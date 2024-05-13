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Regalos y recuerdos de fabricantes austriacos

Hat maker decorating a green felt hat with feathers in a workshop, hat blocks and sewing supplies in background.
Cualquiera que hable del "arte de regalar" conoce la cariñosa costumbre de elegir regalos y recuerdos de alta calidad con esmero y valor duradero.

Regalar recuerdos de calidad y detalles elegantes es todo un arte. En Austria, hay muchas manufacturas donde encontrar una gran variedad de souvenirs. Si valoras los materiales de alta calidad, la artesanía sostenible y lo hecho en Austria, aquí encontrarás muchas ideas para llevarte un pedazo del estilo de vida austriaco a casa.

Delicias culinarias para regalar

Especialidades austriacas para disfrutar

Artesanía cuidadosa, materias primas de alta calidad y elaboración tradicional: esto es lo que hace tan especiales algunas especialidades de Austria. Los ingredientes naturales, el agua pura de manantial y los conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación desempeñan un papel importante. Los auténticos productos regionales se elaboran con calidad en lugar de cantidad, sin aditivos ni aromas artificiales y con gran atención al detalle.

Pescado, fruta y queso

Trucha ahumada de Carintia: Piscifactoría Marzi

Albaricoques del Weinviertel: Marillenhof Hackl

Frambuesas diferentes: plantación de bayas ecológicas

"Sura Kees" de Montafon: Queso de la granja de montaña

Bebidas especiales para regalar

Recuerdos líquidos con y sin alcohol

Las bebidas de Austria para servir, desde las sin alcohol hasta las de alta graduación, ofrecen una gran variedad de finas experiencias de sabor, elaboradas en zumos naturales y afrutados, vinos de alta gama, sidra refrescante, brandies y licores. Estas especialidades se producen en empresas, en su mayoría tradicionales, que dan gran valor a la calidad y la regionalidad. De este modo, en cada botella se encuentra un pedazo de la cultura y la naturaleza austriacas.

Zumos de fruta, vino, sidra, licores y bebidas espirituosas

Zumos de frutas de Estiria: Obsthof Schneeflock

Degustación de las regiones: vino de Austria

Mosto y sidra del Traunviertel: bodegas de sidra Höllhuber

Licores de frutas del sur de Estiria: Maurers Manufaktur

Licores y ponches de Salzburgo: Manufaktur Sporer

Aguardientes finos del Mostviertel

"Típico de Austria" para regalar

Clásicos que pertenecen a Austria

Hay clásicos culinarios que están indisolublemente ligados a Austria. Casi todos los niños los conocen y adoran, mientras que los adultos los asocian con nostálgicos recuerdos de la infancia. A lo largo de generaciones, productos como el "Manner Schnitten" o el "Almdudler" han alcanzado un estatus de culto en el país, elaborados según recetas tradicionales y de sabor inconfundible. Estos clásicos le llevarán un trocito de Austria a casa.

Clásicos e imprescindibles

Tarta Sacher

Stollen Zauner

Rodajas Manner

Mozartkugel original de Salzburgo

Limonada de hierbas Almdudler

Momentos de placer para regalar

Recuerdos dulces para picar

Austria es el país de los mil pasteles. Al fin y al cabo, la tradición de merendar delicias dulces viene de lejos. ¿Qué tal un recuerdo de la colección de pan de especias con miel, delicadas galletas de té y creaciones insólitas como el chocolate Punschkrapferl?

Galletas, dulces, pan de especias y chocolate

Las galletas de té más finas de la manufactura vienesa

Pan de jengibre de Mariazell: Lebzelterei Pirker

Chocolate Punschkrapferl: Confitería de la Corte

Exquisitos ingredientes para regalar

Exquisitos productos para cocinar

Cocinar con productos de Austria cuando las vacaciones se acaban es divertido. Ideales para llevar y traer: Aceites recién prensados y arroz de SalzburgerLand de calidad ecológica, especialidades de mostaza de Bad Goisern y sal de las salinas austriacas.

Aceites, arroz, sal y mostaza

Aceites ecológicos recién prensados del Waldviertel

Arroz ecológico de SalzburgerLand: Schmetterlingshof

Sal de Bad Ischl: Salinen Austria

Especialidades de mostaza de Bad Goisern: Senferei Annamax

Artesanía de alta calidad para regalar

Finas piezas de manufactura

Austria es conocida por su artesanía tradicional y por los maestros fabricantes que producen sus artículos únicos con esmero y atención al detalle. Desde textiles y sombreros estampados a mano hasta joyas de Swarovski y cerámica fina: cada una de estas piezas hechas a mano es un regalo con historia y calidad. Especialmente en el sector textil, la joyería y la vajilla, la auténtica artesanía está viva y goza de buena salud.

Textiles, zapatos, vajillas y decoración

Impresas, cosidas, estampadas: huellas de manos de Altaussee

Artesanía de Grundlsee: el original Ausseer Waidsack

Fábrica de sombreros de Graz: Kepka

Zapatos a medida con tradición desde 1875: Der Goiserer

Cerámica hecha a mano desde 1492: Gmundner Keramik

Batería de cocina esmaltada: RIESS Emaille Manufaktur

Fabricación de bolas de nieve: Original Viennese snow globe

Regalos románticos de cristal: Swarovski crystal

Cosas bonitas de cuerno: Hornmanufaktur Petz

Momentos de bienestar para regalar

Cosméticos, hierbas y fragancias naturales de alta calidad

Las hierbas locales son el alma de muchos productos de cuidado de Austria. Despliegan su poder en jabones perfumados, aceites naturales y cosméticos hechos a mano, desde la calmante lavanda hasta la revitalizante menta. Los conocimientos tradicionales y la producción sostenible hacen de estos productos un regalo especial para todos los sentidos.

Jabones, fragancias y productos de cuidado

Jabones naturales sin aditivos químicos Jabón de Viena

Fragancias de la estepa: la fábrica de fragancias de Panonia

Cosméticos ecológicos removidos a mano

Productos de suero de cabra del Montafon

Bálsamo alpino para el cuerpo y el alma: Tiroler Steinöl®

Regional, sostenible y natural.

Por qué es sostenible la artesanía austriaca

  1. Arraigados en la tradición
    La artesanía se ha transmitido de generación en generación en Austria, preservando conocimientos ancestrales.

  2. Materias naturales regionales
    Las materias primas nacionales y los productos naturales refuerzan la economía y nuestra cercanía a la naturaleza.

  3. Calidad antes que cantidad
    Los productos duraderos y cuidadosamente elaborados son sinónimo de sostenibilidad y aprecio.

  4. Conocimiento e identidad
    La artesanía mantiene vivas la tecnología y la tradición y caracteriza el patrimonio cultural de Austria más allá de sus fronteras.

Artesanía de Austria

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