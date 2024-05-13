Ferrocarriles de vía estrecha en Austria

Si te apetece viajar a bordo de una locomotora de vapor o recorrer vías estrechas como en tiempos pasados, Austria ofrece numerosas líneas ferroviarias históricas.

En Austria, el tiempo parece pasar de otra manera, al menos en los lugares donde los trenes de vía estrecha recorren paisajes pintorescos. Sobre las vías angostas, con solo 760 milímetros de ancho, se despliega una experiencia de viaje única que despierta todos los sentidos.

El silbido rítmico de los cilindros, el característico olor a carbón y el suave vaivén del "clase madera" transportan a los pasajeros a una época en la que los trenes de vapor eran la forma moderna de viajar. Son testigos del ingenio de épocas pasadas y nos permiten imaginar cómo debió ser el viaje del emperador Francisco José y su Sisi.