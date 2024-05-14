In Innsbruck liegen Sehenswürdigkeiten der Altstadt und die Bergwelt nah beisammen: Vom Goldenen Dachl führt die Hungerburgbahn von der Innenstadt hinauf zur Nordkette.

Die bizarren Felsen ringsum sind echt. Die bunten Häuserfassaden, die sich im Tal an das Innufer schmiegen, ebenso. Zu den Besonderheiten Innsbrucks zählt die Altstadt, in der das Mittelalter bis heute sichtbar ist. Über der Herzog-Friedrich-Straße ragt das von Kaiser Maximilian I. errichtete Goldene Dachl mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln hervor.

Innsbruck verbindet mittelalterliches Erbe mit Kunst und Architektur. Schloss Ambras beeindruckt mit kunstvoll gestalteten Kassettendecken und Werken von Rubens, Van Dyck und Velázquez. Die Hofburg, deren Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, erhielt unter Maria Theresia ihr barockes Erscheinungsbild. Rund um den gotischen Wohnturm der Ottoburg, einst Teil der Innsbrucker Stadtburg, prägen heute Geschäfte, Cafés und Restaurants das Stadtbild.