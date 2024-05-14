Einleitung
Die bizarren Felsen ringsum sind echt. Die bunten Häuserfassaden, die sich im Tal an das Innufer schmiegen, ebenso. Zu den Besonderheiten Innsbrucks zählt die Altstadt, in der das Mittelalter bis heute sichtbar ist. Über der Herzog-Friedrich-Straße ragt das von Kaiser Maximilian I. errichtete Goldene Dachl mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln hervor.
Innsbruck verbindet mittelalterliches Erbe mit Kunst und Architektur. Schloss Ambras beeindruckt mit kunstvoll gestalteten Kassettendecken und Werken von Rubens, Van Dyck und Velázquez. Die Hofburg, deren Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, erhielt unter Maria Theresia ihr barockes Erscheinungsbild. Rund um den gotischen Wohnturm der Ottoburg, einst Teil der Innsbrucker Stadtburg, prägen heute Geschäfte, Cafés und Restaurants das Stadtbild.
Die Innsbruck Card – gültig für 24, 48 oder 72 Stunden – umfasst den Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Innsbruck aus allen Perspektiven
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Regionale Rezepte
Kaspressknödel
Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.
Tiroler Knödel
Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.
Besondere Unterkünfte
Innsbruck mit Bus, Straßenbahn oder Rad entdecken
In Innsbruck kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut voran: Busse und Straßenbahnen der IVB bringen euch durch die Stadt und steuern viele Sehenswürdigkeiten direkt an. So lassen sich Altstadt, Museen, Bergbahnen und Ausflugsziele unkompliziert verbinden.
Wer lieber flexibel unterwegs ist, nutzt das Stadtrad Innsbruck, das an zahlreichen Stationen verfügbar ist. Auf rund 90 Kilometern Radwegen lässt sich die Stadt bestens erkunden – vom Innradweg bis zu kurzen Wegen zwischen Kultur, Café und Alpenblick.