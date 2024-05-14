Kitzbühel in Tirol
Wandern und Skifahren im „Monte Carlo der Alpen"
Einleitung
Was macht einen Ort wirklich unvergesslich? Es ist diese seltene Magie, wenn Tradition auf Innovation trifft. Genau das verkörpert Kitzbühel. Diese alpine Perle vereint das Beste aus zwei Welten: authentisches Bergdorf und kosmopolitischer Hotspot. Im Winter fordert die legendäre Streif selbst Weltklasse-Athlet:innen heraus, während 233 Kilometer makellose Pisten auf Skifahrer:innen aller Levels warten. Der Sommer entfaltet ein anderes Panorama – ein Netzwerk aus Wanderwegen und vier erstklassige Golfplätze inmitten majestätischer Berge.
Die mittelalterliche Altstadt mit ihren charakteristischen bunten Fassaden erzählt Geschichten vergangener Zeiten, während luxuriöse Hotels und exquisite Boutiquen modernen Komfort bieten. Nicht umsonst trägt Kitzbühel den Ehrentitel „Monte Carlo der Alpen". Kulturell pulsierend mit Konzerten und Ausstellungen, kulinarisch begeisternd von Sternerestaurants bis zu authentischen Berghütten – Kitzbühel ist mehr als ein Reiseziel. Es ist eine Erfahrung, die zeigt, wie harmonisch Gegensätze koexistieren können und dabei etwas wahrhaft Außergewöhnliches schaffen.
Mit der Red Card, der Kitzbüheler Gästekarte sichert ihr euch exklusive Ermäßigungen und Vergünstigungen. Ihr erhaltet sie in euren Unterkünften.
Kitzbühel aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Besondere Events
Regionale Rezepte
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltige Aktivitäten in und um Kitzbühel
Zwischen blühenden Kräutergärten und summenden Bienenwiesen zeigt Kitzbühel, wie entspannt Nachhaltigkeit gelebt wird. Auf dem Golfplatz Schwarzsee-Reith wird ohne Chemie gearbeitet und Honig aus eigener Ernte verkostet. Traditionelles Handwerk sorgt für naturnahe Wege und Brücken, während der „Kitz Kulinarik“-Markt regionale Köstlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Und da das Leitungswasser Trinkqualität hat, lässt sich die eigene Flasche jederzeit auffüllen – ganz ohne Plastikmüll.