Einleitung
Bregenz am Bodensee lebt von seiner Lage zwischen Wasser und Bergen. Seit Jahrhunderten kommen hier Menschen zusammen – Händler:innen, Reisende und Künstler:innen. Der See verbindet Regionen und bringt Austausch in die Stadt. Das zeigt sich bis heute: Bei den Bregenzer Festspielen auf der Seebühne, entlang der Hafenpromenade und in den Museen rund um den See.
Die kulturelle Dichte ist für eine kleine Stadt überraschend hoch. Das Kunsthaus Bregenz zeigt internationale Gegenwartskunst in einem markanten Glasbau, das Vorarlberg Museum verbindet Geschichte mit modernen Ausstellungen. Auch die Architektur charakterisiert das Bild der Stadt. Gebäude aus Holz, Glas und Beton prägen das Stadtbild zwischen Seeufer, Altstadt und Pfänder und setzen bewusst auf Reduktion und Funktionalität.
Zwischen Bodensee, Architektur und Altstadt entsteht ein Lebensgefühl, das sich leicht anfühlt: Kurze Wege, die Verbindung zur Natur, viel draußen sein und Kultur direkt am Wasser erleben.
Die Bregenzer Festspiele begeistern jedes Jahr aufs Neue – mit spektakulären Kulissen, hochkarätigen Inszenierungen und Gänsehautmomenten direkt am Wasser.
Bregenz aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Besondere Events
Essen und Trinken in Bregenz
Fischersteg an der Bregenzer Hafenpromenade
Sonnenuntergang am Bodensee, Drinks direkt am Wasser und entspannte Atmosphäre auf dem Steg mit Blick auf See, Berge und die Abendstimmung in Bregenz.
KUB Café Bar Kunsthaus Bregenz
Frühstück, Mittagsmenüs und Cocktails in designorientiertem Ambiente direkt beim Kunsthaus – vom Kaffee am Morgen bis zum Drink am Abend.
Regionale Rezepte
Vorarlberger Käsefondue
Vorarlberger Käse, köstliche Beilagen und ein frischer Rotkrautsalat. Mit diesem Rezept gelingt das Festessen bestimmt.
Kleinwalsertaler Käsknöpfle
Jede Talschaft in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.
Besondere Unterkünfte
Festspielhaus Bregenz
Direkt am Bodensee treffen im Festspielhaus Bregenz Kultur, Architektur und internationale Begegnungen aufeinander. Hier finden die Bregenzer Festspiele ebenso statt wie Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Die Lage am Wasser und die Nähe zur Seebühne machen das Haus zu einem prägenden Ort der Stadt.
Bei der Planung von Veranstaltungen spielen auch Auszeichnungen und Zertifizierungen eine Rolle, die nach festgelegten Kriterien vergeben werden. So wurde die Kongresskultur Bregenz mit dem Gütesiegel „Green Meetings“ ausgezeichnet und ist im Rahmen des Programms „Ökoprofit“ zertifiziert. Auch das hauseigene Cateringunternehmen trägt Auszeichnungen wie das Österreichische Umweltzeichen. So gehören überprüfbare Kriterien und Zertifizierungen zu den Bereichen, die bei den Veranstaltungen berücksichtigt werden.
Gästekarte Bodensee-Vorarlberg
Mit der Gästekarte nutzt ihr ab der ersten Übernachtung Busse und Bahnen des Verkehrsverbunds Vorarlberg kostenlos: Das Angebot reicht bis zu Grenzorten wie Lindau, St. Anton oder St. Margrethen.
Die Karte ist digital über die Web-App Romi als QR-Code verfügbar und kann auch als Chipkarte genutzt werden. Sie gilt bereits am An- und Abreisetag, ist nicht übertragbar und wird über die Gästetaxe finanziert. So erreicht ihr viele Ausflugsziele in Vorarlberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln.