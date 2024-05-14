Dunkles Kürbiskernöl aus der Steiermark, würziger Bergkäse aus Vorarlberg, saftiger Speck aus Tirol: Jede Region hat ihre ganz eigenen kulinarischen Schätze.

Der Boden als Schatzkammer

Österreichs Landschaften sind so vielseitig wie die Produkte, die hier heranwachsen. Auf Obstbäumen, Gemüsebeeten, Almen und entlang von Flüssen. Auf nährstoffreichen, fruchtbaren und gut durchlüfteten Böden, in denen sich ehrliche, hochwertige Lebensmittel wohlfühlen. Und von Menschen, die sie anbauen, pflegen, ernten und veredeln, wie kleine Schätze behandeln. Was sie auch sind.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Bio-Produkten, die landesweit angebaut, hergestellt und verarbeitet werden – von Käse über Brot bis Wein. Österreich liegt in Sachen Bio europaweit im Spitzenfeld. Bio schmeckt nicht nur besser, sondern kommt auch der Natur zugute: weil altes Saatgut und vergessene Tierrassen erhalten bleiben. Es lebe die Vielfalt!

Die Vielfalt zeigt sich auch in den kulinarischen Spezialitäten, für die unser Land weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Um diese soll es hier gehen.