Spiegelglatter Bergsee mit Holzhütte am Ufer, Sonnenstern über Berggipfel, Nadelbäume, klarer Himmel.
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Zillertal in Tirol
Wander- und Familienurlaub in den Alpen

Klettern an Felswänden, Skifahren auf Pulverschneepisten, Wandertouren zu urigen Hütten: Das Zillertal bietet unvergesslichen Familienurlaub in der Natur.

Das Zillertal zählt zu den aktivsten Regionen der Tiroler Bergwelt. Grund dafür ist die im Alpenraum einzigartige Landschaft. Umringt von zahlreichen Dreitausendern – mit dem Hochfeiler als höchsten Gipfel – gilt das Tal als Geburtsstätte des alpinen Bergsteigens. Atemberaubende Naturwunder wie der Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen mit seinen über 80 Gletschern sind bis heute in großen Teilen unberührt. 

Die charakteristische Gebirgswelt lässt sich auf vielen Wegen erkunden. Die Sommermonate laden zu Wanderungen über idyllische Almwiesen, Klettertouren an schroffen Hängen und Mountainbiken entlang reißender Bäche ein. Im Winter warten vier Skigebiete und Pferdekutschenfahrten durch die glitzernde Schneelandschaft. Diese einmalige Komposition aus wilder Natur und packenden Aktivitäten macht im Zillertal jeden Tag zum Abenteuer. 

Quick-Info zum Zillertal
Lage:40 km östlich von Innsbruck
Höhe:520 m
Einwohner:innen:ca. 35.000 (Stand 2024)
Höchster Berg:Hochfeiler (3.509 m)
Anreise
Veranstaltungen

Alle Vorteile der Zillertal Activcard im Überblick.

Das Zillertal aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Fichtenschloss: Ein Abenteuerspielplatz in den Fichtenwipfel

Hüttentour am Berliner Höhenweg: Eine Rundtour in 7 Tagen

Spannagelhöhle: Die Marmorhöhle im Hintertuxer Gletscher

Natureispalast: Die gigantische Welt im ewigen Eis entdecken

Erlebnistherme Zillertal: Wellness und Spaß im Wasser

Harakiri: Die schwärzeste Piste im Zillertal

Aktivitäten im Zillertal

Besondere Events

Tipps für Feinschmecker:innen

Ausgezeichnete Wirtshäuser und urige Hütten servieren den Gästen im Zillertal regionale Spezialitäten. Dazu zählen die Zillertaler Krapfen. Sie werden salzig belegt oder süß, mit Marmelade gefüllt serviert.

Eine weitere Köstlichkeit ist das Melchermuas. Diese süße Speise aus Weizenmehl, Butter, Milch und Beeren wurde früher Sennern auf den Almen serviert.

Regionale Rezepte

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Besondere Unterkünfte

Das Kaltenbach: Naturhotel mit 4 Sternen

MalisGarten Green Spa Hotel: Adults only, 5 Sterne Superior

Wöscherhof in Uderns: Gourmetküche mit 4 Sternen Superior

Hotel Sieghard: Klein und gemütlich mit 4 Sternen

Alpinahotel in Fügen: Family Retreat mit 4 Sternen Superior

DasPosthotel in Zell am Ziller: Boutique Hotel mit 5 Sternen

Hotel Tirolerhof in Lanersbach: 4 Sterne Superior

Ausflugsziele, Bergbahnen & Wege

Barrierefreies Zillertal

Im Zillertal gehen Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit Hand in Hand. Rollstuhlgerechte Hotels und Ferienwohnungen sorgen für Bewegungsfreiheit, barrierefreie Wanderwege und geführte Touren eröffnen neue Perspektiven auf die Landschaft.

Auch Skifahren, Radfahren oder ein Tandemflug mit Wheels4Flying werden möglich – dank spezieller Ausrüstung und geschulter Pilot:innen. So wird das Zillertal für alle zu einem Ort voller Naturerlebnisse.

Barrierefreier Urlaub im Zillertal

FAQs

Das Zillertal umfasst insgesamt 25 Gemeinden, die sich entlang des Zillers erstrecken und eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Erlebnissen bieten. Eine Auswahl der Orte, die zum Zillertal gehören:

Mayerhofen: Wer die sportliche Herausforderung sucht, kommt am Actionberg Penken nicht vorbei. Hier wartet Österreichs steilstes Pistenerlebnis auf die ganz Mutigen: Die legendäre Harakiri-Abfahrt mit bis zu 78 Prozent Gefälle.

Gerlos: Gerlos bietet ganzjährig ein breites Spektrum an Aktivitäten, wobei der Schwerpunkt auf Wintersport liegt. Hier punktet das Skigebiet mit 147 Pistenkilometer und 52 Liftanlagen auf bis zu 2.500 m Höhe. Im Sommer begeistert der Ort mit Outdoor-Aktivitäten in der Natur.

Fügen-Kaltenbach: Das kleine Skigebiet am Spieljoch eignet sich mit Funpark, Funslope, Rodelbahn und breiten Pisten besonders für Familien. Im Sommer gilt die Ferienregion als Bergparadies mit authentischem, dörflichem Charakter.

Tux-Finkenberg: Auf 3.250 Meter überblicken Wintersportler:innen hier das gigantische Bergpanorama. Im Sommer erkunden Besucher:innen die malerischen Almwiesen und kristallklaren Bergseen oder nehmen eine der zahlreichen Wanderrouten in Angriff.

Das Zillertal in Tirol bietet Action genauso wie Abgeschiedenheit. Kulinarische wie alpine Hochgenüsse. Fröhlicher Kinderspaß und spannende Abenteuer. Wandern, Biken, Klettern auf mächtigen Dreitausendern – sogar Golfen und sommerliche Gletscherausflüge.

Die Zillertaler Krapfen sind eine traditionelle Spezialität aus dem Zillertal in Tirol. Sie sind für ihre herzhaften oder süßer Füllungen bekannt und die charakteristische Zubereitungsart. Sowohl Einheimische als auch Urlauber:innen schätzen die beliebte Köstlichkeit, die natürlich in ganz Tirol serviert wird.

Arena Coaster: Spaß und Action auf der Sommerrodelbahn. Auf einer Strecke von 1.500 Metern geht es rasant bergab, inklusive spannender Kurven und Steilpassagen.

Fichtenschloss: In Zell am Ziller befindet sich das Fichtenschloss, ein Erlebnisspielplatz aus Fichtenholz mit mehreren Türmen und einem tollen Ausblick auf die Umgebung.

Natureispalast: Besucher:innen erkunden beeindruckende Eisformationen, Stalaktiten und einen gefrorenen Wasserfall. Die Bootsfahrt auf dem Gletschersee ist ein besonderes Highlight für die ganze Familie.

Zillertalbahn: Die historische Zillertalbahn verbindet Mayrhofen mit Jenbach und bietet eine nostalgische Fahrt durch das Tal. Die originalgetreuen Waggons und die Dampflok sorgen für ein besonderes Erlebnis, das in die Vergangenheit zurückführt.

Zillertaler Höhenstraße: Diese malerische Panoramastraße schlängelt sich durch die beeindruckende Berglandschaft des Zillertals und bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Gipfel.

Mit der Zillertal Activcard erlebt ihr Bergbahnfahrten, Badeseen, öffentliche Verkehrsmittel und mehr kostenfrei. Ideal für aktive Familien und Genießer:innen – besonders im Sommer. 

Im Winter verwandelt sich das Zillertal in Tirol in ein echtes Skiparadies: Über 540 Pistenkilometer, moderne Seilbahnen und der Hintertuxer Gletscher garantieren Schneespaß bis auf 3.250 Meter Höhe. Abseits der Pisten warten Rodelbahnen, Winterwanderwege, Langlaufloipen und gemütliche Hütten mit Tiroler Spezialitäten. 

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