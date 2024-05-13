Bebidas especiales para regalar Recuerdos líquidos con y sin alcohol

Las bebidas de Austria para servir, desde las sin alcohol hasta las de alta graduación, ofrecen una gran variedad de finas experiencias de sabor, elaboradas en zumos naturales y afrutados, vinos de alta gama, sidra refrescante, brandies y licores. Estas especialidades se producen en empresas, en su mayoría tradicionales, que dan gran valor a la calidad y la regionalidad. De este modo, en cada botella se encuentra un pedazo de la cultura y la naturaleza austriacas.