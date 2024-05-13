Aguas en Austria
Maravíllate ante los lagos, cascadas, desfiladeros y ríos.
Austria es famosa por sus hermosos cuerpos de agua: lagos cristalinos, ríos limpios, cascadas y desfiladeros. Explorar los paisajes moldeados por el agua durante milenios es una verdadera maravilla: senderismo y ciclismo junto a lagos, rafting y barranquismo en ríos, disfrutar de las cascadas, nadar, pescar y escalar en desfiladeros llenos de emoción. El agua está presente en todo Austria: refrescante, fascinante y sorprendente.
Todo lo que es divertido en y alrededor del agua
Circunnavegación del lago en bicicleta o a pie
Vuelta al Mondsee en Alta Austria
Ruta de 26 km, mayormente plana, a lo largo del lago Mondsee, ideal para bicicleta.
Ruta circular del Lünersee en Vorarlberg
Un sendero circular de unos 8 kilómetros rodea el lago Lünersee en Vorarlberg, ideal para familias y aficionados a la montaña.
Carril bici del Wörthersee en Carintia
Con una longitud de unos 40 kilómetros, el carril bici rodea el lago Wörthersee en Carintia. La ruta es familiar y llana en su mayor parte a lo largo de la orilla.
Ruta circular de Langbathsee en Alta Austria
Los lagos de Langbathsee, en Alta Austria, son dos idílicos lagos de montaña que se circunnavegan por una ruta de senderismo y ciclismo de 7 kilómetros.
Gran circuito lacustre por el lago Weissensee en Carintia
Para ciclistas experimentados, el circuito de 25 kilómetros alrededor del lago Weissensee, en Carintia, ofrece un reto deportivo por terrenos variados.
Ruta circular del lago Gosau en Alta Austria
Senderismo alrededor del lago Gosau, con vistas al Dachstein y las montañas, en un recorrido de 4 km.
Carril bici del lago Neusiedl en Burgenland
El carril bici atraviesa Burgenland y en parte Hungría. La ruta a lo largo del lago estepario es ideal para ciclistas de ocio. Pero ¡cuidado con la dirección del viento!
Las cascadas más grandes de Austria
Cascadas de Krimml
Con una caída de 380 metros, las cascadas de Krimml son la mayor maravilla acuática de Austria. El estruendo y la mágica atmósfera del rocío son impresionantes.
Cascadas de Stuiben en el valle de Pitztal
Las cataratas Stuiben tienen una impresionante caída de 159 metros. El sendero panorámico, que ofrece espectaculares vistas de la cascada, es especialmente bello.
Cascadas de Myra en los Alpes vieneses
Las cataratas de Myra son especialmente populares entre las familias por sus cascadas y su idílico sendero arbolado.
Cascada Wildenstein en el lago Klopeiner See
La cascada Wildensteiner se encuentra en las inmediaciones del lago Klopein. Densos bosques se funden con las masas de agua que caen en cascada.
Cascada de Salza en Schladming-Dachstein
La cascada de Salza es popular entre los amantes de las actividades al aire libre que disfrutan del agua en sus excursiones de senderismo.
Cascada de Grawa en el valle de Stubai
La cascada de Grawa impresiona por su poderosa caída y las rutas de senderismo que muestran la cascada desde diferentes perspectivas.
Desfiladeros espectaculares
Garganta Wolfsklamm: entre paredes rocosas y pozas de agua
Un sendero conduce a lo largo de cascadas y pozas de agua cristalina a través del estrecho desfiladero, un impresionante juego de agua, piedra y bosque.
Garganta Liechtenstein: un desfiladero con juego de colores
Pasarelas y puentes de madera atraviesan el estrecho desfiladero, donde la luz del sol hace brillar el agua de color verde esmeralda. Momentos mágicos.
Desfiladero de Ysperklamm: cascadas y rocas
El desfiladero de Ysperklamm, en la región de Waldviertel, se adentra en el valle entre rocas. La ruta de senderismo atraviesa densos bosques y estrechos pasadizos.
Desfiladero del Dr. Vogelsang: cascadas en medio de bosques
Pasarelas y puentes de madera serpentean por el desfiladero entre cascadas, paredes rocosas y piedras cubiertas de musgo.
Los ríos más largos de Austria
El Danubio: del Mühlviertel al Marchfeld
Cicloturismo, paseos en barco y experiencias naturales a lo largo del Danubio, el río más largo.
El Mur: del Hohe Tauern a la cuenca de Graz
Los ciclistas recorren el carril bici de Mur, mientras los piragüistas disfrutan de aguas bravas. Las llanuras aluviales albergan especies únicas.
El Inn: del Tirol al Innviertel
El Inn destaca por sus parques, carriles bici e islas fluviales, ideales para paseos, barcos y observación de aves.
El Drau: del Tirol Oriental al valle Jauntal de Carintia
El Drau es perfecto para ciclismo, paseos en barco y naturaleza, con islas fluviales y bosques llenos de vida.
El Enns: del Radstädter Tauern al Gesäuse
Descenso de rápidos en el Parque Nacional de Gesäuse, paseos en canoa por la parte baja y excursiones a pie por abruptos desfiladeros y valles fluviales.
El Salzach: De los Alpes de Kitzbühel a la región Flachgau
Entre paisajes alpinos, el Salzach conduce a reservas naturales y ciudades históricas como Salzburgo y Hallein. El carril bici del Tauern recorre el Salzach.
El Traun: a través del Salzkammergut
Pesca, piragüismo y senderismo: todo es posible en la región de Traun. Nadar en aguas cristalinas como las del Traunsee y escalar por escarpadas orillas.
Vacaciones con responsabilidad
"Vacaciones con responsabilidad" significa dejarte inspirar y experimentar cosas bonitas, y al mismo tiempo mostrar consideración por la naturaleza, la protección del clima y una interacción social justa.
Viajar de forma sostenible significa ..
...la naturaleza intacta y los paisajes culturales cultivados con respeto y responsabilidad.
...alojamientos con certificado de sostenibilidad y movilidad suave elegir.
...estar abiertos al entendimiento mutuo en materia de accesibilidad e inclusión cultural.