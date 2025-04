SalzburgerLand

Abtenau/Karkogel & Sonnleitn

aún no se conoce la fecha

Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena

06.12 - 08.12.2024, funcionamiento de fin de semana

a partir del 13.12.2024, funcionamiento continuo

Filzmoos

14.12.2024, inicio de la temporada

Valle de Gastein

29.11.2024, funcionamiento parcial de la zona de esquí Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel

30.11.2024, inicio de la temporada de la estación de esquí de Dorfgastein-Großarltal

13.12.2024, inicio de la temporada de la zona de esquí de Sportgastein

Grossarltal

aún no se conoce la fecha

Hochkönig

06.12.2024, inicio de la temporada con condiciones de nieve adecuadas

Lungau

SkiLungau



Fanningberg - Weißpriach/Mariapfarr

07.12.2024, inicio de la temporada

Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael

06.12.2024, inicio de la temporada

Katschberg/San Margarita en Lungau

06.12.2024, inicio de la temporada

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski

aún no se conoce la fecha

Obertauern

22.11.2024, inicio de la temporada

28.11. - 01.12.2024, Apertura de esquí 2024

Valle de Rauris

13.12.2024, inicio de la temporada

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

29.11.2024, inicio de la temporada con funcionamiento parcial

06.12. - 08.12.2024, Bergfestival

12.12. - 15.12.2024, Festival Rave on Snow

Espacio de nieve de Salzburgo (Flachau/St. Johann/Wagrain)

29.11.2024, funcionamiento parcial con condiciones de nieve adecuadas

Werfenweng

07.12.2024, inicio de la temporada con condiciones de nieve suficientes

Zell am See - Kaprun

Schmittenhöhe

aún no se conoce la fecha

Kitzsteinhorn

12.10.2024, operación de esquí con condiciones de nieve suficientes

Zillertal Arenawald-Königsleiten, Krimml

06.12.2024, inicio de la temporada