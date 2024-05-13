Vacaciones de acción y aventura en Austria
Donde los espíritus intrépidos recargan energías

¡Austria es un parque de aventuras! Ya sea tirolesa, descenso en bici, barranquismo o paracaidismo: naturaleza, emoción y adrenalina que se sienten hasta lo más profundo.

¿Tranquilidad? ¡Nada de eso! Aquí mandan la acción y la aventura.
Austria es el parque de juegos perfecto para quienes buscan emociones fuertes en sus vacaciones. Cuando el cuerpo se llena de adrenalina, el descenso en bici se siente en la piel y cada experiencia se mide en grados de superación. Aquí no importa cuán salvaje eres, sino cuán vivo te quieres sentir.

Saltar al vacío, escalar a alturas vertiginosas o enfrentarse al agua como desafío: eso es un viaje de acción y aventura en Austria.

Quienes quieren conquistar el cielo, despegan en globo, cruzan desfiladeros en Flying Fox o se lanzan en paracaídas con vistas a los Alpes. Abajo esperan rápidos, lagos (incluso glaciares), rafting, barranquismo, buceo o wakeboard.

¡Empaca tu curiosidad y tu valentía, y lánzate a la aventura con pura acción al aire libre y dosis garantizadas de adrenalina!

Austria en estado salvaje

Ziplining und Flying Fox

Sobre barrancos, ríos o copas de árboles – los vertiginosos descensos en cable combinan adrenalina con contacto directo con la naturaleza. Perfecto para quienes buscan vivir los paisajes de Austria desde otra perspectiva.

Baja Austria

SalzburgerLand

Estiria

Tirol

Escalada: Roca, concentración y libertad

Klettersteige und -routen in den Felsen der Alpen

Klettern

Agua, viento y momentos inolvidables

Wakeboard y esquí acuático

Hacer wakeboard o esquí acuático en Austria combina velocidad y naturaleza. En lugares de ensueño se deslizan sobre el agua rodeados de montañas y ambiente veraniego.

Carintia

Baja Austria

Alta Austria

Estiria

Tirol

Vorarlberg

Entre montañas, rocas y lagos, Austria muestra su lado más emocionante, con momentos intensos que hacen latir el corazón y, al mismo tiempo, conectan con la tierra.

Austria en estado salvaje

Acción en el agua: pura, cristalina, poderosa

¡fuerza y equilibrio a tope!

SUP en aguas bravas

El Wildwasser-SUP (stand-up paddling en ríos de corriente) combina el equilibrio del SUP con el desafío de las olas y los rápidos. Una experiencia deportiva diferente a los lagos tranquilos – ideal para quienes buscan lo extraordinario.

Carintia

Alta Austria

SalzburgerLand

Vorarlberg

Volar en globo: aventura en las alturas

Filzmoos: Paseo en globo especial al amanecer

St. Johann: Altura sobre los Alpes de Kitzbühel

Carintia: Vuelos de placer en pequeños grupos

Región termal de Estiria: paseo en globo y bienestar

Valle de Tannheim: Cruces alpinos en verano e invierno

Steyr: Vistas insólitas de la ciudad más antigua de Austria

Apfelwirt en Stubenberg el único hotel con globos de Austria

Entre el cielo y latidos del corazón

Paracaidismo

Carintia

Baja Austria

Alta Austria

SalzburgerLand

Estiria

Tirol

Ciclismo de montaña y gravel: adrenalina sobre ruedas

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria