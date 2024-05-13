Cierres invernales en Austria

Austria despide el invierno con grandes acontecimientos. Todas las fechas y eventos de final de temporada de un vistazo.

Cuando la temporada de invierno en Austria llega a su fin, puede que lo sientas con algo de nostalgia. Sin embargo, lo que te espera es un ambiente animado y lleno de energía: eventos geniales marcan el cierre de la temporada en primavera. Y lo más seguro es que el próximo invierno llegará, junto con una nueva y fantástica temporada de esquí.

Consejo: Nuestra lista ofrece una visión general de los eventos de fin de temporada y se actualiza continuamente, pero no pretende ser exhaustiva. Debido a posibles cambios por el clima, te recomendamos consultar las páginas web de las regiones o teleféricos correspondientes, o contactar directamente con la oficina de turismo local.