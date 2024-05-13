A lo largo de 350 kilómetros, el Danubio ha formado en Austria uno de los paisajes culturales más impresionantes de Europa.

Entre Passau y Bratislava, el Danubio atraviesa la Alta Austria, la Baja Austria y Viena. La página Bucle Schlögener es el bucle más famoso del Danubio y una obra maestra de la evolución, una coproducción del viento y el agua y unos cuantos millones de años de tiempo.