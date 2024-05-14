Laufende Person am Ufer eines Bergsees im Morgenrot, Spiegelung im Wasser, Bergkette im Hintergrund.
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Obertauern im SalzburgerLand
Wanderparadies und Skiabenteuer in den Alpen

Mittendrin im Bergpanorama, auf den Skipisten, auf den Wanderwegen: In Obertauern im SalzburgerLand sind Naturliebhaber:innen immer bestens aufgehoben.

Ein Ort, in dem der Winter verlässlich von November bis Mai einzieht – das ist Obertauern. Mit einer schneesicheren Höhenlage verwandelt sich das Dorf im SalzbugerLand in eine wahrgewordene Schneekugel. Über 100 Pistenkilometer, moderne Lifte und für die Kleinen sogar ein eigenes Areal: Im Bibo Bär Familien-Skipark werden aus Anfänger:innen richtige Könner:innen, die sich auf die legendäre Gamsleiten 2 wagen – eine der steilsten Pisten Europas! 

Doch Obertauern ist mehr als Winterzauber. Die traumhafte Landschaft lässt sich im Sommer am besten bei einer Biketour oder Wanderung erleben. Obertauern bietet ein gut ausgebautes Netz aus Trails und Wegen – hier geht es durch saftig grüne Landschaften und vorbei an funkelnden Bergseen. Wenn es Zeit für ein Päuschen wird, kommt die gemütliche Almhütte genau richtig.  

Jede Jahreszeit in Obertauern verspricht ihre eigenen Abenteuer. Es ist ein Ort, der einen willkommen heißt. 

Quick-Info zu Obertauern
Lage:im Südosten des SalzburgerLandes
Höhe:1.630 m
Einwohner:innen: ca. 200 (Stand 2024)
Seilbahn- und Liftanlagen: 26
Höchster Berg:Weißeck (2.711 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die SalzburgerLand Card bietet ein umfangreiches Freizeitangebot, bei freiem Eintritt zu über 190 Attraktionen im ganzen Bundesland. Die LungauCard bietet zusätzliche Ersparnisse in der Region rund um Obertauern.

Obertauern aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Johanneswasserfall: 60 Meter stürzt das Wasser in die Tiefe

Stoneman Taurista: Mountainbike-Abenteuer mit 147 Kilometern

Motorradroute 99: Mautfreie Traumstrecke voller Abwechslung

Wintersport: Hier ist der Winter zuhause

Tauernrunde: 100 Pistenkilometer im Flow

Aktivitäten in Obertauern

Wintersport in Obertauern

In Obertauern fühlt sich der Winter so richtig wohl. Skifahren bis April oder sogar Anfang Mai? Easy möglich. 26 moderne Liftanlagen sorgen dafür, dass alle Wintersportler:innen auf die Berge und zur nächsten Piste kommen.

Zur Stärkung für den Nachmittagsschwung geht es in die gemütlichen Skihütten. Ganz Mutige wagen sich auf die Gamsleiten 2, mit 45° eine der steilsten Pisten Europas. Alle, die das Skifahren erst lernen erhalten Unterstützung durch das Ortsmaskottchen Bobby und seinen Skiangeboten für Kinder.

Und am Ende des Skitages? Dann lockt die legendäre Après-Ski-Meile – gemeinsam feiern, tanzen, einfach genießen!

Besondere Events

Die Beatles in Obertauern

Im März 1965 geschah in Obertauern etwas Einzigartiges: Die Beatles, die damals größte Band der Welt, kamen in das verschlafene Bergdorf, um Szenen für ihren Film „Help!“ zu drehen. Dieser Besuch brachte nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern hinterließ auch Spuren, die bis heute in Obertauern zu spüren sind. Drei Denkmäler im Ort erinnern an die berühmten Gäste.

Besondere Unterkünfte

Hotel Enzian: Adults-only mit Ski-in Ski-out und 4 Sternen

Kesselspitze Hotel & Chalet: An der Piste, 4 Sterne Superior

Valamar Obertauern Hotel: In Skilifte-Nähe mit 4 Sternen

Klimaschutz-Info

Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?

  • nachhaltige Skigebiete wählen

  • umweltzertifizierte Hotels buchen

  • Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen

  • Anreise mit dem Zug planen

  • nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen

  • Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen

  • Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!

  • regional, saisonal und biologisch genießen

  • Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren

Nachhaltiger Winterurlaub

FAQs

Obertauern ist ein beliebter Urlaubsort im österreichischen Bundesland SalzburgerLand. Er liegt in den Radstädter Tauern und erstreckt sich über die Gemeinden Untertauern und Tweng. Der Ort befindet sich auf einer Höhe von etwa 1.640 bis 2.526 Metern und ist bekannt für ihre schneesicheren Pisten und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Obertauern gilt aus diesen drei Gründen als schneesicher:

  1. Geografische Lage: Obertauern liegt am Nordrand der Alpen, wo es generell mehr schneit als in anderen Teilen der Alpen.

  2. Höhenlage: Mit einer Höhe von 1.640 bis 2.526 Metern ist Obertauern der höchstgelegene Wintersportort im SalzburgerLand.

  3. Topografie: Der Ort liegt in einer beckenartigen Formation, die als Schneeschüssel" bezeichnet wird. Diese Geländeform begünstigt die Ansammlung von Schnee.

Aktivitäten im Winter in Obertauern: 

  1. Skifahren und Snowboarden: Obertauern bietet über 100 Kilometer an Pisten und gilt als eines der schneereichsten Skigebiete in Österreich.

  2. Langlaufen: Fünf Langlaufloipen mit Längen von 6 bis 23 Kilometern beginnen direkt im Ort, in der Region gibt es noch weitere.

  3. Schneeschuh- und Winterwandern: Geführte Schneeschuhwanderungen bieten die Möglichkeit, die winterliche Landschaft abseits der Pisten zu erkunden.

  4. Rodeln: Die Rodelbahn an der Gnadenalm ist 1,5 Kilometer lang und abends beleuchtet, was sie zu einem beliebten Ziel für Familien macht.

  5. Pferdeschlittenfahrten: Mit der Kutsche geht es durch die verschneite Landschaft.

Aktivitäten im Sommer in Obertauern: 

  1. Wandern: Obertauern bietet zahlreiche Wanderwege für alle Schwierigkeitsgrade, darunter Touren zu den beeindruckenden Gebirgsseen und Wasserfällen.

  2. Mountainbiken: Mit verschiedenen Trails und Routen ist Obertauern ein beliebtes Ziel für Mountainbiker:innen.

  3. Rafting: Abenteuerlustige buchen geführte Touren, um die umliegenden Gewässer zu erkunden.

  4. Golfen: In der Nähe befinden sich mehrere Golfplätze, die ein einzigartiges Spielerlebnis in malerischer Umgebung bieten.

  5. Baden: Badeseen wie der Krummschnabelsee und der Grünwaldsee beeindrucken mit ihrem Blick auf die Berge.

Die Skisaison in Obertauern startet meist Ende November und dauert bis Anfang Mai. 

Ja, Obertauern ist ein ideales Urlaubsziel für Familien. Im Winter begeistert Obertauern Familien mit breiten Pisten, Skischulen und dem Bibo-Bär-Park. Im Sommer begeistern leichte Wanderungen, Bergseen und Naturerlebnisse.

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