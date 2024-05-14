Einleitung
Energiegeladen und offen für neue Strömungen – so zeigt sich Linz als Stadt, die Wandel nicht nur zulässt, sondern aktiv gestaltet. Vielleicht liegt es am industriellen Erbe, an den Werften und Kränen entlang der Donau, am Stahl, der hier Geschichte schrieb. Wo früher Hochöfen glühten, entstehen heute Ideen. Kunst, Kultur und Technologie greifen ineinander, als hätten sie nie getrennt voneinander existiert.
Linz trägt den Titel UNESCO City of Media Arts – und füllt ihn mit Leben. Digitale Künste sind hier kein Trend, sondern Haltung. Im Ars Electronica Center taucht ihr ein in eine Welt zwischen Künstlicher Intelligenz, Robotik und immersiven Bildräumen. Was kann Technologie? Wem dient sie? Und wie verändert sie unseren Blick auf die Welt? Das Museum versteht sich nicht nur als Ausstellungsort, sondern als Labor der Zukunft – interaktiv, kritisch, überraschend.
Doch Linz spielt nicht nur digital. Ein paar Schritte weiter spannt sich der Bogen zur klassischen Hochkultur. Das Musiktheater am Volksgarten zählt zu den modernsten Opernhäusern Europas. Große Stoffe treffen hier auf zeitgenössische Regie, Tradition auf Experiment. Im Lentos Kunstmuseum spiegeln sich Licht und Wasser der Donau in einer klaren Glasfassade – drinnen entfaltet sich österreichische und internationale Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Gleich gegenüber erhebt sich das Ars Electronica Center wie ein leuchtender Gegenpol. Altstadt und Avantgarde? In Linz keine Gegensätze, sondern Dialog.
Das architektonisch und akustisch herausragende Musiktheater fasziniert bereits außerhalb der Vorstellung im Klang-Foyer. Auch das Restaurant Anton im 4. Stock ist ein Erlebnis.
Linz aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die schönsten Touren
Besondere Events
Anton Bruckner
Anton Bruckner, geboren am 4. September 1824 in Ansfelden in Oberösterreich, zeigte früh im Stift St. Florian sein musikalisches Talent. Als Orgelvirtuose beeindruckte er mit seinen Improvisationen, doch seine größte Leidenschaft galt der Komposition von Sinfonien. Lange Zeit von der Wiener Hochkultur missverstanden, kämpfte er um Anerkennung. Erst im Alter erlangte er Ruhm und zahlreiche Ehrungen.
Sein Erbe lebt im Konzerthaus im Brucknerhaus Linz und der Anton Bruckner Privatuniversität weiter. Ihm zu Ehren findet jährlich das Brucknerfest statt, bei dem klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird. Mit seinem innovativen Stil prägte er die Sinfonie und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit.
Essen und Trinken in Linz
Regionale Rezepte
Linzer Torte
Das Besondere an der Linzer Torte ist die sogenannte „Linzer Masse“. Sie ist aus dem nachweislich ältesten Tortenrezept der Welt entstanden.
Linzer Torte einmal anders
Der „älteste” süße Torten-Klassiker Österreichs bekommt vom Restaurant Rossbarth in Linz ein fruchtiges Update, serviert mit roter Rübe und Nougat-Zimt-Eis.
Besondere Unterkünfte
Linz-Card
Mit ihr entdeckt ihr Linz besonders komfortabel: freie Fahrt mit den Linz AG Linien, freier Eintritt in zahlreiche Museen und ein 10-Euro-Donau-Kultur-Bonus. Diesen könnt ihr bei ausgewählten Veranstaltungen in Theatern und Konzerthäusern sowie bei Hafentouren der Reederei Wurm & Noe einlösen. Zur Wahl stehen drei Varianten: die 24-, 48- oder 72-Stunden-Karte.
Die Linz-Card erhaltet ihr online, in der Tourist Information sowie in ausgewählten Museen und Hotels.