Bunte Häuserzeile am Innufer in Innsbruck, dahinter bewaldete Berge unter bewölktem Himmel.
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Innsbruck
Sommerurlaub zwischen Alpenstadt und Bergwelt

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In Innsbruck liegen Sehenswürdigkeiten der Altstadt und die Bergwelt nah beisammen: Vom Goldenen Dachl führt die Hungerburgbahn von der Innenstadt hinauf zur Nordkette.

Die bizarren Felsen ringsum sind echt. Die bunten Häuserfassaden, die sich im Tal an das Innufer schmiegen, ebenso. Zu den Besonderheiten Innsbrucks zählt die Altstadt, in der das Mittelalter bis heute sichtbar ist. Über der Herzog-Friedrich-Straße ragt das von Kaiser Maximilian I. errichtete Goldene Dachl mit seinen 2.657 vergoldeten Kupferschindeln hervor.

Innsbruck verbindet mittelalterliches Erbe mit Kunst und Architektur. Schloss Ambras beeindruckt mit kunstvoll gestalteten Kassettendecken und Werken von Rubens, Van Dyck und Velázquez. Die Hofburg, deren Ursprünge bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, erhielt unter Maria Theresia ihr barockes Erscheinungsbild. Rund um den gotischen Wohnturm der Ottoburg, einst Teil der Innsbrucker Stadtburg, prägen heute Geschäfte, Cafés und Restaurants das Stadtbild.

Fakten zu Innsbruck
Einwohner:innen:ca. 132.200 (Stand 2024)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Tirol
Fläche: 104,81 km²
Seehöhe: 574 m
Aussichtspunkt:Top of Innsbruck 2.334 m
Hausberg:Patscherkofel – Aussichtsberg und Wandergebiet

Die Innsbruck Card – gültig für 24, 48 oder 72 Stunden – umfasst den Eintritt zu 22 Museen und Sehenswürdigkeiten sowie freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Innsbruck aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Bergisel-Schanze: Geplant von Stararchitektin Zaha Hadid

Alpenzoo: Europas höchstgelegener Themen-Tierpark

Top of Innsbruck: Mit der Nordkettenbahn auf 2.300 Meter

Kaiserliche Hofkirche: Grabmal von Kaiser Maximilian I.

Maria-Theresien-Straße: Flanieren mit Bergpanorama

Goldenes Dachl: Das funkelnde Wahrzeichen von Innsbruck

Schloss Ambras: Das erste Museum der Welt

Kaiserliche Hofburg: Prunkräume, Kapelle und Wappenturm

Aktivitäten in und um Innsbruck

Die schönsten Touren

Themenführungen: Kulturelle und kulinarische Touren

Spaziergänge: In der Altstadt und rund um Innsbruck

Architektour: Hungerburgbahn und Bergisel-Sprungschanze

Brauerei Tour: Mehr über Bierkultur erfahren

Altstadtführung: Bunte Vielfalt an den Häuserfassaden

Nachtwächterführung: Geschichten aus dem Alltagsleben

Ausflugsziele rund um Innsbruck

Besondere Events

Essen und Trinken in Innsbruck

Restaurant Oniriq: Kreativ, modern, 4 Hauben

Restaurant Café Arkadenhof: In der Innenstadt mit Innenhof

Restaurant Bar Sitzwohl: Chic, puristisch, 2 Hauben

Restaurant Goldener Adler: Tiroler Küche in der Altstadt

Restaurant Bergisel SKY: Im Sprungturm der Bergisel-Schanze

Café Restaurant Lichtblick: Mit Rooftop-Bar und Bergblick

Regionale Rezepte

Kaspressknödel

Für die Gaumenfreude empfehlen wir die Kaspressknödel aus den Kössener Küchenschätzen.

Kaspressknödel

Tiroler Knödel

Mit diesem Rezept schmeckt der Knödel wie das Original aus Tirol. Klein geformte Knödel werden in der Rindsuppe serviert, größere mit warmem Sauerkraut oder Salat.

Tiroler Knödel

Zillertaler Krapfen

Mit diesem Rezept schmeckt die Tiroler Spezialität wie das Original aus Zillertal. Die Krapfen gefüllt mit Graukäse werden im Zillertal besonders für Feste zubereitet.

Zillertaler Krapfen

Besondere Unterkünfte

Hotel Schwarzer Adler: Traditionshaus im Zentrum, 4 Sterne

Das Innsbruck: Modernes Cityhotel im Zentrum, 4 Sterne

NALA Boutiquehotel: Mit Garten, unweit vom Goldenen Dachl

Altstadthotel Weißes Kreuz: Im Barockstil, 4 Sterne

Vaya Resort Kühtai: Direkt an Wanderwegen, 4 Sterne

Alpenresort Schwarz: Am Mieminger Plateau, 5 Sterne

Mobilität in Innsbruck

Innsbruck mit Bus, Straßenbahn oder Rad entdecken

In Innsbruck kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut voran: Busse und Straßenbahnen der IVB bringen euch durch die Stadt und steuern viele Sehenswürdigkeiten direkt an. So lassen sich Altstadt, Museen, Bergbahnen und Ausflugsziele unkompliziert verbinden.

Wer lieber flexibel unterwegs ist, nutzt das Stadtrad Innsbruck, das an zahlreichen Stationen verfügbar ist. Auf rund 90 Kilometern Radwegen lässt sich die Stadt bestens erkunden – vom Innradweg bis zu kurzen Wegen zwischen Kultur, Café und Alpenblick.

Busse und Straßenbahnen in InnsbruckStadtrad Innsbruck

FAQs

IInnsbruck bietet eine Fülle an Ausflugszielen, eingebettet in die alpine Landschaft:

  • Bergisel Schanze: Die Skisprungschanze vereint sportliche Geschichte und moderne Architektur.

  • Schloss Ambras: Inmitten eines prachtvollen Gartens gelegen, ist das Renaissance-Schloss ein historisches und kunsthistorisches Highlight.

  • Nordkette Top of Innsbruck: Die Seilbahn führt direkt von der Innsbrucker Innenstadt auf die Nordkette, wo ihr spektakuläre Aussichten und Wanderungen genießen könnt.

  • Goldenes Dachl: Das historische Haus beeindruckt mit 2.657 vergoldeten Kupferschindeln in der Altstadt.

  • Alpenzoo Innsbruck: Europas höchstgelegener Zoo, spezialisiert auf alpine Tierarten.

  • Kaiserliche Hofburg: Ein Barockschloss, das einst als Residenz der Habsburger diente.

Innsbruck liegt im Westen Österreichs und ist die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Die Stadt befindet sich im Inntal, umgeben von den Alpen – und ist damit ein beliebter Ausgangspunkt für Wintersport, Bergtouren und Mountainbike-Erlebnisse.

Die Nordkettenbahn besteht aus drei Abschnitten: Zuerst fahrt ihr mit der Hungerburgbahn vom Stadtzentrum von der Station Congress auf die Hungerburg. Von dort geht es weiter mit der Seegrubenbahn zur Seegrube und anschließend mit der Hafelekarbahn zum Hafelekar.

Innsbruck erreicht ihr mit Bahn, Flugzeug, Auto oder Fernbus. Direktzüge verbinden die Stadt unter anderem mit Wien, München und Zürich, der Flughafen liegt stadtnah und ist in rund 20 Minuten mit dem Bus im Zentrum angebunden. Mit dem Auto reist ihr über die A12 oder A13 an, Fernbusse halten zentral am Hauptbahnhof.

In Innsbruck könnt ihr sportlich aktiv sein – zwischen Stadt und Bergen:

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