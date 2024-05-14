Festliche Bräuche und lebendige Traditionen prägen Österreich: von Almabtrieben über Adventbräuche und Osterbräuche bis zu Trachten, Handwerkskunst und Bällen.

Wer die Brauchtumsfeste und regionalen Traditionen Österreichs miterlebt, taucht tief in die Kultur und den Alltag des Landes ein. Österreichs Brauchtum ist kraftvoll, bunt und voller Begegnungen mit Menschen, Natur und Landesgeschichte.

Der Jahreslauf ist von lebendigem Brauchtum geprägt, das sich manchmal in vielfältigen regionalen Facetten unterscheidet: Silvester und Neujahr sind der Auftakt für die glanzvolle Ballsaison, die von Jänner bis März dauert und Eleganz, Musik und Lebensfreude hochleben lässt. Im Frühling erwecken Osterbräuche und kunterbunte Ostermärkte die Handwerkskunst und den Genuss auf eindrucksvolle Weise zum Leben. Im Herbst zieht die Bauern- und Sennerschaft in den farbenprächtigen Almabtrieben mit ihren geschmückten Kühen, Pferden und Schafen ins Tal – aus Dankbarkeit und Freude über einen erfolgreichen Sommer. Und schließlich stimmen viele Adventbräuche mit den weithin berühmten Christkindlmärkten, Keksen und Adventkränzen auf Weihnachten ein. Eine besondere Zeit, die in Österreich mit viel Liebe zelebriert wird.