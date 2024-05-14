Sanfte Weinberge, historische Orte und eine gastliche Heurigenkultur: Das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau gilt als eines der schönsten Flusstäler Europas – zu Recht.

In der Wachau fließt die Donau zwischen jahrhundertealten steilen Weinbergen und verbindet spektakuläre Natur mit Geschichte – kein Wunder, dass sie zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die berühmte Wachauer Marille und die Weinterrassen, die den Riesling und Grünen Veltliner hervorbringen, sind Symbole der Region.

In der Wachau scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Ein Besuch im Heurigen mit hausgemachten Spezialitäten, authentische Spitzenweine und den Blick auf die Donau – mehr braucht es nicht um hier einen unvergesslichen Tag zu erleben. Kulturelle Highlights wie Burgruinen, das Stift Melk und Orte wie Dürnstein und Weißenkirchen schaffen eine Atmosphäre von Ruhe und Zeitlosigkeit.