Vacaciones de acción y aventura en Austria
Donde los espíritus intrépidos recargan energías
¿Tranquilidad? ¡Nada de eso! Aquí mandan la acción y la aventura.
Austria es el parque de juegos perfecto para quienes buscan emociones fuertes en sus vacaciones. Cuando el cuerpo se llena de adrenalina, el descenso en bici se siente en la piel y cada experiencia se mide en grados de superación. Aquí no importa cuán salvaje eres, sino cuán vivo te quieres sentir.
Saltar al vacío, escalar a alturas vertiginosas o enfrentarse al agua como desafío: eso es un viaje de acción y aventura en Austria.
Quienes quieren conquistar el cielo, despegan en globo, cruzan desfiladeros en Flying Fox o se lanzan en paracaídas con vistas a los Alpes. Abajo esperan rápidos, lagos (incluso glaciares), rafting, barranquismo, buceo o wakeboard.
¡Empaca tu curiosidad y tu valentía, y lánzate a la aventura con pura acción al aire libre y dosis garantizadas de adrenalina!
Austria en estado salvaje
Sobre barrancos, ríos o copas de árboles – los vertiginosos descensos en cable combinan adrenalina con contacto directo con la naturaleza. Perfecto para quienes buscan vivir los paisajes de Austria desde otra perspectiva.
Escalada: Roca, concentración y libertad
Agua, viento y momentos inolvidables
Hacer wakeboard o esquí acuático en Austria combina velocidad y naturaleza. En lugares de ensueño se deslizan sobre el agua rodeados de montañas y ambiente veraniego.
Entre montañas, rocas y lagos, Austria muestra su lado más emocionante, con momentos intensos que hacen latir el corazón y, al mismo tiempo, conectan con la tierra.Austria en estado salvaje
Acción en el agua: pura, cristalina, poderosa
¡fuerza y equilibrio a tope!
El Wildwasser-SUP (stand-up paddling en ríos de corriente) combina el equilibrio del SUP con el desafío de las olas y los rápidos. Una experiencia deportiva diferente a los lagos tranquilos – ideal para quienes buscan lo extraordinario.
Volar en globo: aventura en las alturas
Entre el cielo y latidos del corazón
