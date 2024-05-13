Aguas en Austria
Maravíllate ante los lagos, cascadas, desfiladeros y ríos.

Las aguas de Austria en sus más diversas formaciones caracterizan el paisaje y ofrecen experiencias como senderismo, ciclismo, rafting y natación.

Austria es famosa por sus hermosos cuerpos de agua: lagos cristalinos, ríos limpios, cascadas y desfiladeros. Explorar los paisajes moldeados por el agua durante milenios es una verdadera maravilla: senderismo y ciclismo junto a lagos, rafting y barranquismo en ríos, disfrutar de las cascadas, nadar, pescar y escalar en desfiladeros llenos de emoción. El agua está presente en todo Austria: refrescante, fascinante y sorprendente.

Todo lo que es divertido en y alrededor del agua

Circunnavegación del lago en bicicleta o a pie

Vuelta al Mondsee en Alta Austria

Ruta de 26 km, mayormente plana, a lo largo del lago Mondsee, ideal para bicicleta.

Circuito Mondsee

Ruta circular del Lünersee en Vorarlberg

Un sendero circular de unos 8 kilómetros rodea el lago Lünersee en Vorarlberg, ideal para familias y aficionados a la montaña.

Ruta circular del Lünersee

Carril bici del Wörthersee en Carintia

Con una longitud de unos 40 kilómetros, el carril bici rodea el lago Wörthersee en Carintia. La ruta es familiar y llana en su mayor parte a lo largo de la orilla.

Circuito Wörthersee

Ruta circular de Langbathsee en Alta Austria

Los lagos de Langbathsee, en Alta Austria, son dos idílicos lagos de montaña que se circunnavegan por una ruta de senderismo y ciclismo de 7 kilómetros.

Ruta circular de Langbathseen

Gran circuito lacustre por el lago Weissensee en Carintia

Para ciclistas experimentados, el circuito de 25 kilómetros alrededor del lago Weissensee, en Carintia, ofrece un reto deportivo por terrenos variados.

Circuito de Weissensee

Ruta circular del lago Gosau en Alta Austria

Senderismo alrededor del lago Gosau, con vistas al Dachstein y las montañas, en un recorrido de 4 km.

Ruta circular del lago Gosau

Carril bici del lago Neusiedl en Burgenland

El carril bici atraviesa Burgenland y en parte Hungría. La ruta a lo largo del lago estepario es ideal para ciclistas de ocio. Pero ¡cuidado con la dirección del viento!

Circuito del lago Neusiedl

Circuito Wolfgangsee en Alta Austria y SalzburgerLand

Esta ruta de 30 kilómetros rodea el lago Wolfgangsee, en la región de Salzkammergut. La ruta atraviesa encantadores pueblos como St. Wolfgang y Strobl.

Circuito Wolfgangsee

Las cascadas más grandes de Austria

Las cascadas se precipitan a las profundidades desde hace miles de años, y no sólo caracterizan el paisaje, sino también el clima: miles de millones de finas gotas de agua se atomizan en el aire, penetrando tranquilamente en los pulmones con cada respiración.

Cascadas de Krimml

Con una caída de 380 metros, las cascadas de Krimml son la mayor maravilla acuática de Austria. El estruendo y la mágica atmósfera del rocío son impresionantes.

Cascadas de Krimml

Cascadas de Stuiben en el valle de Pitztal

Las cataratas Stuiben tienen una impresionante caída de 159 metros. El sendero panorámico, que ofrece espectaculares vistas de la cascada, es especialmente bello.

Cascadas de Stuiben

Cascadas de Myra en los Alpes vieneses

Las cataratas de Myra son especialmente populares entre las familias por sus cascadas y su idílico sendero arbolado.

Cascadas de Myra

Cascada Wildenstein en el lago Klopeiner See

La cascada Wildensteiner se encuentra en las inmediaciones del lago Klopein. Densos bosques se funden con las masas de agua que caen en cascada.

Cascada de Wildenstein

Cascada de Salza en Schladming-Dachstein

La cascada de Salza es popular entre los amantes de las actividades al aire libre que disfrutan del agua en sus excursiones de senderismo.

Cascada de Salza

Cascada de Grawa en el valle de Stubai

La cascada de Grawa impresiona por su poderosa caída y las rutas de senderismo que muestran la cascada desde diferentes perspectivas.

Cascada de Grawa

Cascada de Golling en Golling

La pintoresca cascada de Gollinger ofrece una experiencia natural única con su telón de fondo natural de densos bosques y escarpados acantilados.

Cascada de Golling

Desfiladeros espectaculares

Cada desfiladero de Austria cuenta su propia historia, moldeada por miles de años de fuerzas geológicas y el juego del tiempo. Estas maravillas naturales accesibles consisten en gargantas excavadas en la roca, atronadoras cascadas y escarpadas paredes rocosas.

Garganta Wolfsklamm: entre paredes rocosas y pozas de agua

Un sendero conduce a lo largo de cascadas y pozas de agua cristalina a través del estrecho desfiladero, un impresionante juego de agua, piedra y bosque.

Garganta de Wolfsklamm

Garganta Liechtenstein: un desfiladero con juego de colores

Pasarelas y puentes de madera atraviesan el estrecho desfiladero, donde la luz del sol hace brillar el agua de color verde esmeralda. Momentos mágicos.

Garganta de Liechtenstein

Desfiladero de Ysperklamm: cascadas y rocas

El desfiladero de Ysperklamm, en la región de Waldviertel, se adentra en el valle entre rocas. La ruta de senderismo atraviesa densos bosques y estrechos pasadizos.

Desfiladero de Ysper

Desfiladero del Dr. Vogelsang: cascadas en medio de bosques

Pasarelas y puentes de madera serpentean por el desfiladero entre cascadas, paredes rocosas y piedras cubiertas de musgo.

Desfiladero del Dr. Vogelsang

Desfiladero Bärenschützklamm: entre agua y paredes rocosas

El camino conduce por escaleras y puentes a través del estrecho desfiladero, pasando junto a numerosas cascadas. El bosque circundante proporciona sombra y tranquilidad.

Desfiladero de Bärenschütz

Los ríos más largos de Austria

Ya sea en bicicleta por las vías fluviales, haciendo excursiones en kayak o remando de pie, los ríos de Austria ofrecen una gran variedad de experiencias. El senderismo, la natación y la navegación completan la variedad que ofrecen los paisajes fluviales.

El Danubio: del Mühlviertel al Marchfeld

Cicloturismo, paseos en barco y experiencias naturales a lo largo del Danubio, el río más largo.

Danubio

El Mur: del Hohe Tauern a la cuenca de Graz

Los ciclistas recorren el carril bici de Mur, mientras los piragüistas disfrutan de aguas bravas. Las llanuras aluviales albergan especies únicas.

Mura

El Inn: del Tirol al Innviertel

El Inn destaca por sus parques, carriles bici e islas fluviales, ideales para paseos, barcos y observación de aves.

Inn

El Drau: del Tirol Oriental al valle Jauntal de Carintia

El Drau es perfecto para ciclismo, paseos en barco y naturaleza, con islas fluviales y bosques llenos de vida.

Drau

El Enns: del Radstädter Tauern al Gesäuse

Descenso de rápidos en el Parque Nacional de Gesäuse, paseos en canoa por la parte baja y excursiones a pie por abruptos desfiladeros y valles fluviales.

Enns

El Salzach: De los Alpes de Kitzbühel a la región Flachgau

Entre paisajes alpinos, el Salzach conduce a reservas naturales y ciudades históricas como Salzburgo y Hallein. El carril bici del Tauern recorre el Salzach.

Salzach

El Traun: a través del Salzkammergut

Pesca, piragüismo y senderismo: todo es posible en la región de Traun. Nadar en aguas cristalinas como las del Traunsee y escalar por escarpadas orillas.

Traun

El Kamp: del Waldviertel al Weinviertel

Las excursiones por el Kamptal, los paseos en canoa por aguas tranquilas y las catas de vino a orillas combinan naturaleza, ejercicio y diversión.

Kamp

Vacaciones con responsabilidad

¿Cómo viajar de forma sostenible?

"Vacaciones con responsabilidad" significa dejarte inspirar y experimentar cosas bonitas, y al mismo tiempo mostrar consideración por la naturaleza, la protección del clima y una interacción social justa.

Viajar de forma sostenible significa ..

Vacaciones sostenibles

