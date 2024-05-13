Llegada a/desde el aeropuerto de Viena

Los mostradores de información del aeropuerto se encuentran en las zonas de salidas de las Terminales 1 y 3 y en la zona de llegadas de la Terminal 3. El teléfono de información sobre los vuelos está disponible las 24 horas del día en el siguiente número: +43-1-7007-0.

Del aeropuerto a la ciudad

Ya sea en tren, taxi o autobús, hay varias formas de llegar a la ciudad.

Transporte público

El City Airport Train (CAT) conecta el aeropuerto de Viena con el centro de la ciudad (estación de tren Wien Mitte) en solo 16 minutos.

En la terminal del City Air de la estación de tren de Wien Mitte hay mostradores de facturación para vuelos de determinadas compañías aéreas. También hay máquinas para facturar el equipaje y el equipaje de mano. Los pasajeros pueden facturar su equipaje hasta 75 minutos antes de la salida o la noche anterior al vuelo y recibir su tarjeta de embarque al instante.

Las líneas del aeropuerto de Viena ofrecen autobuses entre el aeropuerto de Viena-Schwechat y los principales ejes de conexión del transporte.

El tren de cercanías S-Bahn es una forma económica de desplazarse entre la ciudad de Viena y el aeropuerto de Viena. El trayecto dura unos 25 minutos desde Wien Mitte y pasa un tren aproximadamente cada 30 minutos.

Los trenes ICE salen cada dos horas desde el aeropuerto de Viena, pasan por la estación central de Viena Wien Hauptbahnhof y Wien Meidling, y van directamente a St. Pölten y Linz.

Más información sobre cómo llegar al aeropuerto de Viena.

Taxis y alquiler de coches

Los taxis del aeropuerto son taxis exclusivos destinados únicamente a viajes hacia y desde el aeropuerto. Deben solicitarse con antelación y cobrar un precio fijo (equipaje incluido) sin coste adicional por volver vacíos.

Para viajar de Viena al aeropuerto, cuando solicites un taxi indica claramente al pedirlo que solicitas un "taxi del aeropuerto", porque un taxi normal aplicará la tarifa habitual con un recargo para la vuelta en vacío.

Más Información: