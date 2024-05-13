Ferrocarriles de vía estrecha en Austria

Si te apetece viajar a bordo de una locomotora de vapor o recorrer vías estrechas como en tiempos pasados, Austria ofrece numerosas líneas ferroviarias históricas.

En Austria, el tiempo parece pasar de otra manera, al menos en los lugares donde los trenes de vía estrecha recorren paisajes pintorescos. Sobre las vías angostas, con solo 760 milímetros de ancho, se despliega una experiencia de viaje única que despierta todos los sentidos.

El silbido rítmico de los cilindros, el característico olor a carbón y el suave vaivén del "clase madera" transportan a los pasajeros a una época en la que los trenes de vapor eran la forma moderna de viajar. Son testigos del ingenio de épocas pasadas y nos permiten imaginar cómo debió ser el viaje del emperador Francisco José y su Sisi.

Sumérjete en la historia de la Baja Austria

Ferrocarril de vía estrecha de Waldviertel

  • Fue la espina dorsal del intercambio económico con Bohemia y Moravia en tiempos pasados.

  • Conecta Gmünd con Groß Gerungs y Litschau, en el noroeste del Waldviertel.

  • Viaductos, túneles y el idílico paisaje del Waldviertel hacen de este viaje una experiencia única.

Expreso de Reblaus

  • Une la ciudad vinícola de Retz con Drosendorf, una pintoresca ciudad en el río Thaya.

  • El trayecto atraviesa viñedos que caracterizan la región, ofreciendo vistas espectaculares.

Expreso de Ötscherland

  • Circula entre Kienberg-Gaming, Lunz am See y Göstling.

  • Los pasajeros viajan en vagones históricos, tirados por una locomotora de vapor de más de 100 años o una locomotora diésel de 80 años.

Ferrocarril de Mariazell

  • Es el ferrocarril de vía estrecha más largo de Austria, con una longitud de 84 kilómetros.

  • Une el valle de Traisen con la ciudad de peregrinación de Mariazell, atravesando suaves colinas, el valle de Pielach y el impresionante paisaje montañoso de Ötscher.

  • Popular entre excursionistas, ciclistas y peregrinos.

Ferrocarril de Schneeberg

  • Este histórico tren de vapor circula cada dos domingos desde el 2 de junio hasta el 22 de septiembre.

Sobre raíles por Alta Austria

Ferrocarril de Schafberg

  • En St. Wolfgang, en la región del Salzkammergut, el Schafbergbahn sube a los 1.783 metros del Schafberg en solo 35 minutos.

  • Es el tren de cremallera a vapor más empinado de Austria y uno de los más antiguos del mundo, inaugurado en 1893.

Traunseetram

  • El recorrido del antiguo tranvía más pequeño del mundo, aún uno de los más empinados, atraviesa la bella localidad de Gmunden, junto al Traunsee.

  • El Traunseetram circula todos los jueves del 11 de julio al 5 de septiembre.

Ferrocarril de Attersee

  • El tren del Attersee, fundado en 1913, recorre la región de Attergau, ofreciendo un viaje nostálgico lleno de historia del ferrocarril y vehículos antiguos.

  • Con paradas fotográficas en Walsberg, el tren regresa a Attersee todos los martes, del 10 de julio al 4 de septiembre de 2025.

Museo del Ferrocarril de Steyrtal

  • El Museo del Ferrocarril de Steyrtal ofrece un recorrido de 16,7 km entre Steyr y Grünburg.

  • Los trenes siguen operando con locomotoras de vapor, algunas de más de 100 años, preservando su carácter histórico.

  • Inaugurado en 1889, es el ferrocarril de vía estrecha más antiguo de Austria y también opera en invierno.

Aventura en Estiria

Ferrocarril de Murtal

  • Un estridente silbido anuncia la salida de la locomotora negra, que emite nubes de humo mientras avanza lentamente.

  • En un recorrido de 64 kilómetros a lo largo del río Mur, entre Unzmarkt, Murau y Tamsweg en SalzburgerLand, vivirás una experiencia auténtica de tren de vapor.

Ferrocarril de Gleichberg

  • El Ferrocarril de Gleichenberg conecta Feldbach con Bad Gleichenberg, en la región termal de Estiria.

  • En los vagones de los años 30, los pasajeros se sumergen en el paisaje, acompañados solo por los sonidos de la naturaleza.

Tren Botella

  • En los coloridos vagones del Tren Botella, que va de Stainz a Preding, disfrutarás de delicias culinarias mientras te deleitas con el encantador paisaje de Schilcherland.

Viajes en tren de vapor por Carintia y SalzburgerLand

Ferrocarril de Pinzgau

  • Inaugurado en 1898, el Ferrocarril de Pinzgau recorre una idílica ruta en SalzburgerLand, desde Zell am See a lo largo del río Salzach hasta Krimml, en el Parque Nacional de Hohe Tauern.

Museo del Ferrocarril de Gurkthal

  • En Carintia, el Museo del Ferrocarril de Gurkthal ofrece una experiencia romántica de vía estrecha en un tramo de unos tres kilómetros entre Treibach-Althofen y Pöckstein-Zwischenwässern.

Viajar por Vorarlberg y Tirol con nostalgia

Tren de cremallera a vapor de Achensee

  • En Tirol, este histórico tren recorre 7 kilómetros entre Jenbach y Seespitz, en el lago Achensee.

  • Las locomotoras de vapor, de colores rojo y negro, son de las más antiguas en servicio regular.

Ferrocarril de Zillertal

  • Un tren nostálgico de vapor recorre 32 kilómetros y 35 puentes, entre Jenbach y Mayrhofen, a través del Zillertal.

Wälderbähnle

  • Este bonito tren conecta Bezau con Schwarzenberg, en el Bregenzerwald, y fue clave para la conexión con el lago de Constanza.

Museos ferroviarios: sumérjete en la historia del tren

Museo del ferrocarril ligero en Türnitz

Si quiered sumergirte en el mundo de los ferrocarriles ligeros resoplantes y llenos de hollín, puedes hacerlo en el valle de Traisental, más al este, donde se exponen más de 50 locomotoras y 180 vagones en el museo del ferrocarril ligero de Freiland.

Museo del ferrocarril ligero

Museo del ferrocarril de tracción animal

Billetes, sombreros de servicio y botellas de aguardiente del primer ferrocarril público de 1827 pueden admirarse en los establos abovedados de la antigua estación de caballos de Alta Austria.

Museo del ferrocarril tracción animal

Museo del Ferrocarril de Schwechat

Además de su funcionamiento regular y de las exposiciones especiales que cambian cada año, el Museo del Ferrocarril de Schwechat ofrece una serie de eventos y organiza viajes especiales.

Museo del ferrocarril

Museo del Transporte Remise de Viena

Entre vagones de época cuidados con esmero, a los visitantes les esperan innumerables experiencias "aha" en las estaciones prácticas. La historia de Wiener Linien se convierte en un viaje personal de descubrimiento

Museo del Transporte Remise

Preguntas frecuentes

El ferrocarril de Steyrtal, inaugurado en 1889, es el más antiguo de vía estrecha de Austria y el único de Europa que opera exclusivamente con locomotoras de vapor. Este tren jugó un papel clave en el desarrollo económico de la región, especialmente en silvicultura y metalurgia. Hoy en día, un tramo de 16,5 kilómetros entre Steyr Lokalbahn y Grünburg sigue en funcionamiento, permitiendo a los visitantes disfrutar de un viaje nostálgico a través del pintoresco valle del Steyrtal.

Ferrocarril de Steyrtal

La principal diferencia entre un ferrocarril de vía estrecha y uno de vía estándar es el ancho de vía, es decir, la distancia entre los raíles:

  • Los ferrocarriles de vía estándar tienen un ancho de vía de 1.435 milímetros. Este ancho de vía es el más extendido en todo el mundo y representa alrededor del 75% de la red ferroviaria mundial.

  • Los ferrocarriles de vía estrecha tienen un ancho de vía inferior a 1.435 milímetros. Un ferrocarril de vía estrecha, por ejemplo, tiene una anchura de 750 milímetros.

Los viajes en los ferrocarriles históricos de Austria suelen realizarse entre mayo y octubre, con algunos adicionales durante la temporada de Adviento. Estos viajes nostálgicos no están disponibles todo el año, por lo que es importante revisar los horarios y las fechas exactas con los operadores respectivos para planificar tu visita.

La accesibilidad en los vehículos históricos de los ferrocarriles de Austria suele ser limitada, ya que muchos no están diseñados para sillas de ruedas y no pueden ser modificados sin perder su carácter histórico. Para obtener información precisa y actualizada sobre la accesibilidad, es recomendable ponerse en contacto directamente con los operadores ferroviarios correspondientes.

Esto también podría interesarles

Descubre lo mejor de Austria

Suscríbete a nuestro boletín y recibe información exclusiva:

  • Consejos para tus próximas vacaciones

  • Novedades culinarias y recetas

  • Calendario de eventos con los mejores acontecimientos

  • Ofertas de viaje actuales y promociones especiales