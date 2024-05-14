Mann im grünen Pullover trinkt einen Kaffee mit Schlagobers aus einem Glas, Holzvertäfelung im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Reiseziele
  3. Städte im Winter

Österreichs Städte im Winter
Kultur und Kulinarik im Winterurlaub: Sehenswürdigkeiten, Architektur und Weihnachtsmärkte

Österreichs Städte im Sommer
Winterliche Städtereisen nach Wien, Salzburg oder in eine der neun Landeshauptstädte Österreichs: Kultur, Sehenswürdigkeiten und Weihnachten machen den Winter magisch.

Winter in Österreich bedeutet nicht nur Ski und Schnee auf den Bergen. Auch die Städte entfalten in der kalten Jahreszeit ihren eigenen Rhythmus: Aus den Gassen zieht der Duft von Gewürzpunsch, gemütliche Kaffeehäuser oder kleine Galerien laden zu Entdeckungen abseits der bekannten Pfade ein.

Anders als beim klassischen Skiurlaub steht hier die Kombination aus Kultur, Kulinarik und urbanem Flair im Vordergrund. Jede der neun Landeshauptstädte zeigt ihr eigenes winterliches Lebensgefühl: Mal lebendig und aufregend, mal ruhig und versteckt – immer geprägt von den Menschen, die hier leben. Gut erreichbar mit Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln wird jede Städtereise gleichermaßen bequem wie nachhaltig.

Österreichs Landeshauptstädte im Winter

Erlebt Österreichs Städte im Winter und genießt eure Kulturreisen zu Weihnachtsmärkten! Von Sehenswürdigkeiten in Wien bis Kulturschätze in Salzburg entfalten Österreichs Landeshauptstädte ihren winterlichen Zauber.
Klagenfurt im Winter

Sehenswürdigkeiten, Kulturschätze und Architektur

Entdeckt Österreichs geheime Pfade in den kleinen historischen Städten und die großen Kulturangebote in Museen und Galerien. Prachtvolle Burgen und Schlösser mit ihren Schlossgärten sind ebenso inspirierend wie Architektur und Modeszene.

Kleine Historische Städte

Die historischen Kostbarkeiten der Jahrhunderte alten Städte werden sorgfältig gepflegt. Zu erkunden in fünf abwechslungsreichen Routen.

Kleine Historische Städte

Burgen und Schlösser

Burgen und Schlösser

Kulinarik, Kaffeehauskultur und Lebensgefühl

Essen und Trinken wird in Österreich zum Erlebnis: In Top Locations, Wiener Kaffeehäusern und beim Heurigen, mit veganen und vegetarischen Highlights, regionalen Bieren, großen Weinen und Süßspeisen. Kulinarik ist authentisch, genussvoll und voller Lebensgefühl.

Essen und Trinken in Österreich

Kulinarik
Vegane und vegetarische Küche

Speisen an besonderen Location

Besondere Genuss-Locations
Wiener Heurige und Buschenschänken

Events, Weihnachten und Brauchtum

Seid neugierig auf Österreichs Veranstaltungen und Events! Von Weihnachtsmärkten und traditionellen Bräuchen bis Silvesterparties und rauschende Ballnächte. Musik, Event-Highlights und festliche Stimmung machen Winter, Advent und Neujahr unvergesslich.

Brauchtum und Tradition

Brauchtum und Tradition
Adventzauber
Klimaschutz-Info

Denkmalschutz – Synonym für Nachhaltigkeit

Die Erhaltung von historischen Bauten ist eine herausragende Initiative in Österreich für den Klimaschutz. Warum?

  • Denkmalschutz spart Ressourcen und verhindert die Versiegelung von Grünflächen.

  • Denkmalschutz spielt eine wichtige sozio-kulturelle Rolle: Die Erhaltung kommt der ganzen Region zugute, die ihre Gäste mit historischen Bauten begeistern kann. 

  • Viele historische Gebäude bestehen aus natürlichen Materialien, die aus der direkten Umgebung stammen. Bei fachgerechter Reparatur werden solche regionalen Baustoffe bevorzugt, um die Originalität zu bewahren.

  • Der Bestand von Tier- und Pflanzenarten wird geschützt. Auch auf ökologischer Ebene ist Denkmalschutz der goldrichtige Weg.

Nachhaltig reisen

FAQs

Im Gegensatz zu klassischen Skiurlauben steht bei einer Städtereise im Winter die Kombination aus Kultur, Kulinarik und urbanem Flair im Mittelpunkt. Weihnachtsmärkte, Konzerte, Museen, Kaffeehäuser und historische Altstädte schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Alle Landeshauptstädte sind bequem mit Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar – perfekt für eine nachhaltige Städtereise im Winter.

Sehenswürdigkeiten in Österreich

Österreich bietet im Winter viele charmante Städte für eine inspirierende Auszeit. Wien begeistert mit Kaffeehauskultur, Museen und Weihnachtsmärkten, Salzburg mit barockem Flair und Musiktradition. Innsbruck verbindet urbanes Leben mit Alpenpanorama, während Graz mit Design, Kulinarik und südlichem Flair überrascht. Auch Linz, Klagenfurt, Bregenz, Eisenstadt und St. Pölten haben spannende Wintererlebnisse zu bieten.

Österreichs Landeshauptstädte

Von Opern und Konzerten in Wien über das Mozart-Erlebnis in Salzburg bis hin zu modernen Ausstellungen in Graz und Linz – die Kulturangebote sind bunt. Museen, Galerien, Theater und Musikfestivals machen den Winter zu einer inspirierenden Jahreszeit für Städtereisen.

Kunst und Kultur in Österreich

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Urlaubstipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für euren nächsten Urlaub

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Urlaubsangebote und Specials