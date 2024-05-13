Regalos y recuerdos de fabricantes austriacos
Introduction
Regalar recuerdos de calidad y detalles elegantes es todo un arte. En Austria, hay muchas manufacturas donde encontrar una gran variedad de souvenirs. Si valoras los materiales de alta calidad, la artesanía sostenible y lo hecho en Austria, aquí encontrarás muchas ideas para llevarte un pedazo del estilo de vida austriaco a casa.
Especialidades austriacas para disfrutar
Artesanía cuidadosa, materias primas de alta calidad y elaboración tradicional: esto es lo que hace tan especiales algunas especialidades de Austria. Los ingredientes naturales, el agua pura de manantial y los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación desempeñan un papel importante. Los auténticos productos regionales se elaboran con calidad en lugar de cantidad, sin aditivos ni aromas artificiales y con gran atención al detalle.
Pescado, fruta y queso
Recuerdos líquidos con y sin alcohol
Las bebidas de Austria para servir, desde las sin alcohol hasta las de alta graduación, ofrecen una gran variedad de finas experiencias de sabor, elaboradas en zumos naturales y afrutados, vinos de alta gama, sidra refrescante, brandies y licores. Estas especialidades se producen en empresas, en su mayoría tradicionales, que dan gran valor a la calidad y la regionalidad. De este modo, en cada botella se encuentra un pedazo de la cultura y la naturaleza austriacas.
Zumos de fruta, vino, sidra, licores y bebidas espirituosas
Clásicos que pertenecen a Austria
Hay clásicos culinarios que están indisolublemente ligados a Austria. Casi todos los niños los conocen y adoran, mientras que los adultos los asocian con nostálgicos recuerdos de la infancia. A lo largo de generaciones, productos como el "Manner Schnitten" o el "Almdudler" han alcanzado un estatus de culto en el país, elaborados según recetas tradicionales y de sabor inconfundible. Estos clásicos le llevarán un trocito de Austria a casa.
Clásicos e imprescindibles
Recuerdos dulces para picar
Austria es el país de los mil pasteles. Al fin y al cabo, la tradición de merendar delicias dulces viene de lejos. ¿Qué tal un recuerdo de la colección de pan de especias con miel, delicadas galletas de té y creaciones insólitas como el chocolate Punschkrapferl?
Galletas, dulces, pan de especias y chocolate
Exquisitos productos para cocinar
Cocinar con productos de Austria cuando las vacaciones se acaban es divertido. Ideales para llevar y traer: Aceites recién prensados y arroz de SalzburgerLand de calidad ecológica, especialidades de mostaza de Bad Goisern y sal de las salinas austriacas.
Aceites, arroz, sal y mostaza
Finas piezas de manufactura
Austria es conocida por su artesanía tradicional y por los maestros fabricantes que producen sus artículos únicos con esmero y atención al detalle. Desde textiles y sombreros estampados a mano hasta joyas de Swarovski y cerámica fina: cada una de estas piezas hechas a mano es un regalo con historia y calidad. Especialmente en el sector textil, la joyería y la vajilla, la auténtica artesanía está viva y goza de buena salud.
Textiles, zapatos, vajillas y decoración
Cosméticos, hierbas y fragancias naturales de alta calidad
Las hierbas locales son el alma de muchos productos de cuidado de Austria. Despliegan su poder en jabones perfumados, aceites naturales y cosméticos hechos a mano, desde la calmante lavanda hasta la revitalizante menta. Los conocimientos tradicionales y la producción sostenible hacen de estos productos un regalo especial para todos los sentidos.
Jabones, fragancias y productos de cuidado
Por qué es sostenible la artesanía austriaca
Arraigados en la tradición
La artesanía se ha transmitido de generación en generación en Austria, preservando conocimientos ancestrales.
Materias naturales regionales
Las materias primas nacionales y los productos naturales refuerzan la economía y nuestra cercanía a la naturaleza.
Calidad antes que cantidad
Los productos duraderos y cuidadosamente elaborados son sinónimo de sostenibilidad y aprecio.
Conocimiento e identidad
La artesanía mantiene vivas la tecnología y la tradición y caracteriza el patrimonio cultural de Austria más allá de sus fronteras.