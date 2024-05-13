Planifica tu viaje en avión
Los mostradores de información del aeropuerto se encuentran en las zonas de salidas de las Terminales 1 y 3 y en la zona de llegadas de la Terminal 3. El teléfono de información sobre los vuelos está disponible las 24 horas del día en el siguiente número: +43-1-7007-0.
Del aeropuerto a la ciudad
Ya sea en tren, taxi o autobús, hay varias formas de llegar a la ciudad.
Transporte público
El City Airport Train (CAT) conecta el aeropuerto de Viena con el centro de la ciudad (estación de tren Wien Mitte) en solo 16 minutos.
En la terminal del City Air de la estación de tren de Wien Mitte hay mostradores de facturación para vuelos de determinadas compañías aéreas. También hay máquinas para facturar el equipaje y el equipaje de mano. Los pasajeros pueden facturar su equipaje hasta 75 minutos antes de la salida o la noche anterior al vuelo y recibir su tarjeta de embarque al instante.
Las líneas del aeropuerto de Viena ofrecen autobuses entre el aeropuerto de Viena-Schwechat y los principales ejes de conexión del transporte.
El tren de cercanías S-Bahn es una forma económica de desplazarse entre la ciudad de Viena y el aeropuerto de Viena. El trayecto dura unos 25 minutos desde Wien Mitte y pasa un tren aproximadamente cada 30 minutos.
Los trenes ICE salen cada dos horas desde el aeropuerto de Viena, pasan por la estación central de Viena Wien Hauptbahnhof y Wien Meidling, y van directamente a St. Pölten y Linz.
Más información sobre cómo llegar al aeropuerto de Viena.
Taxis y alquiler de coches
Los taxis del aeropuerto son taxis exclusivos destinados únicamente a viajes hacia y desde el aeropuerto. Deben solicitarse con antelación y cobrar un precio fijo (equipaje incluido) sin coste adicional por volver vacíos.
Para viajar de Viena al aeropuerto, cuando solicites un taxi indica claramente al pedirlo que solicitas un "taxi del aeropuerto", porque un taxi normal aplicará la tarifa habitual con un recargo para la vuelta en vacío.

Otros aeropuertos en Austria

Estacionamiento en el aeropuerto
Aparcamientos A y C, aparcamientos de varias plantas 3 y 4, aparcamientos de corta estancia
Salida de la terminal
En el aeropuerto de Viena puede parar directamente delante de la terminal para dejar embarcar o desembarcar a los pasajeros.
2,90 euros / 15 minutos (10 minutos gratis)
Aparcamientos en los alrededores del aeropuerto de Viena
Estacionamiento en el aeropuerto
Información importante para pasajeros aéreos
Normativa sobre equipaje de mano
Las normas de seguridad de la UE para el equipaje de mano se aplican a todas las salidas y vuelos de enlace desde aeropuertos de la UE, así como desde Islandia, Noruega y Suiza.
Verificación de identidad de los pasajeros al embarcar
Debido a una normativa de la UE, para garantizar un alto nivel de seguridad, los pasajeros deben tener su tarjeta de embarque y su documento de identidad con fotografía a mano en la puerta de salida. Dicha verificación garantiza que la tarjeta de embarque sea realmente utilizada por la persona que ha presentado el billete en el momento del check-in. Además, se comprueba si los documentos de viaje presentados cumplen con las normas de entrada del correspondiente destino para evitar cualquier inconveniente para el pasajero en el destino.
Prueba de identidad
En los vuelos (internacionales y dentro o fuera del espacio Schengen) es obligatorio llevar un documento de viaje válido (pasaporte o documento de identidad). El permiso de conducir no es un documento de viaje.
Pasaporte de menores
Cada niño necesita su propio pasaporte de menores. Ya no es válido incorporar a los menores en el pasaporte de sus progenitores.
Servicios de Austrian Airlines
Servicios digitales de Austrian Airlines
Hacer el check-in en línea y cargar los documentos en la app de Austrian Airlines ahorra tiempo y proporciona información útil durante el viaje.
Las preguntas y respuestas más importantes sobre tu viaje
Los números de emergencia más importantes a continuación
Número de urgencia europeo: 112
Números de urgencia en Austria:
Bomberos: 122
Policía: 133
Salvamento: 144
Servicios de asistencia en carretera en Austria:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Rescate en montaña: 140