräutermanufaktur Sallmannsberg
Von Berg bis Tal

Warum sich Kräuter in Österreich wohlfühlen

Die landschaftliche Vielfalt Österreichs ist nicht nur schön zum Anschauen, sie bietet auch beste Bedingungen für Kräuter. So wachsen in der frischen Luft der Alpenregionen gerne Wildkräuter wie Enzian, Arnika und Bergminze heran. Kultiviert, u.a. für die Spitzengastronomie, werden Kräuter sowohl in höheren als auch tieferen Lagen.

Das sonnenreiche Burgenland zum Beispiel ist mit seinem milden Klima eine ideale Region für den Anbau mediterraner Kräuter wie Lavendel, Thymian oder Rosmarin. Auch im steirischen Vulkanland gedeihen Kräuter und Heilpflanzen besonders gut. Jedes Bundesland hat seine Lebensräume für Kräuter. Davon zeugen unzählige Kräuterwanderungen, die ihr von Wien bis Vorarlberg auf der Suche nach Liebstöckel, Minze & Co unternehmen könnt.

Sehnsucht nach dem Erdigen: Die Welt der Kräuter

Kräuter in Österreich

Überraschende regionale Produkte aus Österreich

Von Safran über Schnecken bis Wasabi: Entdeckt in Österreich angebaute Lebensmittel und hergestellte Produkte, die ihr hier nicht unbedingt erwarten würdet.

Wiener Schnecken

Auf einem Bauernhof im Süden Wiens züchtet Andreas Gugumuck Schnecken, die ihr vor Ort genießen könnt. In veredelter Form gibt es sie in ausgewählten Feinkostläden.

Gugumuck

Pilze auf Kaffeesatz

Bei Hut und Stiel werden köstliche Austernpilze auf einer beinahe unendlich verfügbaren Ressource in einer Stadt wie Wien gezüchtet: Kaffeesatz. Win-Win!

Hut und Stiel

1001 Tomaten

Bio-Bauer Erich Stekovics ist der Paradeiser-Kaiser: Über 3.200 alte Sorten hat er in über 20 Jahren kultiviert. Seine Tomaten, pur oder im Glas, sind Kult!

Stekovics

Chilimanufaktur

Frische Chili und Chiliprodukte „von mild bis höllisch“ gibt es bei Fireland Foods aus Niederösterreich: Saucen, Snacks, Ketchup und mehr aus über 1.200 Sorten.

Fireland Foods

Pannonischer Safran

Im Burgenland wird im Safranoleum eine alte Tradition wiederbelebt: der Anbau von herb-würzigem, echtem Safran, der vielseitig einsetzbaren „Königin der Pflanzen“.

Safranoleum

Wasabi

Köstlich scharf, entzündungshemmend und antibakteriell: Wasabi gilt als „Superpflanze“. Das Unternehmen PhytonIQ kultiviert die Pflanze nachhaltig in der Indoor-Farm.

PhytonIQ

Zitrusgarten

Über 280 Arten von Zitrusgewächsen, auch antike Sorten, befinden sich im mediterranen Kärtner Schaugarten – der einzige seiner Art in Österreich. Mit Feinkost-Shop!

Zitrusgarten

Black Garlic

Schwarzer Knoblauch ist fermentierter, natürlich gereifter Knoblauch ohne Geruch. Er schmeckt leicht süßlich nach Vanille, Karamell, Balsamico und Tamarinde. Delikat!

Holzer Austria

Getreide und Hülsenfrüchte

Es muss nicht immer Weizen sein: Immer mehr Produzent:innen bauen Sorten wie Quinoa, Mais und sogar Reis an. Auch Hülsenfrüchte werden immer beliebter.

Käferbohnen und Quinoa

Bei den Bäcksteffls gibt es selbst angebaute Spezialitäten wie die violett-schwarz marmorierten, von Hand sortierten Käferbohnen und echtes Steirer Quinoa.

Bäcksteffl Bauernspezereien

Waldviertler Mohn

Familie Greßl baut rund um ihren Hof in Niederösterreich erlesene Mohnsorten an und veredelt sie zu Ölen, Likören, Pesto und Kosmetikprodukten. Auch ein Museum ist dabei!

Mohnhof Greßl

Riebelmais

Die nahrhafte Speise aus runden, gebräunten Grießklümpchen passt wunderbar zu Apfelmus, Kompott oder auch Käse.

Riebel Rezept

Seewinkler Reis

Der Biohof Leyrer experimentiert gerne: Mit dem Anbau von Reis waren sie erfolgreich. Was es sonst gibt? Süßkartoffeln, Belugalinsen, Kichererbsen und mehr.

Biohof Leyrer

Süßes für Glücksmomente

Traditionell bis experimentell: In Österreich gibt es so einige Manufakturen, die sich mit Leib und Seele dem süßen Genuss verschrieben haben.

Original Mozartkugel

Weicher Pistazienmarzipankern, umhüllt von feinem Nougat und getunkt in dunkle Kuvertüre: Das Original nach Paul Fürst ist eine handgefertigte Delikatesse mit Geschichte.

Fürst Konditorei

Zotter Schokolade

„From bean to bar“, bio und fair: Die handgeschöpften experimentellen Kreationen des genialen Josef Zotter sind die Avantgarde der Schokolade.

Zotter Schokolade

Tiroler Edle

Feine Schokolade mit Milch vom edlen Tiroler Grauvieh, das heute nur mehr vereinzelt gehalten wird. Wer sie erwirbt, unterstützt gleichzeitig die Landwirtschaft vor Ort.

Tiroler Edle

Zuckerlwerkstatt

Die handgemachten, nach uraltem Rezept produzierten Zuckerl, Gelees und Lollis sind „Eye Candy“: Sie sehen aus wie kleine, bunte Kunstwerke.

Zuckerlwerkstatt

FAQs

Zu den Käsespezialitäten in Österreich zählen u.a. der Bregenzerwälder Alp- und Bergkäse aus Vorarlberg, der Alpbachtaler Heumilchkäse aus Tirol, der Almenland Stollenkäse aus der Steiermark oder der Gailtaler Almkäse aus Kärnten.

Österreich ist für bekannt für typische Kulinarik Produkte wie Käsespezialitäten, Speck, Schinken und Würstel, Fisch und Alpengarnelen, Kürbiskernöl, die Wachauer Marille und anderes Obst wie den Steirischen Apfel, Kräuter und Gewürze und Schokolade.

Besondere Speck-Delikatessen sind der mild-salzige und leicht würzige Gailtaler Speck aus Kärnten oder der blütenweiße Innviertler Surspeck, ein Urprodukt aus Oberösterreich.

Von Safran über Schnecken bis Wasabi: In Österreich werden auch besondere Produkte und Lebensmittel angebaut und hergestellt, von denen nur die wenigsten wissen.

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