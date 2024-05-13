Las aguas de Austria en sus más diversas formaciones caracterizan el paisaje y ofrecen experiencias como senderismo, ciclismo, rafting y natación.

Austria es famosa por sus hermosos cuerpos de agua: lagos cristalinos, ríos limpios, cascadas y desfiladeros. Explorar los paisajes moldeados por el agua durante milenios es una verdadera maravilla: senderismo y ciclismo junto a lagos, rafting y barranquismo en ríos, disfrutar de las cascadas, nadar, pescar y escalar en desfiladeros llenos de emoción. El agua está presente en todo Austria: refrescante, fascinante y sorprendente.