Kahlenberg
Weitblick über Wien
Einleitung
Mit seinen 484 Metern thront der Kahlenberg über Wien und vereint Natur, Geschichte und Kultur auf einzigartige Weise. Der berühmte Panoramablick, der bis zum Schneeberg reicht, inspiriert Künstler:innen, Wanderinnen und Wanderer und Genießer:innen gleichermaßen. Gleichzeitig ist der Kahlenberg tief in Wiens Geschichte verwurzelt, als Schauplatz der Zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683. Hier bereitete Jan III. Sobieski den entscheidenden Schlag zur Rettung der Stadt vor, trägt er bis heute eine starke symbolische Bedeutung. Hier wird Vergangenheit lebendig und verbindet sich harmonisch mit dem modernen Lebensgefühl – ein Ort, der Wiener Charme und Inspiration auf besondere Weise verkörpert.
Die barocke Kirche St. Joseph erinnert an diese Zeit und zieht Pilger:innen an, während die Stefaniewarte mit ihrem einzigartigen Blick einen Perspektivenwechsel schenkt. Heute führen auf den Hausberg der Wiener:innen die aussichtsreiche und kurvige Höhenstraße und viele reizvolle Stadtwanderwege.
Doch der Kahlenberg ist mehr als ein Aussichtspunkt – er ist ein Ort für Entdecker:innen. Wanderwege verbinden unberührte Natur mit der Dynamik Wiens, während Lokale und Heurige mit Charme und Gelassenheit überraschen.
Hier treffen Geschichte und Moderne, Stadt und Natur, Genuss und Abenteuer aufeinander – ein Ort für alle, die das Neue schätzen und das Authentische lieben.
Der Kahlenberg aus allen Perspektiven
Am Hausberg der Wiener:innen
Stefaniewarte
125 Stufen führen hinauf zu einem der schönsten Ausblicke auf Wien. Benannt wurde der Aussichtsturm nach Stefanie, der Gemahlin des unglücklichen Kronprinzen Rudolf. Geöffnet nur nachmittags an Wochenenden und Feiertagen.
Sisi-Kapelle
Anlässlich der Hochzeit des kaiserlichen Paares Elisabeth und Franz Joseph wurde 1854 diese schneeweiße Kapelle im neugotischen Stil erbaut. Der Innenraum wurde zu einem Erlebnisraum umgestaltet, der die Verbindung von Natur und Kultur spürbar machen soll.
Josefskirche
Nach der Türkenbelagerung 1683 erbaut, wurde die barocke Josefskirche zu einem Wallfahrtsort. Dem Polenkönig Jan Sobieski, der maßgeblich zur Befreiung Wiens beitrug, ist an der Westfassade der kleinen Kirche eine Gedenktafel gewidmet.
Am Himmel
Ein stiller Platz zum Entspannen, dem Himmel ganz nah. Ein Lebensbaumkreis symbolisiert den Verlauf eines ganzen Jahres. Dabei ist jedem Geburtsdatum ein eigener Baum zugeordnet. Nicht weit davon: ein Kinderspielplatz und das chillige Café-Restaurant Oktagon.
Höhenstraße
Manchmal wird aus der Not ein Wahrzeichen: Während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wurde die Höhenstraße als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gebaut – und entwickelte sich zur einzigartigen Verbindung von Natur, Geschichte und urbaner Romantik.
Über 15 Kilometer führt sie durch den Buchenwald und verbindet Neustift am Walde mit dem Kahlenberg, Leopoldsberg und Klosterneuburg im Donautal. Historisches Kopfsteinpflaster und zahlreiche Kurven prägen die Strecke. Die Aussicht auf Wien und die umliegenden Hügel zieht Ausflügler, Oldtimer-Fans und Motorradfahrer:innen gleichermaßen an.
Ein Großteil der Straße steht unter Denkmalschutz. Für viele Wiener:innen gehört eine Fahrt über die Höhenstraße am Wochenende zum Ritual. Sie nutzen die Gelegenheit, im Wienerwald zu spazieren oder im „Häuserl am Stoan“, einem charmanten Gasthaus, das Tradition und Gemütlichkeit verbindet.
Bewegen am Kahlenberg
Waldseilpark
Auf 17 Parcours unterschiedlicher Schwierigkeit klettert, hängt und schwingt ihr durch den Wald. Seilbrücken, wackelige Netze und Flying Foxes bieten Abenteuer pur.
Elisabethwiese
Die größte Spiel- und Liegewiese am Kahlenberg verbindet gleich sieben Wanderwege. Hier oder in der Josefinenhütte lässt sich wunderbar entspannen und die Natur genießen.
Unterwegs auf dem Stadtwanderweg 1aHier könnt ihr von Nussdorf ins Kahlenbergerdorf wandern. Von dort aus geht es über den Nasenweg mit 310 Stufen und fünf Aussichtsplattformen weiter auf den Leopoldsberg und Kahlenberg. Weinberge, Wälder und Wiesen wechseln sich ab – in vier kurzweiligen Wanderstunden.
Skyline Lounge Restaurant Kahlenberg
Das Restaurant bietet nicht nur Wiener Küche, sondern auch einen beeindruckenden Blick über Wien. Besonders beliebt sind der Himmelsbrunch und das Romantik Dinner.
Leopoldsberg
Auf 425 Meter Höhe genießt ihr eine großartige Aussicht auf Donau und Stadt. Hier befindet ihr euch auf geweihtem Boden – schließlich sind Berg und die darauf befindliche Kirche nach dem Wiener Stadtheiligen Leopold benannt.
Kahlenbergerdorf
Das Kahlenbergerdorf am Fuße des Leopoldsbergs hat seinen jahrhundertealten Charme erhalten und lädt immer zu einer Rast ein. Früher lebte man hier vom Silberabbau, heute ist Wein der bestimmende Wirtschaftsfaktor.
Donau-Strandpromenade
Die ersten Kilometer ab Nussdorf verlaufen der Donau entlang. Manche beobachten die Donauschiffe, andere kühlen hier die Füße im Fluss. Doch: Auf den Kahlenberg ist es noch ein Stück … der Weg lohnt sich allemal.
Heurigen am und rund um den Kahlenberg
Bei einem Glas Wein die herrliche Aussicht über Wien genießen.
Der Wieninger am Nussberg ist ein Heuriger, der mit seiner Lage zwischen den Weinstöcken mittlerweile Kultstatus genießt. Die großartige Aussicht wird von feinen Weißweinen aus biodynamischem Anbau begleitet.
Die Buschenschank Mayer am Nussberg bietet Liegestuhl-Komfort mitten am Weinberg und wartet mit preisgekrönten Weinen aus eigenem Anbau sowie g’schmackigen Käse- und Wurstspezialitäten auf.
In der Buschenschank des Weinguts Wailand hoch oben auf dem Nussberg genießen Romantiker:innen die Aussicht bei einem Glas Grünen Veltliner, Riesling oder dem typisch wienerischen Gemischten Satz.
Die Buschenschank Uhler liegt am oberen Reisenberg, dort, wo Winzer Peter Uhler seine Liebe zur Musik mit seinem Einfühlungsvermögen für biodynamischen Weinbau verbindet.
Im lauschigen Gastgarten des Heurigen Kierlinger in Nussdorf erlebt ihr noch die gesellige Ursprünglichkeit des Wiener Heurigen. Seit 1787 in Familienbesitz, wird hier Wiener Gemütlichkeit großgeschrieben.
Die Buschenschank Windischbauer am Nussberg besticht nicht nur durch eine fabelhafte Aussicht, sondern auch durch Heurigenjausen der ungewöhnlichen Art: Arancini, toskanische Bauernsuppe oder Mandel-Zimt-Buchteln werden hier zum Wein gereicht.
Das Weingut Cobenzl zählt zu den bedeutendsten Weingütern Wiens. Am traditionellen Standort am Cobenzl könnt ihr in edlem Ambiente Weine verkosten sowie an Führungen durch Keller, Presshaus und Weingarten teilnehmen.
FAQs
Natur und Nachhaltigkeit im Wienerwald
Der Kahlenberg ist Teil des Wienerwalds, der seit 2005 als UNESCO-Biosphärenpark ausgezeichnet ist. Dieses Schutzgebiet vereint einzigartige Flora und Fauna mit nachhaltiger Nutzung und dient als wichtiges Naherholungsgebiet für Wien.
Am Kahlenberg zeigt sich, wie Naturerhalt und Erholung harmonieren können. Zahlreiche Wanderwege ermöglichen es euch, die Vielfalt der Landschaft zu erleben, ohne sie zu belasten. Gleichzeitig sensibilisiert der Biosphärenpark für den achtsamen Umgang mit der Natur – ein bedeutender Beitrag für die nachhaltige Zukunft der Region.