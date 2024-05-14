Wer Salzburg besucht, sollte unbedingt eine Runde auf dem Mönchsberg einplanen. Der Stadtberg tut gut. Denn oben, über den Dächern der Altstadt, kehrt innere Ruhe ein.

Die Salzburgerinnen und Salzburger lieben ihre Hausberge, besonders den Mönchsberg. Auch für Kinder ist ein Spaziergang ein kleines Abenteuer: Im Winter gibt es kleine Hügel zum Rodeln, im Sommer machen viele Geheimwege, so manche Höhlen und abenteuerliche Ausgucke den Mönchsberg zur reinsten Spielwiese. Im Frühling ziehen die zarten Blätter von Buchen, Bergahorn, Linden und Eichen einen frisch grünen Schimmer über den ganzen Mönchsberg, und im Herbst wandert man durch ein feurig buntes Blättermeer.

Es gibt mehrere Himmelsrichtungen, aus denen man auf den Mönchsberg gelangt. Eine Empfehlung ist die Route, die am rechten Salzachufer auf Höhe der Imbergstraße beginnt. Eine Allee uralter, knorriger Platanen säumt den Kai, daneben die träge Salzach und dahinter gleich die weltberühmte Silhouette der bunten Bürgerhäuser, des Salzburger Doms und der Festung Hohensalzburg. Was für ein Bild!