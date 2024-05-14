Zwei rosa-orange Lollipops, eine dekorative Bonbonschachtel und kleine runde Zuckerbonbons auf grauem Untergrund.
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Zuckerlwerkstatt
Alles von Hand gemacht

Mit geübten Handgriffen formen Christian und Maria aus der weichen Zuckermasse einzigartige Süßigkeiten für ihre Zuckerlgeschäfte in Wien und Salzburg.

Allgegenwärtig ist der betörende Duft des köchelnden Zuckers, der den Beginn der Herstellung dieser köstlichen Naschereien einläutet. Christian schwingt die zähe Zuckermasse gekonnt über den Zuckerhaken, um tausende Luftbläschen einzuarbeiten, die die Zuckerl am Ende so richtig krachen lassen. Die Königsklasse jedoch ist das Kreieren der kleinen Kunstwerke im Inneren der Motivzuckerl. So entstehen winzig kleine Blumen, Tierchen, Symbole oder gar Schriftzüge.

Maria und ich haben uns die 150 Jahre alte Handwerkstechnik angeeignet”, erklärt Christian Mayer, damit wir auch längst vergessene Zuckerlsorten wie z.B. die Seidenzuckerl oder Krachmandeln handgemacht produzieren können”.

Quick-Infos zur Zuckerlwerkstatt
Schaumanufakturen, Shops & Führungen:In Wien und Salzburg
Gegründet:2013
Traditionshandwerk:seit 150 Jahren
Zutaten:100 % natürliche Zutaten aus Österreich
Alte Traditionen aufleben lassen Die Zuckerlwerkstatt ist auch eine Hommage an die ausgestorbene Tradition des typischen Wiener Zuckerlgeschäftes. Es gab einst mal um die Jahrhundertwende an die 400 kleine Bonbonläden in Wien.
Manufakturen in Wien und Salzburg

Besucht unsere Zuckerlwerkstätten!

Das Wichtigste bei der Entstehung unserer Zuckerlwerkstatt war, dass uns die Besucher:innen beim Zuckerl machen zuschauen und somit unsere Leidenschaft spüren können.“, erzählt Christian. „Dass unsere Zuckerl so farbenfroh sind, verdanken wir etwa 300 verschiedenen natürlichen Pflanzenextrakten. So entsteht die Farbe Rot etwa aus Sauerkirsche, rotem Rettich und schwarzer Karotte.“

„Mystisch wird’s dann bei unseren Gelees”, schmunzelt Christian, „hier arbeiten wir unter anderem mit einer Kräutermischung aus dem 18. Jahrhundert – eigens hergestellt in der Saint Charles Apotheke in Wien. Diese so genannte Kräuter-Wunder-Waffe ist eine Mischung aus ätherischen Ölen von Zitronen, Zimt, Nelken, Rosmarin und Eukalyptus.

Standorte und Schaumanufakturen

„Zu den wohl schönsten Editionen in unserem Sortiment zählen sicher die Original Heller Zuckerl, die aus dem Original Heller Katalog aus 1898 stammen.“

Christian MayerZuckerlmacher
Wir lieben, was wir tun

Traditionshandwerk: Zuckerl machen

Als sich Maria Scholz und Christian Mayer entschlossen hatten, in die Zunft der Zuckerlmacher:innen einzutreten, machten sie sich weltweit auf die Suche nach Jemanden, von dem sie dieses alte Handwerk lernen konnten, da dieses bereits seit 60 Jahren ausgestorben war.

Fündig wurden sie jedoch zu Hause in Österreich. Auf ihrer Suche nach alten Zuckerlmacher:innen trafen sie unter anderem auf Fritz W. Heller, den letzten Chef der legendären Heller Zuckerlfabrik in Wien.

So entstand nach vielen Jahren wieder eine Bonbon Manufaktur im Herzen Wiens. Selbst die Suche nach dem passenden Lokal überlässt Christian nicht dem Zufall und so beherbergt nun Österreichs allererstes Hochhaus seit dem Jahre 2013 die qualitativ hochwertigen Kreationen direkt in der Herrengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk.

Bucht eure Führung
Kontaktinformationen
Zuckerlwerkstatt Wien

ZUCKERLWERKSTATT WIEN

Führichgasse 3

1010 Wien


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