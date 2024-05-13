Ruta del Danubio en bicicleta en el pueblo ed Weissenkirchen en el Wachau
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El Danubio en Austria
Siempre con el río a la vista: desde el Donausteig hasta la región de Wachau y Viena

A lo largo de 350 kilómetros, el Danubio ha formado en Austria uno de los paisajes culturales más impresionantes de Europa.

Entre Passau y Bratislava, el Danubio atraviesa la Alta Austria, la Baja Austria y Viena. La página Bucle Schlögener es el bucle más famoso del Danubio y una obra maestra de la evolución, una coproducción del viento y el agua y unos cuantos millones de años de tiempo.

Ya los romanos lo utilizaban como vía fluvial, e incluso entonces se transportaban mercancías y cosmovisiones al país a través del Danubio. El hecho de que el río creara un microclima suave con suelos fértiles atrajo pronto a la gente a sus orillas. Construyeron castillos y palacios y abadías fundaron pueblos y planificaron ciudades. Crearon un paisaje cultural único.

Información rápida sobre el Danubio
Longitud:2.850 kilómetros fluviales, 350 de los cuales discurren por Austria
Nacimiento:en la Selva Negra, en Alemania
Desembocadura:Mar Negro
Curso:de oeste a este
Atraviesa 9 países además de Austria:Alemania, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, República Moldavia

"Sobre el hermoso Danubio azul": el vals de Johann Strauss Sohn inició su marcha triunfal alrededor del mundo poco después de su estreno, el 15 de febrero de 1867. Hoy es el himno nacional secreto de Austria y un tema fijo en el programa del Concierto de Año Nuevo en la Gran Sala del Musikverein de Viena.

El Danubio desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Schlögen Vista del Danubio

Vistas del Danubio: los 5 mejores miradores panorámicos

Abadía de San Florián: biblioteca, mármol y órgano Bruckner

Castillo de Clam: hotel, eventos y conciertos ClamLive

Abadía de Melk: iglesia abacial, museo, jardines

Wachau: UNESCO, viñedos y floración de albaricoqueros

Ruinas de Aggstein: vistas 360° y escape al aire libre

Abadía de Göttweig: museo, conciertos y vida monástica

Torre del Danubio: vistas, 360°, panorámica, gastronomía

Abadía de Klosterneuburg: la bodega más antigua de Austria

Actividades a lo largo del Danubio

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Ciudades y lugares

Krems an der Donau

Entre murallas antiguas y arte moderno se despliega un lugar lleno de contrastes. Descubrid el casco antiguo, la ruta del arte y disfrutad de exquisitos vinos.

Krems an der Donau

Dürnstein

Casco barroco con torre azul de la iglesia en Wachau Sobre la ciudad se alzan las ruinas del castillo de los Kuenringer donde estuvo prisionero Ricardo Corazon de Leon.

Dürnstein

Grein an der Donau

Entre las orillas del Danubio y las colinas del Mühlviertel, Grein muestra su encanto tranquilo, con el castillo de Greinburg y el teatro municipal más antiguo de Austria

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Hainburg an der Donau

Las callejuelas medievales se funden con el Parque Nacional Donau-Auen: a lo largo de senderos y rutas ciclistas habilitados se exploran el bosque ribereño y los brazos.

Hainburg an der Donau

Acontecimientos destacados

Alojamientos únicos

Designhotel Spinnerei en Linz

Steigenberger Hotel & Spa, Krems

Hotel Donauschlinge

Hotel Schloss Dürnstein en Wachau

Hotel Wesenufer

Hilton Vienna Waterfront

Río libre. Bosque salvaje

Parque Nacional de la Llanura Inundable del Danubio

El Parque Nacional Donau-Auen se extiende desde Viena hasta la desembocadura del río Morava, en la frontera con Eslovaquia. A lo largo de unos 36 kilómetros, el Danubio sigue fluyendo libremente, modelando el paisaje y albergando más de 60 especies de peces, martinetes pescadores, águilas marinas, castores, tortugas de estanque, orquídeas raras e innumerables insectos.

La reserva natural es de acceso libre, pero se debe permanecer en las rutas de senderismo y ciclistas señalizadas. Las caminatas guiadas y las excursiones en barco con los guardaparques permiten disfrutar de la naturaleza de manera más intensa.

Parque Nacional de los Humedales

Preguntas frecuentes

El Danubio fluye de oeste a este y atraviesa Austria a lo largo de unos 350 kilómetros, lo que lo convierte en una importante arteria vital para el país. Conecta ciudades históricas, reservas naturales y tesoros culturales.

Entra en el país por Jochenstein, en Alta Austria, y atraviesa primero la ciudad de Linz hasta el Schlögener Schlinge. Más al este, serpentea por el famoso Wachau patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocido por sus pintorescos viñedos y las ruinas de sus castillos. A continuación llega a Viena antes de continuar por el Parque Nacional de Donau-Auen y finalmente abandona el país en Hainburg, en la frontera con Eslovaquia.

Estos lugares muestran la diversidad de la región del Danubio en Austria:

  • Linz: La capital de Alta Austria, la "Ciudad de las Artes Mediáticas", impresiona por su moderna oferta cultural, que incluye el Centro Ars Electronica y el Museo de Arte Lentos.

  • Abadía de Melk: El monasterio benedictino barroco se alza sobre el Danubio.

  • Valle de Wachau: Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, entre Melk y Krems es conocido por sus empinados viñedos y sus castillos históricos, como las ruinas de Dürnstein y Aggstein.

  • Krems: Impresiona con su casco antiguo, la galería de arte Kunsthalle Krems y pequeñas bodegas.

  • Viena: La capital combina las orillas del Danubio con la vida urbana. El Canal del Danubio es un hervidero de arte y gastronomía, mientras que el Viejo Danubio atrae a los visitantes con sus barcos y playas. La Isla del Danubio es una popular zona de recreo local.

  • Parque Nacional de los Humedales del Danubio: Entre Viena y Bratislava se extiende uno de los últimos grandes bosques inundables de Europa Central, que alberga una flora y fauna fascinantes y es ideal para pasear por la naturaleza.

A lo largo del Danubio, en Austria, hay muchas formas de disfrutar del paisaje. Las más populares son:

  • El ciclismo por la ruta ciclista del Danubio,

  • el senderismo por el Donausteig,

  • los paseos en barco por el río, así como

  • bañarse en las orillas del Danubio.

  • La región se caracteriza por miradores con vistas al Danubio y lugares de interés como abadías, castillos y ciudades históricas.

A lo largo del Danubio, en Austria, se celebran numerosos eventos durante todo el año. Entre los más conocidos se encuentran:

  • la Donauinselfest en Viena,

  • el Donaufestival en Krems,

  • las fiestas del solsticio en la región de Wachau,

  • las Donaufestwochen en Strudengau,

  • la Maratón del Danubio de Linz, así como

  • la Maratón Ciclista de Wachau.

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