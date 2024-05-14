Einleitung
Die Innsbrucker Altstadt versprüht mit ihren mittelalterlichen Gassen und Gebäuden einen besonderen Charme – verstärkt durch die stimmungsvolle Beleuchtung und den Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln, der von den Adventmärkten kommt.
Innsbruck ist ein Ort, an dem Geschichte lebt – wie das Goldene Dachl, das mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln über der Herzog-Friedrich-Straße strahlt. Die Stadt ist auch Schauplatz für winterliche Großereignisse wie die Vierschanzentournee, die jedes Jahr Fans aus aller Welt anziehen.
Auch Kunst und Kultur sind präsent: Schloss Ambras, mit seinen Kassettendecken und Werken von Rubens und Velázquez, bietet Ruhe in der Winterlandschaft. Der barocke Glanz der Hofburg, umgeben von modernem Leben, machen die Tiroler Landeshauptstadt zu einem Ort, der Vergangenheit und Gegenwart auf magische Weise vereint.
Die Innsbruck Card – gültig für 24, 48 oder 72 Stunden – umfasst den Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Innsbruck im Winter aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Ausflüge im winterlichen Innsbruck
Besondere Events
Essen und Trinken in Innsbruck
Regionale Rezepte
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Besondere Unterkünfte
Innsbruck mit Bus, Straßenbahn oder Rad entdecken
In Innsbruck kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut voran: Busse und Straßenbahnen der IVB bringen euch durch die Stadt und steuern viele Sehenswürdigkeiten direkt an. So lassen sich Altstadt, Museen, Bergbahnen und Ausflugsziele unkompliziert verbinden.
Wer lieber flexibel unterwegs ist, nutzt das Stadtrad Innsbruck, das an zahlreichen Stationen verfügbar ist. Auf rund 90 Kilometern Radwegen lässt sich die Stadt bestens erkunden – vom Innradweg bis zu kurzen Wegen zwischen Kultur, Café und Alpenblick.