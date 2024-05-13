Planifica tu viaje en avión

Austria ofrece unas conexiones aéreas óptimas. Además de Viena como centro neurálgico, hay otros aeropuertos con conexiones internacionales.
Llegada a/desde el aeropuerto de Viena

Los mostradores de información del aeropuerto se encuentran en las zonas de salidas de las Terminales 1 y 3 y en la zona de llegadas de la Terminal 3. El teléfono de información sobre los vuelos está disponible las 24 horas del día en el siguiente número: +43-1-7007-0.

Del aeropuerto a la ciudad

Ya sea en tren, taxi o autobús, hay varias formas de llegar a la ciudad.

Transporte público

  • El City Airport Train (CAT) conecta el aeropuerto de Viena con el centro de la ciudad (estación de tren Wien Mitte) en solo 16 minutos.

  • En la terminal del City Air de la estación de tren de Wien Mitte hay mostradores de facturación para vuelos de determinadas compañías aéreas. También hay máquinas para facturar el equipaje y el equipaje de mano. Los pasajeros pueden facturar su equipaje hasta 75 minutos antes de la salida o la noche anterior al vuelo y recibir su tarjeta de embarque al instante.

  • Las líneas del aeropuerto de Viena ofrecen autobuses entre el aeropuerto de Viena-Schwechat y los principales ejes de conexión del transporte.

  • El tren de cercanías S-Bahn es una forma económica de desplazarse entre la ciudad de Viena y el aeropuerto de Viena. El trayecto dura unos 25 minutos desde Wien Mitte y pasa un tren aproximadamente cada 30 minutos.

  • Los trenes ICE salen cada dos horas desde el aeropuerto de Viena, pasan por la estación central de Viena Wien Hauptbahnhof y Wien Meidling, y van directamente a St. Pölten y Linz.

Más información sobre cómo llegar al aeropuerto de Viena.

Taxis y alquiler de coches

Los taxis del aeropuerto son taxis exclusivos destinados únicamente a viajes hacia y desde el aeropuerto. Deben solicitarse con antelación y cobrar un precio fijo (equipaje incluido) sin coste adicional por volver vacíos.

Para viajar de Viena al aeropuerto, cuando solicites un taxi indica claramente al pedirlo que solicitas un "taxi del aeropuerto", porque un taxi normal aplicará la tarifa habitual con un recargo para la vuelta en vacío.

Más Información:

Otros aeropuertos en Austria

Llegada al aeropuerto ...

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburgo

Estacionamiento en el aeropuerto

Aparcamientos A y C, aparcamientos de varias plantas 3 y 4, aparcamientos de corta estancia

Salida de la terminal

En el aeropuerto de Viena puede parar directamente delante de la terminal para dejar embarcar o desembarcar a los pasajeros.

2,90 euros / 15 minutos (10 minutos gratis)

Aparcamientos en los alrededores del aeropuerto de Viena

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Información importante para pasajeros aéreos

Normativa sobre equipaje de mano

Las normas de seguridad de la UE para el equipaje de mano se aplican a todas las salidas y vuelos de enlace desde aeropuertos de la UE, así como desde Islandia, Noruega y Suiza.

Verificación de identidad de los pasajeros al embarcar

Debido a una normativa de la UE, para garantizar un alto nivel de seguridad, los pasajeros deben tener su tarjeta de embarque y su documento de identidad con fotografía a mano en la puerta de salida. Dicha verificación garantiza que la tarjeta de embarque sea realmente utilizada por la persona que ha presentado el billete en el momento del check-in. Además, se comprueba si los documentos de viaje presentados cumplen con las normas de entrada del correspondiente destino para evitar cualquier inconveniente para el pasajero en el destino.

Prueba de identidad

En los vuelos (internacionales y dentro o fuera del espacio Schengen) es obligatorio llevar un documento de viaje válido (pasaporte o documento de identidad). El permiso de conducir no es un documento de viaje.

Pasaporte de menores

Cada niño necesita su propio pasaporte de menores. Ya no es válido incorporar a los menores en el pasaporte de sus progenitores.

Consejo: Reisen mit Kindern

Servicios de Austrian Airlines

Servicios digitales de Austrian Airlines

Hacer el check-in en línea y cargar los documentos en la app de Austrian Airlines ahorra tiempo y proporciona información útil durante el viaje.

Servicios digitales

Viajar con seguridad

Con las instrucciones paso a paso para un vuelo seguro y sin preocupaciones, estarás bien preparado para tu próximo viaje o planificación de viaje.

Consulta la guía de viajes

Las preguntas y respuestas más importantes sobre tu viaje

Hay varias opciones disponibles: la opción más rápida es el City Airport Train (CAT), que circula sin paradas entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. La opción más barata con paradas intermedias es el tren de cercanías, el S-Bahn, que pasa cada media hora. Los trenes ICE también paran regularmente en la estación central de Viena. Además, las líneas del aeropuerto de Viena ofrecen autobuses a varios de los principales ejes de conexión del transporte.

Sí, los niños también necesitan su propio pasaporte o documento de identidad para entrar en Austria.

La información sobre los horarios y las tarifas está disponible en la página web de ÖBB www.oebb.at (Ferrocarriles de Austria).

Los números de emergencia más importantes a continuación

Número de urgencia europeo: 112

Números de urgencia en Austria:

  • Bomberos: 122

  • Policía: 133

  • Salvamento: 144

Servicios de asistencia en carretera en Austria:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Rescate en montaña: 140

Otros números de emergencia

