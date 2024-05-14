Anton Bruckner
Leben und Wirken des österreichischen Komponisten
Einleitung
Geboren in eine Lehrerfamilie im oberösterreichischen Ansfelden, kam Anton Bruckner früh mit Musik in Berührung. Schon als junger Mann machte er sich als virtuoser Organist einen Namen – sein Improvisationstalent begeisterte das Publikum weit über seine Heimat hinaus.
Doch trotz musikalischer Brillanz blieb Bruckner zeit seines Lebens ein Außenseiter. Exzentrisch, bodenständig, tief mit seiner Herkunft verwurzelt – ein Mann vom Land, der in Dialekt sprach, sich schlicht kleidete und nie wirklich in der feinen Wiener Gesellschaft ankam. Umso ungewöhnlicher war sein Weg als Komponist: Mit großer Leidenschaft widmete er sich der Sinfonie – und musste dafür jahrzehntelang um Anerkennung ringen. Die Wiener Hochkultur tat sich schwer mit seinem Stil, hielt ihn für sperrig, unverständlich, manchmal gar größenwahnsinnig.
Gleichzeitig rankten sich kuriose Anekdoten um seine Person. Es heißt, er habe unter einem Zählzwang gelitten, Stufen und Fenster gezählt – und seine Partituren bis ins kleinste Detail nummeriert. Auch seine erfolglosen Heiratsanträge machten ihn zur schillernden Figur – irgendwo zwischen Genie und Sonderling.
Und dennoch: Im hohen Alter wurde er als Sinfoniker gefeiert und vielfach ausgezeichnet. Sein Zugang zum Komponieren – eigenwillig, visionär, tief empfunden – verlieh der vermeintlich ausgereizten Gattung der Sinfonie neue Kraft.
Bis heute gilt Anton Bruckner als einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit. Ein musikalischer Grenzgänger, der sich nie verbog – und gerade deshalb bleibenden Eindruck hinterließ.
„Seven Nation Army“ von den White Stripes ist ein weltweiter Hit – und längst Fußballhymne. Dass das markante Riff auf Anton Bruckners 5. Sinfonie zurückgeht, wissen nur wenige.
Belgische Fans brachten den Song nach einem Sieg ihrer Mannschaft ins Stadion – seither gehört Bruckners Melodie zur Klangkulisse europäischer Fußballmatches. Hört selbst:
The White Stripes' Seven Nation Army
Anton Bruckners Sinfonie Nr. 5
Das frühe Talent
Anton Bruckner wurde 1824 in Ansfelden als ältestes von elf Kindern geboren. Sein Vater war Dorfschullehrer – und wie damals üblich auch Kirchenorganist. So kam Bruckner früh mit Musik in Kontakt, besonders mit der Kirchenmusik. Er lernte Violine, Klavier und Orgel, spielte bereits mit zehn als Aushilfsorganist. Nach dem Tod des Vaters kam er als Zwölfjähriger ins Stift St. Florian, wo er als Sängerknabe lebte und Orgelunterricht erhielt.
Trotz Lehramt und Arbeit als Organist galt seine Leidenschaft immer der Musik. Er improvisierte auf der Orgel, komponierte – oft neben körperlich fordernden Aufgaben auf dem Feld oder im Wald. Seine musikalische Ausbildung und Entwicklung trieb er unbeirrt und mit großem Ehrgeiz über mehr als drei Jahrzehnte voran.
Musikalische Karriere im Aufschwung
Mit 31 Jahren wagte er den Schritt ins Berufsleben als Musiker. 1855 absolvierte er erfolgreich ein Probespiel als Domorganist in Linz. 1868 wurde seine erste Sinfonie im Linzer Redoutensaal uraufgeführt – ein großer Erfolg. Noch im selben Jahr zog er nach Wien, wo er als Professor für Musiktheorie und Orgelspiel am Konservatorium unterrichtete.
Seine Karriere entwickelte sich rasant: Er wurde Hoforganist des Kaisers, lehrte viele Jahre, komponierte unermüdlich und begeisterte als Orgelvirtuose mit seinem Improvisationstalent – in Nancy, Paris, Bad Ischl und vor zehntausenden in London, wo er wie ein „Popstar“ gefeiert wurde.
Der missverstandene Virtuose
Bruckners Leidenschaft galt nicht dem Orgelspiel, sondern den Sinfonien. Doch die Sinfonie als Musikform galt als abgeschlossen, als unangefochtener Standard wurden Ludwig van Beethovens Sinfonien angesehen.
Auch die Wiener Philharmoniker verweigerten zu Lebzeiten Bruckners lange und technisch schwierige Kompositionen. Bei einer Aufführung von Bruckners 3. Sinfonie im Wiener Musikverein verließ der Großteil des Publikums noch während der Vorstellung den Saal. Aus Angst vor der Wiener Presse ließ Anton Bruckner seine Werke an Orten außerhalb Wiens aufführen und sprach sogar bei Kaiser Franz Joseph I. vor, um seinen größten Kritiker, Eduard Hanslick, zum Schweigen zu bringen: „Majestät, verbieten's allergnädigst dem Hanslick, daß er schlecht über mi' schreibt.“
Erst im Alter von 60 Jahren, zwölf Jahre vor seinem Tod, gelang ihm mit der 7. Sinfonie der ersehnte große Durchbruch.
Die späte Ehrung
Trotz seiner Abneigung gegenüber Anpassung suchte Anton Bruckner Zeit seines Lebens nach Anerkennung – und bat immer wieder um Empfehlungsschreiben. Erst mit fast 60 Jahren wurde ihm die lang ersehnte offizielle Bestätigung als Professor und Musiker zuteil.
1886 erhielt er das Ritterkreuz des Franz-Joseph-Ordens. Der Kaiser unterstützte ihn finanziell, ermöglichte die Veröffentlichung zweier Sinfonien und gewährte ein Künstlerstipendium. 1895, mittlerweile durch Gehbeschwerden beeinträchtigt, zog Bruckner in eine mietfreie Erdgeschoßwohnung im Oberen Belvedere. Dort arbeitete er bis zuletzt an seiner 9. Sinfonie – der Schlusssatz blieb unvollendet.
Am 11. Oktober 1896 starb Anton Bruckner mit 72 Jahren an einem Herzleiden. Seinem Wunsch entsprechend wurde er unter der Orgel der Stiftskirche St. Florian beigesetzt.
Bruckner gilt als einer der großen Erneuerer der klassischen Musik – sein Werk wirkt bis weit ins 20. Jahrhundert nach.
Auf den Spuren Anton Bruckners
Geburtshaus und Anton-Bruckner-Museum
Das Anton-Bruckner-Museum in Ansfelden zeigt im Geburtshaus des Komponisten persönliche Objekte. Ein Wanderweg führt weiter zu seiner Ruhestätte in St. Florian.
Brucknerorgel im Stift St. Florian
Anton Bruckner verbrachte 13 prägende Jahre im Stift St. Florian als Sängerknabe, Lehrer und Organist. Sein Wunsch erfüllte sich: Er ruht unter der Stiftsorgel.
Brucknerstiege und Original-Brucknerorgel in Linz
Die Originalorgel, die Bruckner spielte, steht im Alten Dom Linz. Dort finden noch heute Konzerte statt. Die 58-stufige Brucknerstiege führt hinauf zur Orgel.
Anton Bruckner Privatuniversität in Linz
Die Anton Bruckner Privatuniversität, 1823 als Gesangsschule gegründet, bietet heute ein vielseitiges Programm aus Konzerten, Theater und Tanz.
Brucknerhaus in Linz
Das Brucknerhaus an der Donau besticht durch Akustik und Architektur. Es ist Heimat des Bruckner Orchesters und Schauplatz des Internationalen Brucknerfests.
Hofmusikkapelle in der Hofburg
Der Erfolg von Bruckners Messe 1867 in der Hofmusikkapelle stärkte seinen Ruf – und führte direkt zum Kompositionsauftrag für die f-Moll-Messe.
Kustodenstöckl im Belvedere
Anton Bruckner litt zuletzt an Gehproblemen. Kaiser Franz Joseph I. gewährte ihm eine Wohnung im Kustodenstöckl im Belvedere, wo er bis zu seinem Tod 1896 komponierte.
Fun Facts über Anton Bruckner
Anton Bruckner ...
... trank gewöhnlich drei Liter Bier am Tag.
... hatte eine Vorliebe für Geselchtes mit Knödeln.
... war einer von drei Sängerknaben im Stift St. Florian, heute sind es mehr als 40.
... hatte 10 Geschwister, von denen nur vier das Erwachsenenalter erreichten.
.... erhielt für seine Werke in Leipzig und München mehr Applaus als in Österreich.
... machte mit 72 Jahren den letzten seiner zahlreichen Heiratsanträge.
... darf sich über 60 Anton-Bruckner-Straßen, -Gassen, -Plätze und -Wege in Österreich freuen.
... fuhr 1880 in die Schweiz – es ist die einzige Urlaubsreise in seinem Leben.
... und die Liebe
Anton Bruckners erfolglose Heiratsanträge an deutlich jüngere Frauen sorgten für Gesprächsstoff. Ganze neun Absagen musste er hinnehmen.
Legendär ist seine entwaffnend ehrliche Antwort bei einem Dinner: Eine Dame beklagte, sie habe sich ihm zuliebe schön gemacht. Bruckners Reaktion: „Aber, mein liabes Fräuln, wegen meiner hätten s’ do(ch) überhaupt nix anziagn brauchen!“
... und der Kaiser
Kaiser Franz Joseph I. unterstützte Anton Bruckner nicht nur als Komponisten, sondern auch als Mensch: Er finanzierte die Veröffentlichung der 3. und 8. Sinfonie und sprach ihm ein Künstlerstipendium zu.
Als sich Bruckners Gesundheitszustand verschlechterte, stellte ihm der Kaiser 1895 eine ebenerdige Wohnung im Nebengebäude des Oberen Belvedere mietfrei zur Verfügung – ein Rückzugsort, in dem Bruckner seine letzten 15 Lebensmonate verbrachte.