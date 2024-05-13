El Danubio en Austria
Siempre con el río a la vista: desde el Donausteig hasta la región de Wachau y Viena
Introduction
Entre Passau y Bratislava, el Danubio atraviesa la Alta Austria, la Baja Austria y Viena. La página Bucle Schlögener es el bucle más famoso del Danubio y una obra maestra de la evolución, una coproducción del viento y el agua y unos cuantos millones de años de tiempo.
Ya los romanos lo utilizaban como vía fluvial, e incluso entonces se transportaban mercancías y cosmovisiones al país a través del Danubio. El hecho de que el río creara un microclima suave con suelos fértiles atrajo pronto a la gente a sus orillas. Construyeron castillos y palacios y abadías fundaron pueblos y planificaron ciudades. Crearon un paisaje cultural único.
"Sobre el hermoso Danubio azul": el vals de Johann Strauss Sohn inició su marcha triunfal alrededor del mundo poco después de su estreno, el 15 de febrero de 1867. Hoy es el himno nacional secreto de Austria y un tema fijo en el programa del Concierto de Año Nuevo en la Gran Sala del Musikverein de Viena.
El Danubio desde todas las perspectivas
Lo más destacado
Actividades a lo largo del Danubio
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Ciudades y lugares
Krems an der Donau
Entre murallas antiguas y arte moderno se despliega un lugar lleno de contrastes. Descubrid el casco antiguo, la ruta del arte y disfrutad de exquisitos vinos.
Dürnstein
Casco barroco con torre azul de la iglesia en Wachau Sobre la ciudad se alzan las ruinas del castillo de los Kuenringer donde estuvo prisionero Ricardo Corazon de Leon.
Grein an der Donau
Entre las orillas del Danubio y las colinas del Mühlviertel, Grein muestra su encanto tranquilo, con el castillo de Greinburg y el teatro municipal más antiguo de Austria
Acontecimientos destacados
Alojamientos únicos
Parque Nacional de la Llanura Inundable del Danubio
El Parque Nacional Donau-Auen se extiende desde Viena hasta la desembocadura del río Morava, en la frontera con Eslovaquia. A lo largo de unos 36 kilómetros, el Danubio sigue fluyendo libremente, modelando el paisaje y albergando más de 60 especies de peces, martinetes pescadores, águilas marinas, castores, tortugas de estanque, orquídeas raras e innumerables insectos.
La reserva natural es de acceso libre, pero se debe permanecer en las rutas de senderismo y ciclistas señalizadas. Las caminatas guiadas y las excursiones en barco con los guardaparques permiten disfrutar de la naturaleza de manera más intensa.