Weihnachtsmärkte in Österreich 2026
Christkindl- und Adventmärkte in Städten, Schlössern und Dörfern
Einleitung
In Österreich taucht ihr zur Weihnachtszeit in eine unverwechselbare Atmosphäre ein, die Weihnachtsmärkte in allen 9 Bundesländern verbreiten. In den Städten funkeln die Lichter, während der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch festlich geschmückte Gassen zieht.
Auf einem Christkindlmarkt vor prächtiger Schlosskulisse wie Schönbrunn oder Grafenegg trefft ihr auf feines Kunsthandwerk, regionale Köstlichkeiten und weihnachtliche Klänge. In ländlichen Gegenden genießt ihr auf stimmungsvollen Adventmärkten authentische Spezialitäten und spürt die Herzlichkeit der Menschen.
Diese Weihnachtsmärkte sind Orte für Begegnung und besondere Momente. Ihr stöbert durch handgefertigte Geschenke, entdeckt traditionelle Dekorationen, während Musik erklingt oder der Schnee leise knirscht. Besonders abseits des Trubels, in kleinen Dörfern, spürt ihr den ursprünglichen Zauber des Advents, eingebettet in die winterliche Landschaft.
Tipps für Weihnachtsmärkte in Österreichs Städten
Mitten in Wien liegt der Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz. Unzählige Stände mit Handwerkskunst und kulinarischen Köstlichkeiten, ein Baum voller Herzen vor dem beleuchteten Rathaus sowie ein Kinderprogramm kennzeichnen diesen Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt. Wer gerade nicht bummelt oder an den Punschständen die Wiener Geselligkeit genießt, zieht auf dem Eislaufplatz seine Runden oder folgt dem Pfad kunstvoller Weihnachtskrippen.
Ebenso geschichtsträchtig ist der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz. Die traditionellen Hütten mitten in der barocken Altstadt verleihen dem festlichen Schauplatz seine charakteristische Atmosphäre.
Nicht weniger eindrucksvoll ist der Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt. Begleitet von den Klängen der Turmbläser vom Goldenen Dachl und mit dem würzigen Duft von Punsch und Maroni, der durch die mittelalterlichen Gassen weht, entsteht eine besonders heimelige Stimmung.
Beim Adventmarkt am Schlossberg in Graz, hoch über den Dächern der Stadt, erwartet euch stimmungsvolle Beleuchtung, regionale Spezialitäten und weite Ausblicke.
Tipps für Weihnachtsmärkte in Österreichs Regionen
Der Wolfgangseer Advent im Salzkammergut steht unter dem Motto „Advent wie damals“. Hier erlebt ihr Brauchtum und Kunsthandwerk ganz nah an den Menschen der Region. Immer im Blick: die schwimmende rote Adventkerze auf dem Wolfgangsee.
Ein besonders bodenständiger Christkindlmarkt findet jedes Jahr in der Johannesbachklamm bei Würflach in Niederösterreich statt. Vor der wilden Schlucht erhebt sich mit mehr als 20 Metern Höhe der größte geschmückte Weihnachtsbaum Österreichs. An den über 40 Ständen wärmt ihr euch am offenen Feuer und bewundert die Kunstfertigkeit von Glasbläsern, Drechslern und Schmieden.
Bei Fackelschein und Kerzenlicht zeigt sich beim Salzburger Bergadvent im Großarltal eine Vielzahl an Weihnachtskrippen, die der lokale Krippenbauverein in monatelanger Handarbeit hergestellt hat.
Der Katschberger Adventweg in Kärnten führt entlang eines beleuchteten Winterpfads zwischen verschneiten Hütten, vorbei an regionalen Spezialitäten, Musik und Lesungen.
Lebkuchen und Bienenwachs duften durch die Gassen rund um die Basilika Mariazell in der Steiermark. Hier prägen Pilgertradition und feierliche Atmosphäre das Adventgeschehen.
Beim Rattenberger Advent in Tirol ersetzen in der mittelalterlichen Stadt ersetzen Kerzen, Fackeln und Feuerstellen das elektrische Licht und schaffen eine besonders besinnliche Stimmung.
Tipps für Weihnachtsmärkte bei Österreichs Schlössern
Wo einst Kaiser und Fürsten residierten, wird die Adventzeit auf besondere Weise erlebbar. Beim Hellbrunner Adventzauber in Salzburg erwartet euch ein Märchenwald aus 700 Nadelbäumen, geschmückt mit 10.000 roten Kugeln und Lichterketten.
Kaiserliches Flair verbreitet der Kultur- und Weihnachtsmarkt von Schloss Schönbrunn in Wien. Vor der festlichen Beleuchtung des Schlosses wird traditionelles Kunsthandwerk – von Holzschnitzarbeiten über nostalgisches Spielzeug bis hin zu liebevoll gestalteten Deko-Objekten – angeboten.
Vor dem Wiener Schloss Belvedere zeigt sich im barocken Ambiente ein Weihnachtsmarkt mit kreativen Geschenkideen und kulinarischen Angeboten.
Im stimmungsvoll beleuchteten Schlosspark erwarten euch beim Adventmarkt in Grafenegg in Niederösterreich handwerkliche Erzeugnisse, regionale Spezialitäten und ein Rahmenprogramm voller Musik und Lesungen.
Hinweis:
Unsere Auflistung bietet einen Überblick der Adventmärkte pro Bundesland, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte beachtet, dass noch nicht alle Termine für 2026 bekannt sind. Wir bemühen uns die Daten laufend zu ergänzen und aktualisieren. Da es auch kurzfristig zu Terminänderungen kommen kann, seht euch bitte zusätzlich die Webseite der jeweiligen Region an bzw. kontaktiert den lokalen Tourismusverband direkt.
Burgenland
Bad Sauerbrunn: Advent im Christbaumdorf
28.11. – 20.12.2026, Samstag, Sonntag + 08.12.
Eisenstadt:
Adventmarkt im Schloss Esterházy
11.12. – 13.12.2026
Eisenstädter Christkindlmarkt
20.11. – 24.12.2026
Forchtenstein: Adventmarkt auf Burg Forchtenstein
27. – 29.11.2026
Lackenbach: Adventmarkt im Schloss Lackenbach
04. – 06.12.2026
Mörbisch: Winterwunder Mörbisch
20.11. – 30.12.2026, Freitag bis Sonntag + weitere Termine
Neuhaus am Klausenbach: Advent auf Schloss Tabor
Termin folgt
Rust: Ruster Adventmeile
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Stadtschlaining: Mittelalterlicher Christkindlmarkt
Termin folgt
St. Margarethen: Weihnachtsmarkt
06.12.2026
Kärnten
Bad Kleinkirchheim: Kirchheimer Advent
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Feistritz ob Bleiburg: Petzen Christkindlmarkt auf 1.700m
05.12. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 19.12.
Katschberg: Katschberger Adventweg
25.11. – 23.12.2026, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag + 08., 25., 28.12.
Klagenfurt: Klagenfurter Christkindlmarkt am Neuen Platz
14.11. – 24.12.2026
Launsdorf: Adventmarkt Burg Hochosterwitz
04.12. – 08.12.2026
Mallnitz: Mallnitzer Bergadvent
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Millstätter See: Millstätter Lichtweg im Advent
29.11.2026 – 03.01.2027, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Kärnten
Villach / Region Villach: Advent in Villach
20.11. – 31.12.2026
Wörthersee: Advent am Wörthersee
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12., sofern nicht anders angegeben
Maria Wörth: Romantischer Kirchenadvent Maria Wörth
21.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.
Pörtschach: Stiller Advent am See
Pyramidenkogel: Advent über den Wolken am Pyramidenkogel
Velden: Veldener Advent
Niederösterreich
Aggsbach Dorf: Kunsthandwerksmarkt auf der Burgruine Aggstein
30.10. – 22.11.2026, Freitag bis Sonntag
Baden bei Wien: Advent im Park - Baden FAIRzaubert
20.11. – 23.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 21., 22.12.
Dürnstein: Wachauer Advent Dürnstein auf dem Schiff, im Stiftshof und dem Weihnachtsweg
20.11. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Ebreichsdorf: Adventzauber im Schlosspark Ebreichsdorf
28.11. – 13.12.2026
Eggenburg: Eggenburger Adventzauber
21. – 22.11.2026
Grafenegg: Grafenegg Advent im Schloss Grafenegg
05.12. – 08.12.2026
Krems: Kremser Adventzauber
19.11. – 23.12.2026
Niederösterreich
Litschau: Litschauer Advent „Von Haus zu Haus“
28.11. – 29.11.2026
Mostviertel: Advent an der Most- und Eisenstraße
21.11. – 06.12.2026, Funkelnde Weihnacht
28.11. – 13.12.2026, Flammende Weihnacht
Perchtoldsdorf: Weihnachtsmarkt am Kirchenbergl
Termin folgt
Retz: Advent „drüber & drunter“
Termin folgt
Rosenburg: Waldviertler Christkindlmarkt auf dem Schloss Rosenburg
21.11. – 29.11.2026, Samstag und Sonntag + 27.11.
Schallaburg: Christkindlmarkt Schallaburg
11. – 13.12.2026
Schiltern: Kittenberger's Adventzauber im Garten
02.11.2026 – 06.01.2027
Niederösterreich
Schloss Hof: Weihnachtsmarkt im Schloss Hof
14.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.
Seebenstein: Adventmeile im Park Seebenstein
Termin folgt
Tulln an der Donau: Winter-Bezaubermarkt im Minoritenkloster
Termin folgt
Weitra: Weitraer Adventtage
28. – 29.11.2026
Wiener Neustadt: Der "Neue Advent"
20.11. – 22.11.2026, Weihnachten im Stadtpark
27.11. – 29.11.2026, Advent in der Beethovenallee
04.12. – 06.12.2026, Advent am Dom
11.12. – 13.12.2026, Advent im Bürgermeistergarten
Zwettl: Goldener Zwettler Advent
05. – 08.12.2026
Oberösterreich
Bad Ischl: Christkindlmarkt der Ischler Handwerker
07.12. – 08.12.2026
Garsten: Garstner Advent
28.11. – 08.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Kirchdorf am Inn: Weihnachtsmarkt Schloss Katzenberg
04.12. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag
Kirchdorf an der Krems: Kirchdorfer Adventzauber
Termin folgt
Linz: Advent in Linz
21.11. – 24.12.2026, sofern nicht anders angegeben
Advent am Dom bis 23.12.
Christkindlmarkt am Linzer Hauptplatz
Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten
Mondsee: Advent in Mondsee
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Pettenbach im Almtal: Christkindlmarkt in Pettenbach
08.12.2026
Raab: Kellergröppen Advent
Termin folgt
Oberösterreich
Steinbach an der Steyr: Steinbacher Adventmarkt
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Steyr: Advent in der Christkindlregion Steyr
Adventdorf am Stadtplatz
13.11. – 24.12.2026
Steyrer Christkindlmarkt Promenade
13.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Traunsee:
Adventzauber Toscana
21.11. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 07., 08.12.
Traunkirchner Weihnachtsmarkt
05., 06. + 08.12.2026
Wels: Welser Weihnachtswelt
Termin folgt
Wolfgangsee: Wolfgangseer Advent
St. Wolfgang
20.11. – 20.12.2026 + 07., 08.12.
SalzburgerLand
Altenmarkt-Zauchensee: Altenmarkter Advent.Markt
21.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Fuschl am See: Advent der Dörfer Fuschlseeregion
Termin folgt
Gasteinertal: Adventmärkte im Gasteinertal
Bad Gastein: ARTvent-Markt Bad Gastein
Termin folgt
Bad Hofgastein: Advent in Bad Hofgastein
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Dorfgastein: Advent in Dorfgastein
12.12.2026
Goldegg: Goldegger Advent
20.12.2026
Großarl: Salzburger Bergadvent im Großarltal
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
SalzburgerLand
Grödig-St. Leonhard: Adventmarkt St. Leonhard
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Hallein: Halleiner Weihnachtsmarkt
13.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Hochkönig: Advent in den Salzburger Bergen
Wallfahrt-Advent in Maria Alm: 27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Advent Hochkönig in Dienten: 12. – 13.12.2026
Mauterndorf: Adventmarkt auf Burg Mauterndorf
05. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Obertauern: Tauernadvent
Termin folgt
Radstadt: Radstädter Bergadvent am Stadtplatz
28.11. – 27.12.2026, Samstag und Sonntag
SalzburgerLand
Salzburg Stadt: Advent in Salzburg
Historischer Christkindlmarkt am Domplatz
19.11.2026 – 01.01.2027
Adventmarkt im Burghof der Festung Hohensalzburg
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.
Hellbrunner Adventzauber im Schloss Hellbrunn
19.11. – 24.12.2026
Weihnachtsmarkt am Mirabellplatz
19.11. – 31.12.2026
Salzburger Saalachtal: Bergweihnacht in Maria Kirchental bei Lofer
05.12. – 13.12.2026, Samstag und Sonntag
SalzburgerLand
Salzburger Seenland:
Henndorf am Wallersee: Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl
13.11.2026 – 06.01.2027
Mattsee: Adventmarkt am See
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag
Oberndorf: Stille Nacht Adventmarkt
Termin folgt
Werfen: Adventmarkt auf Burg Hohenwerfen
28.11. – 08.12.2026, Samstag und Sonntag + 08.12.
Wolfgangsee: Wolfgangseer Advent
St. Gilgen und Strobl
20.11. – 20.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 07., 08.12.
Zell am See-Kaprun: Adventmärkte
Termine folgen
Steiermark
Admont:
Admonter Adventmarkt
04.12. – 13.12.2026, Freitag bis Sonntag
Advent im Nationalpark Gesäuse
29.11.2026
Bad Gleichenberg: Adventmarkt
29.11. – 20.12.2026, jeweils Sonntag
Bruck an der Mur: Christkindlmarktl am Brucker Schlossberg
26. – 29.11.2026
Fürstenfeld: Fürstenfelder Weihnachtsmarkt
Termin folgt
Gleisdorf: Gleisdorfer Adventmarkt
27.11. – 23.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08., 23.12.
Graz: Advent in Graz
„Aufsteirern“ Weihnachtsmarkt am Schlossberg
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Christkindlmarkt am Hauptplatz
20.11. – 24.12.2026
Adventmarkt im Joanneumsviertel mit Kunsthandwerk
20.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt im Franziskanerviertel
20.11. – 24.12.2026
Steiermark
Hartberg: Hartberger Weihnachtszauber
20.11. – 23.12.2026
Leoben: Leobener Christkindlmarkt
27.11. – 23.12.2026
Mariazell: Mariazeller Advent
19.11. – 20.12.2026, Donnerstag bis Sonntag + 07., 08.12.
Pöllau: Pöllauer Schlossadvent
12.11. – 20.12.2026, Donnerstag bis Sonntag + 08.12.
Schladming:
Advent am Talbach
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag
Adventzauber in der Talbachklamm
28.11. + 19.12.2026
Vorau: Joglland Advent g’spian im Freilichtmuseum Vorau
12.12. – 13.12.2026
Zeltweg: Farracher Advent
04.12. – 08.12.2026
Tirol
Achensee:
Seeweihnacht am Achensee
Termin folgt
Tiroler Bergweihnacht im Heimatmuseum Sixenhof
Termin folgt
Hall in Tirol: Haller Adventmarkt
20.11. – 24.12.2026
Innsbruck:
Christkindlmarkt in der Altstadt – der traditionelle Markt
15.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt Hungerburg – der Panoramamarkt
20.11.2026 – 06.01.2027
Christkindlmarkt in der Maria-Theresien-Straße – der moderne Markt
25.11.2026 – 06.01.2027
Christkindlmarkt am Marktplatz – der Familienmarkt
15.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt St. Nikolaus – der besinnliche Markt
20.11. – 23.12.2026
Christkindlmarkt Wilten – der kunstvolle Markt
20.11. – 23.12.2026
Tirol
Kufstein:
Weihnachtszauber auf der Festung
28.11. – 20.12.2026, Samstag und Sonntag
Weihnachtsmarkt im Stadtpark
20.11. – 20.12.2026, Mittwoch bis Sonntag + 08.12.
Lienz: Lienzer Advent
20.11. – 24.12.2026
Region Seefeld – Tirols Hochplateau:
Seefeld: Seefelder Weihnachtsmarkt
20.11.2026 – 06.01.2027
Leutasch: Leutascher Kapellenadvent
27.11.2026 – 19.12.2026, Freitag und Samstag
PillerseeTal: Magischer Advent - Christkindldorf am See
28. – 29.11. + 12. – 13.12.2026
Tirol
Rattenberg: Rattenberger Advent
20.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08.12.
Schwaz: Schwazer Advent
20.11. – 23.12.2026, Freitag bis Sonntag + 08., 23.12.2026
St. Johann in Tirol: St. Johanner Weihnachtsmarkt
27.11. – 24.12.2026, Freitag bis Sonntag
Zillertal:
Mayrhofen: Mayrhofner Advent am Waldfestplatz
28.11. – 19.12.2026, Freitag bis Sonntag
Tux-Finkenberg: Tuxer Advent für Familien
29.11.2026
Zell-Gerlos: Zeller Weihnachtsmarkt
12.12. – 13.12.2026
Vorarlberg
Bludenz: Bludenzer Christkindlemarkt
26.11. – 24.12.2026
Bregenz: Bregenzer Weihnacht
Bregenzer Weihnachtsmarkt
15.11. – 23.12.2026
Herz-Jesu Adventmärktle
Termin folgt
Vorklöschtner Adventmärktle
22.11.2026
Dornbirn: Christkindlmarkt Dornbirn
20.11. – 23.12.2026
Feldkirch: Weihnachtsmarkt Feldkirch
26.11. – 24.12.2026
Kleinwalsertal: Kleinwalsertaler Weihnachtsmarkt
Termin folgt
Lech Zürs: Adventzauber in Lech Zürs
Ab 03.12.2026, jeweils an den Wochenenden
Montafon: Weihnachtsmärkte im Montafon
Silbertaler Bergknappen Weihnacht
27.11. – 20.12.2026, Freitag bis Sonntag + 07., 08.12.2026
Schwarzenberg: Schwarzenberger Adventmarkt
27.11. – 28.11.2026
Wien
Adventmarkt und Weihnachtsschau in den Blumengärten Hirschstetten
12.11. – 20.12.2026
Altwiener Christkindlmarkt Freyung
14.11. – 23.12.2026
Am Hof Adventmarkt
13.11. – 23.12.2026
Art Advent: Kunst und Handwerk am Karlsplatz
Termin folgt
Museums Quartier - Wintergarten im MQ
Termin folgt
Schloss Belvedere K&K Weihnachtsmarkt
20.11. – 31.12.2026
Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz
20.11. – 26.12.2026
Wien
Weihnachtsdorf Stephansplatz
06.11. – 26.12.2026
Weihnachtsdorf Uni Campus Wien
13.11. – 23.12.2026
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn
06.11.2026 – 06.01.2027
Weihnachtsmarkt am Spittelberg
13.11. – 23.12.2026
Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark
Termin folgt
Weihnachtszauber Schwarzenbergplatz
13.11. – 26.12.2026
Wiener Weihnachtstraum am Christkindlmarkt - Rathausplatz
13.11. – 26.12.2026
Wintermarkt am Riesenradplatz - Prater
20.11.2026 – 06.01.2027