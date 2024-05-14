Salzkammergut
Zwischen Seen, Bergen und Geschichte
Einleitung
Das Salzkammergut ist ein Fest für eure Sinne. Türkisblaue Badeseen, Almen und Felswände und die Schönheit der alpinen Landschaft inspirieren zu neuen Perspektiven und Gedankengängen. Eine Reise ins Salzkammergut verändert: In Bad Ischl klingt kaiserliche Kulturgeschichte nach, Hallstatt glänzt als UNESCO-Weltkulturerbe mit jahrtausendealten Salzwelten. Am Traunsee, Wolfgangsee und Attersee paddelt ihr durch Morgennebel, schwebt mit der Gondel zur Dachstein-Erlebniswelt oder radelt von Seeufer zu Berggipfel – immer begleitet von flirrendem Wasserlicht und reiner Bergluft. Zwischendurch habt ihr die Wahl zwischen Almhütten, Aussichtsplattformen, Schlossfischereien und Bühnen, auf denen Kultur ganz nah passiert.
Jede Jahreszeit setzt eigene Reize: Sommerfrische am See, bunte Herbstwege, stille Wintertage mit Fernblick, ein Frühling, der nach Bergluft duftet. Wer einmal hier war, nimmt mehr mit als Fotos. Es sind Erlebnisse, die verändern. Solche Momente verknüpfen sich im Gehirn wie neue Synapsen – und machen das Salzkammergut zu einem inneren Ort, zu dem ihr gedanklich immer wieder zurückkehrt. Österreich bleibt.
Die SalzkammergutCard gibt es im Sommer und im Winter mit 25 % Ermäßigungen auf beliebte Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote.
Das Salzkammergut aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten im Salzkammergut
Besondere Events
Besondere Unterkünfte
UNESCO Immaterielles Kulturerbe
Ob Handwerkskunst, Feste oder Naturwissen – immaterielles Kulturerbe lebt von Menschen, die es gestalten und weitergeben. Im Salzkammergut sind bereits 14 solcher Traditionen anerkannt, vom Goiserer Perchtenlauf bis zur alten Flößerei und dem Liebstattsonntag in Gmunden. Sie zeigen, wie eng Kultur und Alltag hier verwoben sind und wie Wissen über Generationen weiterfließt. So bleibt das, was Gemeinschaft prägt, lebendig und öffnet neue Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart.