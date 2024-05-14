Die Wiener Philharmoniker
Weltberühmtes Orchester mit Tradition: Konzerte mit unverwechselbarem Wiener Klang
Einleitung
Die Geburtsstunde des Orchesters war 1842 mit dem „Großen Concert“, das unter dem Namen „Philharmonische Academie“ gespielt wurde. Vor diesem Auftritt gab es in Wien kein Konzertorchester, das ausschließlich aus Berufsmusikern bestand – obwohl der Wunsch nach symphonischen Aufführungen und klassischer Musik groß war. Für jede Aufführung mussten sich immer neue Ensembles formieren. Seit damals stammen die Musiker:innen des Orchesters aus dem Ensemble der Wiener Staatsoper, was bis heute unverändert geblieben ist.
Die Wiener Philharmoniker wirken sowohl als Opern- als auch als Konzertorchester und begeistern das Publikum weltweit, sei es in der Wiener Staatsoper, im Wiener Musikverein oder auf internationalen Bühnen. In den Sommermonaten treten sie außerdem bei Open-Air-Veranstaltungen auf, etwa bei den Salzburger Festspielen und bringen, mit ihren Konzerten, Musik in außergewöhnliche Umgebungen.
Kaum ein anderes Orchester wird so eng mit der Geschichte und Tradition der europäischen klassischen Musik verbunden, wie die Wiener Philharmoniker. Seit ihrem Bestehen prägen sie das musikalische Weltgeschehen – und sind untrennbar mit dem Neujahrskonzert verknüpft. Bis heute ist es der „Wiener Klang“, den Interpretinnen und Interpreten als herausragendes Qualitätsmerkmal des Orchesters hervorheben. Doch die Wiener Philharmoniker sind mehr als nur ein Orchester – sie verkörpern das Lebensgefühl Wiens.
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker erreicht jährlich ein weltweites Publikum von über 50 Millionen Menschen und wird in mehr als 90 Länder live übertragen.
Für uns als Orchester spielt natürlich die Akustik an einem Ort die wichtigste Rolle, auf die wir uns flexibel einstellen, was es aber auch spannend macht. Ob im Musikverein oder Open Air, jede Komposition klingt anders und kommt auch anders beim Publikum an.Karin Bonelli, Flötistin, Wiener Philharmoniker
Wiener Philharmoniker Klangstil mit Tradition
Was steht hinter dem faszinierenden Klangstil, den das Publikum so liebt? Es ist mehr als das Instrumentarium – tatsächlich spielt es aber eine große Rolle, wie Karin Bonelli erklärt. Als „mischfähigen, runden, warmen Klang“ beschreibt die Flötistin der Wiener Philharmoniker, die Schwingungen, die das besondere Hörerlebnis ausmachen. Der Klang ist tief verwurzelt im musikalischen Bewusstsein der Wiener Tradition und wird von Generation zu Generation innerhalb des Orchesters weitergegeben.
Die Art, wie die Instrumente gebaut werden, geht auf das 18. Jahrhundert zurück, die Epoche der Wiener Klassik. Die Wiener Philharmoniker sehen sich als Erben des Kulturguts von damals und haben die neuen Einflüsse des 19. Jahrhunderts größtenteils nicht mitgemacht. Man blieb den Klangvorstellungen aus der Zeit von Mozart, Haydn und Beethoven treu. So unterscheiden sich beispielsweise die Wiener Blasinstrumente in der Spielweise von anderen Instrumenten internationaler Symphonieorchester – speziell die Wiener Oboe und das Wiener Horn.
Live-Magie: Konzert-Locations der Wiener PhilharmonikerKein Ort gleicht dem anderen in Akustik und Kulisse. Eines verbindet jedoch jede musikalische Vorstellung: die Magie des Live-Auftritts. Das gilt für Konzerte im „Goldenen Saal“ des Musikvereins ebenso wie für eines im modernen Wolkenturm im Schlosspark von Grafenegg.
Wiener Philharmoniker international
Die Faszination des Orchesters könnt ihr auch außerhalb Österreichs erleben. Tourneen und Konzerte führt es nach Deutschland, Japan, China, Südamerika oder in die USA.
Wiener Staatsoper
Die Wiener Philharmoniker setzen sich aus Mitgliedern des Wiener Staatsopernorchesters zusammen und begleiten spektakuläre Inszenierungen.
Schloss Schönbrunn
Ein Highlight im musikalischen Jahreskalender und ein stimmungsvoller Frühsommerabend mit den Wiener Philharmonikern.
Schloss Grafenegg
Wenn die Sommerbühne öffnet, spielen die Wiener Philharmoniker in Grafenegg. Das Festival ist bekannt für sein hochkarätiges Programm.
Wiener Konzerthaus
Vom Klassik-Zyklus bis zu modernen Projekten: In diesem traditionsreichen Haus treten auch die Wiener Philharmoniker immer wieder bei Gast- und Zykluskonzerten auf.
Events mit den Wiener Philharmonikern
Museum der Wiener Philharmoniker
Das Museum der Wiener Philharmoniker im Haus der Musik zeigt die faszinierende Geschichte des weltberühmten Orchesters. Eröffnet im Jahr 2000, ermöglicht das interaktive Klangmuseum einen tiefen Einblick in die Musikgeschichte Wiens und die einzigartige Verbindung des Orchesters zur Wiener Klassik. Auf der ersten Etage können Besucher:innen historische Dokumente, Bilder und Exponate entdecken, die mit Komponisten wie Bruckner, Brahms und Mahler verbunden sind.
Ein Highlight ist der Kinosaal, in dem Ausschnitte des Neujahrs- und Sommernachtskonzerts gezeigt werden. Neben den historischen Einblicken zeigt das Haus der Musik interaktive Ausstellungen zur Physik des Klangs und zur Musikgeschichte. Vielleicht habt ihr Lust das Orchester der Wiener Philharmoniker virtuell zu dirigieren.
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker in Wien
Das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist für viele die erste Anlaufstelle, um das neue Jahr zu feiern. Selbst unter den Top-Dirigenten und Dirigentinnen der Welt gilt es als Ehre, die Leitung des alljährlichen Wiener Neujahrskonzerts zu übernehmen. In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern außerdem eines der besten Orchester der Welt zuhause. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins ist Wiens schönster Konzertsaal und gilt auch klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Der krönende Abschluss des Neujahrskonzerts ist der mitreißende Radetzky-Marsch, bei dem der Dirigent das Klatschen des Publikums gekonnt leitet und so für eine besonders heitere Stimmung sorgt.
Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance auf Konzertkarten haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten gesammelt.