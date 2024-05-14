Zwei Wanderer mit Rucksäcken an einem Bergsee, Felsgipfel und Almhütte im Hintergrund, blauer Himmel.
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Osttirol
Naturparadies im Wechselspiel zwischen Bergen, Wintersport und Nationalpark

Wo Großglockner und Großvenediger den Himmel berühren: Zwischen Lienz und Matrei begeistern Berge, Hütten und Natur pur – im Sommer wie im Winter.

Osttirol ist ein Stück Alpen, das noch atmet. Zwischen den Hohen Tauern und den Lienzer Dolomiten erhebt sich ein Land der Gegensätze – rau und sanft zugleich. Über 260 Dreitausender, darunter Großglockner und Großvenediger, formen eine Kulisse, die Wandernde, Kletternde und Skitourengeherinnen gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Wer hier unterwegs ist, spürt Weite statt Trubel, Ursprünglichkeit statt Inszenierung. Im Sommer führen Bergtouren zu klaren Seen und stillen Hütten, im Winter glitzern Loipen und Hänge im Sonnenlicht. In Lienz verschmilzt Bergwelt mit südlichem Lebensgefühl, Matrei und Kals öffnen den Blick auf die höchsten Gipfel. Osttirol ist da, wo die Natur noch den Takt vorgibt und jeder Moment echt ist. 

Quick-Info zu Osttirol
Lage: im Südwesten Österreichs in Tirol
Höchstgelegener Ort:Obertilliach (1.450 m)
Einwohner:innen: ca. 49.000 (Stand 2025)
Berge: 266 Dreitausender
Weitwanderwege: 21
Langlaufloipen: 400 km
Skigebiete:5
Höchster Berg:Großglockner (3.798 m, der Gipfel gehört zu Kärnten)
Anreise
Veranstaltungen

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Osttirol aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Sonnenstadt Lienz: Kleinstadt mit mediterranem Flair

Großglockner: Der höchste Berg Österreichs mit 3.798 Metern

Schloss Bruck: Das Museum der Stadt Lienz, 750 Jahre alt

Naturjuwel Triestacher See: Osttirols einziger Naturbadesee

Pustertaler Höhenstraße: Von Abfaltersbach nach Leisach

Burg Heinfels: Die größte Höhenburg Osttirols

Oberhauser Zirbenwald: Der größte Zirbenwald der Ostalpen

Jagdhausalm: Eine der ältesten Almen Österreichs

Dorfertal: Almtal mit wildromantischer Schlucht und Natur

Langlauf- und Biathlonzentrum Obertilliach: 60 km Loipen 

Aktivitäten in Osttirol

Weitwanderweg am Fluss entlang 

Der Iseltrail 

Weitwanderweg voller Wasserwunder – 75 Kilometer Naturerlebnis entlang des letzten frei fließenden Gletscherflusses der Alpen. In fünf Etappen führt er von der sonnigen Dolomitenstadt Lienz bis zum arktischen Gletschertor im Nationalpark Hohe Tauern. Der Weg verläuft durch Auen, Schluchten und vorbei an Wasserfällen – immer begleitet vom Rauschen der Isel, die sich mal sanft, mal wild zeigt.  

Die ersten beiden Etappen laden zum gemütlichen Einwandern ein, danach warten kräftigere Anstiege und ein Hauch alpiner Abenteuerlust. Ideal für Naturbegeisterte, Genusswandernde und Familien mit lauffreudigen Kindern. Der Iseltrail – ein Weg, der erfrischt, bewegt und begeistert. 

Den Iseltrail entdecken
Der größte Nationalpark Österreichs 

Nationalpark Hohe Tauern

Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein Kraftort der Superlative – wild, weit und voller Leben. Auf 1.856 Quadratkilometern breitet sich hier die ursprüngliche Seele der Alpen aus, 611 davon in Osttirol. Zwischen über 300 Dreitausendern, 342 Gletschern, smaragdgrünen Bergseen und donnernden Wasserfällen zeigt sich die Natur von ihrer eindrucksvollsten Seite. Drei Viertel der Fläche stehen unter strengem Schutz – ein Refugium, in dem Tiere und Pflanzen ungestört gedeihen. 

Im Defereggental, in Matrei, Kals am Großglockner, Virgen und Prägraten am Großvenediger lässt sich diese Wildnis hautnah erleben. Steinböcke und Bartgeier kreuzen den Weg, Edelweiß blüht zwischen Felsen. Wer die Geheimnisse des Hochgebirges entdecken will, begleitet die Ranger:innen auf geführten Touren – und sieht, wie kostbar Ursprünglichkeit sein kann. Der Nationalpark Hohe Tauern – eine Welt, die bleibt, wenn alles andere vergeht. 

Nationalpark Hohe Tauern

Besondere Events

Regionale Rezepte

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Besondere Unterkünfte

Hotel Goldried in Matrei: Lage an der Skipiste

Gannerhof in Innervillgraten: 4-Hauben-Küche

harry’s home Lienz: Hotel und Apartments, charmantes Design

Hotel Rauter in Matrei: 4 Sterne und 2 Gault-Millau-Hauben

Outside in Matrei: Naturhotel, 4-Sterne-Superior

Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach: 4-Sterne-Superior

Gradonna Mountain Resort in Kals: 4-Sterne-Superior

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian: 4 Sterne Superior

Urlaub für alle 

Mobilität und Angebote für Barrierefreiheit in Osttirol 

Osttirol zeigt sich im Rhythmus des Alltags: Produkte aus Landwirtschaft und Handwerk prägen Küche und Orte, Wege führen durch weite Täler und hinauf in die alpine Landschaft. Zwischen Dorf und Berg lassen sich viele Strecken gut zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen – das Auto rückt dabei oft in den Hintergrund.

Auch barrierefreie Angebote sind Teil des Reiseerlebnisses: Ausgewählte Wege, Unterkünfte und Ausflugsziele sind entsprechend gestaltet und erleichtern das Unterwegssein für Rollstuhlfahrer:innen sowie Reisende mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

Mobilität in Osttirol Barrierefreier Urlaub

FAQs

Osttirol liegt im Südwesten Österreichs, im Bundesland Tirol – getrennt vom Nordteil Tirols durch das SalzburgerLand und Südtirol. Die Region grenzt an Kärnten und Italien und wird von imposanten Gebirgsketten wie den Hohen Tauern und den Lienzer Dolomiten umrahmt. 

Beliebte Orte sind die sonnige Dolomitenstadt Lienz, das Defereggental, Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner und das idyllische Villgratental. Jeder Ort hat seinen eigenen Charakter – von kulturell lebendig bis naturverbunden still.

Osttirol bietet eine einmalige Vielfalt: Wandern, Bergsteigen, Biken, Skifahren oder einfach Natur genießen. Kulturfreunde entdecken Museen, Burgen und traditionelle Feste. Und Genießer:innen kosten regionale Spezialitäten wie Osttiroler Schlipfkrapfen oder Almkäse. 

Osttirol setzt seit Jahren auf sanftes Reisen, regionale Kreisläufe und umweltfreundliche Mobilität. Viele Betriebe arbeiten mit erneuerbarer Energie und bieten Urlaub im Einklang mit der Natur – ehrlich, bewusst und zukunftsorientiert. 

Ja! Osttirol steht für unbeschwerten Familienurlaub in der Natur. Kinder finden hier Abenteuer zwischen Bergen, Almen und Seen – ohne Gedränge und mit viel Platz zum Entdecken. Viele Unterkünfte und Ausflugsziele sind speziell auf Familien ausgerichtet.

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