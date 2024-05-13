Cierres invernales en Austria

Austria despide el invierno con grandes acontecimientos. Todas las fechas y eventos de final de temporada de un vistazo.

Cuando la temporada de invierno en Austria llega a su fin, puede que lo sientas con algo de nostalgia. Sin embargo, lo que te espera es un ambiente animado y lleno de energía: eventos geniales marcan el cierre de la temporada en primavera. Y lo más seguro es que el próximo invierno llegará, junto con una nueva y fantástica temporada de esquí.

Consejo: Nuestra lista ofrece una visión general de los eventos de fin de temporada y se actualiza continuamente, pero no pretende ser exhaustiva. Debido a posibles cambios por el clima, te recomendamos consultar las páginas web de las regiones o teleféricos correspondientes, o contactar directamente con la oficina de turismo local.

Baja Austria y Alta Austria

Gemeindealpe Mitterbach Baja Austria
Gmoa Oim Race, 22.02.2025

Feuerkogel Alta Austria
Carrera de esquí Nostalgia, 22.03.2025

Kasberg en el Almtal Alta Austria
El Kasberg se cocina, 08.03.2025

Salzburgo y Estiria

Gastein, SalzburgerLand
Nieve Jazz Gastein, 12. - 16.03.2025

Hochkönig, SalzburgerLand
Festival de Artesanía Alpina, 28. - 29.03.2025

Obertauern, SalzburgerLand
Criterio Gamsleiten, 10. - 13.04.2025

Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
Días de la Montaña de la Perla Blanca, 21. - 30.03.2025

Schladming-Dachstein Estiria
Excursión a la cumbre de DJ ÖTZI en el Hauser Kaibling, 09.03 2025

Todo sobre los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino FIS Saalbach 2025 del 4 al 16 de febrero

Participe

Tirol

Ischgl
Concierto de primavera de Top of the Mountain con Andrea Berg, 06.04.2025
Concierto de Pascua de Top of the Mountain con Shaggy, 20.04.2025
Concierto de clausura de Top of the Mountain con OneRepublic, 03.05.2025

Mayrhofen en el Zillertal
Snowbombing, 07. - 12.04.2025

Nauders en el puerto de Reschen
Latidos dorados en la montaña, 23. - 30.03.2025

Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats by Nassau Beach Club, 12. - 16.03.2025

Sölden en el Ötztal
Festival de la Montaña Eléctrica, 31.03. - 04.04.2025

St. Anton am Arlberg
Festival de música Tanzcafé Arlberg, 30.03. - 14.04.2025
La Fiebre Blanca, 19.04.2025

St. Leonhard en el Pitztal
Pitztal Snow Festival, 12.04.2025

Vorarlberg

Lech Zürs am Arlberg
Festival de música Tanzcafé Arlberg, 30.03. - 13.04.2025

Silvretta Montafon
Al aire libre con Kamrad, 15.03.2025
DJ ÖTZI gira cumbre, 22.03.2025

Warth-Schröcken en el Bregenzerwald
Nos encanta el día de esquí de los 80, 19.04.2025

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria