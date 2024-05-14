Die Wachau
Weinberge, Marillenblüte und die Donau als Lebensader
Einleitung
In der Wachau fließt die Donau zwischen jahrhundertealten steilen Weinbergen und verbindet spektakuläre Natur mit Geschichte – kein Wunder, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die berühmte Wachauer Marille und die Weinterrassen, die den Riesling und Grünen Veltliner hervorbringen, sind Symbole der Region.
In der Wachau scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Ein Besuch im Heurigen mit hausgemachten Spezialitäten, authentische Spitzenweine und den Blick auf die Donau – mehr braucht es nicht um hier einen unvergesslichen Tag zu erleben. Kulturelle Highlights wie Burgruinen, das Stift Melk und Orte wie Dürnstein und Weißenkirchen schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Zeitlosigkeit.
Die Wachau wurde im Jahr 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Ihre einzigartige Kulturlandschaft entstand durch eine harmonische Verbindung von Natur und jahrhundertelanger menschlicher Bewirtschaftung.
Die Wachau in allen Perspektiven
Die Top Highlights
Wissenswertes über die Wachauer Marille
Die Wachauer Marille ist so außergewöhnlich, dass als eigene Marke geschützt ist. Sie hat eine pralle Form, schmeckt süß und ist saftig und verfügt über ein charakteristisches Aroma, das sich besonders gut in den aus ihr hergestellten Marmeladen und Likören sowie den flaumigen Marillenknödeln zeigt. Dass sie in der Wachau so gut gedeiht, ist dem Klima, Boden und der jahrhundertelangen Kultivierung zu verdanken. Die Blütezeit der Bäume ist ein Naturspektakel: Die Knospen öffnen sich und offenbaren ihre schneeweißen, duftenden Blüten, die die ganze Wachau in ein Meer aus Weiß verwandeln.
Beste Bedingungen für edle Tropfen
Mildes Klima durch Donaunähe, sonnenbeschienene Hänge, kühle Nächte und Urgesteinsböden: Diese Kombination macht die Wachau zu einem für den Weinbau prädestinierten Ort. Vor allem Weißweine gedeihen hier in der hügeligen Landschaft wie am 1000-Eimerberg oder an den Weinhängen der Domäne Wachau. Die in der Wachau angebauten Veltliner und Rieslinge werden weit über die Grenzen Österreichs hinaus geschätzt. Besonders stolz sind die Winzer:innen auf Steinfeder, Federspiel und Smaragd: drei ausgezeichnete und eingetragene Marken aus der Region. Wer sich durchkosten möchte, kann das bei Heurigen und Winzern tun. Besonders schön ist der Weinherbst Wachau, wenn die Sonne die Weingärten – und die Tropfen im Glas – in goldenes Licht taucht.
Besondere Events
Marillenblüte in der Wachau
Die Wachau zeigt sich im Frühling in ihrem schönsten Kleid – ein Erlebnis.
Sonnenwendfeier Wachau-Nibelungengau-Kremstal
Feuerwerke und tausende Lichter, die sich in der Donau widerspiegeln: Die Sonnenwende wird besonders zelebriert – auch vom Schiff aus.
Glatt & Verkehrt Festival
Das jährlich stattfindende Festival kombiniert Volksmusik mit modernen Einflüssen in einzigartigen Locations wie Weingütern, Burgruinen und Kirchen.
Wachauer Weinfrühling
Die Weinbauregionen feiern den Wein mit Verkostungen und kulturellem Rahmenprogramm.
Regionale Rezepte
Wachauer Marillenknödel
Das Geheimnis des Wachauer Marillenknödels ist die Fülle: Die „echte“ Marille. Mit diesem Rezept schmeckt der Marillenknödel wie das Original in der Wachau.
Marillenkuchen mit Marzipan
Das Highlight in der Marillensaison: ein ruckzuck Marillenkuchen vom Blech verfeinert mit Marzipan.
Besondere Unterkünfte
Was ist das LIFE-Projekt in der Wachau?
Vor über 100 Jahren wurden in der Wachau Längsverbauungen mit Treppelwegen umgesetzt. Dadurch fehlten Kiesbänke und Flachufer, die für viele Donaufischarten und Wasservögel bedeutend sind. Durch die Renaturierung im Rahmen des LIFE-Projekts wurde das Flussbild belebt. Fische und Vögel finden wieder mehr Rückzugsorte und Radfahrer:innen und Wanderer:innen erleben eine ursprünglichere Donaulandschaft.