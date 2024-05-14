Ars Electronica Center in Linz bei Nacht, pink-rot beleuchtet, Spiegelung in der Donau, Kirchturm im Hintergrund.
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Linz
Sommer in der Stadt der Zukunft an der Donau

Zum Winterurlaub
Zwischen Pöstlingberg, digitaler Kunst und barocker Altstadt verschmelzen spannende Architektur, Technologie und experimentelle Kunst auf beeindruckende Weise miteinander

Energiegeladen und offen für neue Strömungen – so zeigt sich Linz als Stadt, die Wandel nicht nur zulässt, sondern aktiv gestaltet. Vielleicht liegt es am industriellen Erbe, an den Werften und Kränen entlang der Donau, am Stahl, der hier Geschichte schrieb. Wo früher Hochöfen glühten, entstehen heute Ideen. Kunst, Kultur und Technologie greifen ineinander, als hätten sie nie getrennt voneinander existiert.

Linz trägt den Titel UNESCO City of Media Arts – und füllt ihn mit Leben. Digitale Künste sind hier kein Trend, sondern Haltung. Im Ars Electronica Center taucht ihr ein in eine Welt zwischen Künstlicher Intelligenz, Robotik und immersiven Bildräumen. Was kann Technologie? Wem dient sie? Und wie verändert sie unseren Blick auf die Welt? Das Museum versteht sich nicht nur als Ausstellungsort, sondern als Labor der Zukunft – interaktiv, kritisch, überraschend.

Doch Linz spielt nicht nur digital. Ein paar Schritte weiter spannt sich der Bogen zur klassischen Hochkultur. Das Musiktheater am Volksgarten zählt zu den modernsten Opernhäusern Europas. Große Stoffe treffen hier auf zeitgenössische Regie, Tradition auf Experiment. Im Lentos Kunstmuseum spiegeln sich Licht und Wasser der Donau in einer klaren Glasfassade – drinnen entfaltet sich österreichische und internationale Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Gleich gegenüber erhebt sich das Ars Electronica Center wie ein leuchtender Gegenpol. Altstadt und Avantgarde? In Linz keine Gegensätze, sondern Dialog.

Fakten zu Linz
Einwohner:innen:ca. 213.000 (Stand 2025)
Landeshauptstadt:des Bundeslandes Oberösterreich
Fläche:95.048 km²
Seehöhe:266 m
Aussichtspunkt:Pöstlingberg

Das architektonisch und akustisch herausragende Musiktheater fasziniert bereits außerhalb der Vorstellung im Klang-Foyer. Auch das Restaurant Anton im 4. Stock ist ein Erlebnis.

Linz aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Ars Electronica Center: Museum der Zukunft

Die historische Altstadt Linz: Stadtkern voller Leben

Mariendom (Neuer Dom): Die größte Kirche Österreichs

Schlossmuseum Linz: Das größte Universalmuseum Österreichs

Lentos: Das Museum für zeitgenössische Kunst

Pöstlingberg: Aussichtspunkt und Erlebniswelt

Kulinarische Genusstipps: Linz in 9 Gängen

Aktivitäten in und um Linz

Die schönsten Touren

Mural Harbor: Über 300 Murals / Graffiti im Großformat

Hafenrundfahrt: Vom Lentos bis zum Mural Harbor

Rundfahrten: Schiff, City Express, Pöstlingbergbahn, Rikscha

Grottenbahn am Pöstlingberg: Zauberhafte Märchenwelt

Ausflugsziele rund um Linz

Besondere Events

Komponist

Anton Bruckner

Anton Bruckner, geboren am 4. September 1824 in Ansfelden in Oberösterreich, zeigte früh im Stift St. Florian sein musikalisches Talent. Als Orgelvirtuose beeindruckte er mit seinen Improvisationen, doch seine größte Leidenschaft galt der Komposition von Sinfonien. Lange Zeit von der Wiener Hochkultur missverstanden, kämpfte er um Anerkennung. Erst im Alter erlangte er Ruhm und zahlreiche Ehrungen.

Sein Erbe lebt im Konzerthaus im Brucknerhaus Linz und der Anton Bruckner Privatuniversität weiter. Ihm zu Ehren findet jährlich das Brucknerfest statt, bei dem klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird. Mit seinem innovativen Stil prägte er die Sinfonie und gilt als einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit.

Anton Bruckner

Essen und Trinken in Linz

Speiselokal Rossbarth: 1 Michelin Stern

Verdi Restaurant & Einkehr: 1 Michelin Stern

Lentos Restaurant Café Bar: Kunstmuseum Linz

Pöstlingberg Schlössl: Restaurant über den Dächern von Linz

Regionale Rezepte

Linzer Torte

Das Besondere an der Linzer Torte ist die sogenannte „Linzer Masse“. Sie ist aus dem nachweislich ältesten Tortenrezept der Welt entstanden.

Linzer Torte

Linzer Torte einmal anders

Der „älteste” süße Torten-Klassiker Österreichs bekommt vom Restaurant Rossbarth in Linz ein fruchtiges Update, serviert mit roter Rübe und Nougat-Zimt-Eis.

Linzer Torte einmal anders

Linzer Augen

Linzer Augen sind eine beliebte Weihnachtsbäckerei. Ihre typische Form bekommen sie von den speziellen Ausstechern mit Löchern.

Linzer Augen

Besondere Unterkünfte

Best Western Hotel Spinnerei: 3 Sterne Superior

Boutiquehotel am Domplatz: Innenstadt, 4 Sterne

Motel One: Am Hauptplatz, 3 Sterne

URBANAUTS FLATS Cubierta: Im Wohnhaus der 1950er Jahre

Hotel Schwarzer Bär: Mit Rooftop7 Bar, Bistro, 4 Sterne

harry’s home: Garten-Hotel mit Radweg ins Zentrum

Mobil in Linz

Linz-Card

Mit ihr entdeckt ihr Linz besonders komfortabel: freie Fahrt mit den Linz AG Linien, freier Eintritt in zahlreiche Museen und ein 10-Euro-Donau-Kultur-Bonus. Diesen könnt ihr bei ausgewählten Veranstaltungen in Theatern und Konzerthäusern sowie bei Hafentouren der Reederei Wurm & Noe einlösen. Zur Wahl stehen drei Varianten: die 24-, 48- oder 72-Stunden-Karte.

Die Linz-Card erhaltet ihr online, in der Tourist Information sowie in ausgewählten Museen und Hotels.

Alle Vorteile auf einen Blick

FAQs

Linz ist bequem erreichbar – mit dem Auto über die A1 Westautobahn, die A7 Mühlkreisautobahn oder mautfrei entlang der Donau über die B 127, per Bahn über den Hauptbahnhof Linz sowie per Flug über den Flughafen Linz (Blue Danube Airport Linz).

Ja, Linz ist ideal für einen Tagesausflug. Viele Sehenswürdigkeiten wie die Altstadt mit dem Hauptplatz, das Ars Electronica Center, das Lentos Kunstmuseum und der Mariendom liegen zentral und sind gut zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Linz bietet eine spannende Mischung aus Kultur, Natur und moderner Technologie. Hier sind die Highlights:

  • Das Ars Electronica Center, oft als „Museum der Zukunft“ bezeichnet, ist ein interaktives Museum und ein Wahrzeichen der Stadt.

  • Das Lentos Kunstmuseum mit einer Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst.

  • Der Mariendom (Neuer Dom) ist die größte Kirche Österreichs. Am Turm offenbart sich ein neuer Blick auf die Stadt.

  • Der Pöstlingberg bietet einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt und die Donau.

  • Das Schlossmuseum bietet Einblicke in die Geschichte von Natur, Kultur und Technik

  • Der Hauptplatz und die Altstadt mit zahlreichen historischen Gebäuden, Cafés und Geschäften.

  • Mural Harbor: Der Hafen von Linz wurde in eine Freiluftgalerie verwandelt, wo internationale Künstler:innen im Großformat Graffitis und Wandmalereien geschaffen haben.

Linz ist eine Stadt, die Industrie, Kunst, Natur und Technologie auf spannende Weise verbindet.

  • Linz hat eine lange Tradition als Industriestadt, vor allem durch die voestalpine, eines der größten Stahlunternehmen Europas.

  • Die Ars Electronica ist ein weltberühmtes Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft.

  • Linz war 2009 Kulturhauptstadt Europas und hat sich seither als kultureller Hotspot positioniert. Neben dem Ars Electronica Center gehören das Lentos Kunstmuseum, das Brucknerhaus und das Landestheater Musiktheater zu den wichtigsten kulturellen Institutionen der Stadt.

  • Zu Ehren Anton Bruckners findet jährlich das Brucknerfest statt, bei dem klassische Musik auf höchstem Niveau präsentiert wird.

  • Die Linzer Torte gilt als eines der ältesten Tortenrezepte der Welt.

  • Mural Harbor hat sich als Zentrum der Street-Art etabliert mit einer der größten Open-Air-Galerie Europas.

Hier sind einige empfehlenswerte Restaurants, die ihr bei einem Besuch in Linz ausprobieren könnt:

  • Josef Linz: ein modernes Wirtshaus mit einem gemütlichen Ambiente.

  • Pianino: ein stilvolles Restaurant mit einer Mischung aus mediterranen und österreichischen Gerichten.

  • Verdi: gehobene Küche in elegantem Ambiente.

  • Cubus: im Ars Electronica Center, bietet nicht nur großartige Küche, sondern auch einen fantastischen Blick auf die Donau.

  • Der Flohmarkt: ist eine Mischung aus Bar, Café und Restaurant. Die Speisekarte bietet kreative vegetarische und vegane

  • Promenadenhof: ein traditionelles Restaurant im Herzen von Linz und bekannt für seine hervorragende österreichische Küche.

  • Die Donauwirtinnen: authentische Linzer Küche in familiärer Atmosphäre direkt an der Donau

  • Jindrak: kein Besuch in Linz ist komplett ohne einen Stopp bei der Konditorei Jindrak, die für ihre berühmte Linzer Torte bekannt ist.

Eine Übersicht über die aktuellen Veranstaltungen in Linz findet ihr im Veranstaltungskalender auf der Website von Linz Tourismus linztourismus.at

Die offizielle Website der Stadt, visitlinz.at, bietet eine umfassende Veranstaltungsübersicht. Hier findet ihr aktuelle Events in den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Theater und Freizeit.

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