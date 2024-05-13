¡Austria es un parque de aventuras! Ya sea tirolesa, descenso en bici, barranquismo o paracaidismo: naturaleza, emoción y adrenalina que se sienten hasta lo más profundo.

¿Tranquilidad? ¡Nada de eso! Aquí mandan la acción y la aventura.

Austria es el parque de juegos perfecto para quienes buscan emociones fuertes en sus vacaciones. Cuando el cuerpo se llena de adrenalina, el descenso en bici se siente en la piel y cada experiencia se mide en grados de superación. Aquí no importa cuán salvaje eres, sino cuán vivo te quieres sentir.

Saltar al vacío, escalar a alturas vertiginosas o enfrentarse al agua como desafío: eso es un viaje de acción y aventura en Austria.

Quienes quieren conquistar el cielo, despegan en globo, cruzan desfiladeros en Flying Fox o se lanzan en paracaídas con vistas a los Alpes. Abajo esperan rápidos, lagos (incluso glaciares), rafting, barranquismo, buceo o wakeboard.

¡Empaca tu curiosidad y tu valentía, y lánzate a la aventura con pura acción al aire libre y dosis garantizadas de adrenalina!