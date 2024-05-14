Seit über 125 Jahren verzaubert das Wiener Riesenrad seine Gäste – ein unvergesslicher Blick auf den Prater und über Wien erwartet euch.

Das Wiener Riesenrad ist weit mehr als nur eine Attraktion – es ist ein Stück lebendiger Zeitgeschichte. 1897 anlässlich des 50. Thronjubiläums von Kaiser Franz Joseph eröffnet, war es von Anfang an ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Gabor Steiner, ein visionärer Theaterdirektor, hatte die Idee für dieses ikonische Bauwerk, das die Entwicklung Wiens maßgeblich prägte. Bereits damals verband es spektakuläre Ausblicke mit technischem Fortschritt und kaiserlicher Eleganz. Geplant von den Briten Walter Bassett-Basset und Harry Hitchins, beeindruckte das Riesenrad mit 30 Waggons und einer Höhe von knapp 65 Metern.

Die Geschichte des Riesenrads spiegelt die Höhen und Tiefen Wiens wider. Während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt – das Wiener Riesenrad brannte 1944 beinahe vollkommen nieder, nur die Stahlkonstruktion blieb erhalten – wurde es 1947 mit 15 Waggons wiederaufgebaut und erstrahlte erneut als Wahrzeichen der Stadt.

Geschichte mit außergewöhnlichen Momenten

1898 machte Marie Kindl Schlagzeilen, als sie sich spektakulär aus einem Waggon hing, um auf soziale Missstände aufmerksam zu machen. 1914 drehte Madame Solange d'Atalide eine Filmszene auf einem Pferd sitzend, am Dach eines Waggons eine volle Umdrehung – ein Bild, das bis heute fasziniert. 2002 wurde das „Panoramamuseum“ eröffnet, das mit acht Original-Waggons die bewegte Geschichte des Praters erzählt und Besucher:innen auf eine Zeitreise mitnimmt. Seit 2022 ergänzt eine offene Glasplattform das Erlebnis und bietet einen noch spektakuläreren Blick auf Wien.

Und der besonders unter Wienerinnen und Wienern beliebte „Wurstelprater“ (ein riesiger Vergnügungspark), in dem das Riesenrad steht, ist ein eigener Kosmos voller Leben, in dem es zischt und flitzt, in dem sich alles dreht und bewegt.

Dank Gabor Steiner, dem Visionär hinter dem Projekt, verbindet das Wiener Riesenrad bis heute historische Tiefe mit moderner Innovation. Es bleibt ein Ort, an dem Wiener Charme, Geschichte und Lebensgefühl auf faszinierende Weise erlebbar sind.