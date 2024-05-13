Rauhnachtsbräuche en Austria

Krampus, Perchten, ramas de Bárbara y sahumado: entre Navidad y Año Nuevo se despliegan en Austria rituales misteriosos y costumbres fascinantes.

Mientras que “Nikolo” (San Nicolás) se remonta claramente a San Nicolás de Mira, el origen de la costumbre del Krampus permanece en gran medida en la oscuridad. Al parecer, ya los celtas intentaban oponerse al invierno con caretas horribles, cuernos y pieles, de manera similar a los Perchten. También los griegos conocían criaturas con cuernos y patas de cabra, como los sátiros del culto a Dionisio. El archivero y experto en tradiciones populares de Bad Hofgastein, Horst Wierer, ubica la primera referencia al Krampus en el Padre de la Iglesia Agustín, hacia el año 400 d. C.. Él escribe que en la época de la Epifanía (Día de Reyes), los jóvenes se vestían con pieles y recorrían las calles gritando y rugiendo.

En muchas regiones de Austria, la costumbre del Krampus sigue viva hoy en día. Se celebra el 5 de diciembre, la víspera del Día de San Nicolás. Una de las formas más primitivas del “Krampuslauf” (desfile de Krampus) tiene lugar en el valle de Gastein (Gasteinertal). Cada Krampus de los aproximadamente 100 grupos lleva una máscara tallada artísticamente en madera de pino cembro. Los cuernos y pieles proceden de machos cabríos y carneros. Como en otros lugares, aquí la criatura peluda acompaña al Nikolo. Sin embargo, en el Gasteinertal el Krampus no representa el mal, sino que lo ahuyenta.