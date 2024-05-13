Cierres invernales en Austria
Cuando la temporada de invierno en Austria llega a su fin, puede que lo sientas con algo de nostalgia. Sin embargo, lo que te espera es un ambiente animado y lleno de energía: eventos geniales marcan el cierre de la temporada en primavera. Y lo más seguro es que el próximo invierno llegará, junto con una nueva y fantástica temporada de esquí.
Consejo: Nuestra lista ofrece una visión general de los eventos de fin de temporada y se actualiza continuamente, pero no pretende ser exhaustiva. Debido a posibles cambios por el clima, te recomendamos consultar las páginas web de las regiones o teleféricos correspondientes, o contactar directamente con la oficina de turismo local.
Baja Austria y Alta Austria
Gemeindealpe Mitterbach Baja Austria
Gmoa Oim Race, 22.02.2025
Feuerkogel Alta Austria
Carrera de esquí Nostalgia, 22.03.2025
Kasberg en el Almtal Alta Austria
El Kasberg se cocina, 08.03.2025
Salzburgo y Estiria
Gastein, SalzburgerLand
Nieve Jazz Gastein, 12. - 16.03.2025
Hochkönig, SalzburgerLand
Festival de Artesanía Alpina, 28. - 29.03.2025
Obertauern, SalzburgerLand
Criterio Gamsleiten, 10. - 13.04.2025
Saalbach-Hinterglemm Skicircus, SalzburgerLand
Días de la Montaña de la Perla Blanca, 21. - 30.03.2025
Schladming-Dachstein Estiria
Excursión a la cumbre de DJ ÖTZI en el Hauser Kaibling, 09.03 2025
Todo sobre los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino FIS Saalbach 2025 del 4 al 16 de febrero
Tirol
Ischgl
Concierto de primavera de Top of the Mountain con Andrea Berg, 06.04.2025
Concierto de Pascua de Top of the Mountain con Shaggy, 20.04.2025
Concierto de clausura de Top of the Mountain con OneRepublic, 03.05.2025
Mayrhofen en el Zillertal
Snowbombing, 07. - 12.04.2025
Nauders en el puerto de Reschen
Latidos dorados en la montaña, 23. - 30.03.2025
Obergurgl-Hochgurgl
Diamond Beats by Nassau Beach Club, 12. - 16.03.2025
Sölden en el Ötztal
Festival de la Montaña Eléctrica, 31.03. - 04.04.2025
St. Anton am Arlberg
Festival de música Tanzcafé Arlberg, 30.03. - 14.04.2025
La Fiebre Blanca, 19.04.2025
St. Leonhard en el Pitztal
Pitztal Snow Festival, 12.04.2025
Vorarlberg
Lech Zürs am Arlberg
Festival de música Tanzcafé Arlberg, 30.03. - 13.04.2025
Silvretta Montafon
Al aire libre con Kamrad, 15.03.2025
DJ ÖTZI gira cumbre, 22.03.2025
Warth-Schröcken en el Bregenzerwald
Nos encanta el día de esquí de los 80, 19.04.2025